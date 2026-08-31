Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, коментира представянето на Светослав Вуцов в мача с Ботев Пловдив, спечелен от „сините“ с 3:1. Вратарят първо сгреши при попадението на „канарчетата“, а след това спаси дузпа и не позволи на домакините да изравнят.
„Ситуацията със спасената дузпа бе основополагаща за крайния резултат. И аз съм много щастлив, защото Светльо го заслужава. Както и Митрев, моят треньор на вратарите, който е невероятен човек. Знам как страда за всяка ситуация, сякаш той е на терена. Много съм горд и от двамата“, заяви Веласкес на пресконференцията след двубоя.
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1 СинШинел
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2 Ами,
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