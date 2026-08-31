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Веласкес коментира представянето на Светослав Вуцов

Веласкес коментира представянето на Светослав Вуцов

31 Август, 2026 12:59 1 007 4

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • светослав вуцов-
  • футбол

Ситуацията със спасената дузпа бе основополагаща за крайния резултат

Веласкес коментира представянето на Светослав Вуцов - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, коментира представянето на Светослав Вуцов в мача с Ботев Пловдив, спечелен от „сините“ с 3:1. Вратарят първо сгреши при попадението на „канарчетата“, а след това спаси дузпа и не позволи на домакините да изравнят.

„Ситуацията със спасената дузпа бе основополагаща за крайния резултат. И аз съм много щастлив, защото Светльо го заслужава. Както и Митрев, моят треньор на вратарите, който е невероятен човек. Знам как страда за всяка ситуация, сякаш той е на терена. Много съм горд и от двамата“, заяви Веласкес на пресконференцията след двубоя.


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