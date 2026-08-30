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Мария Шарапова показа стегната фигура по бански

Мария Шарапова показа стегната фигура по бански

30 Август, 2026 16:27 1 609 23

  • мария шарапова-
  • бански-
  • почивка-
  • ваканция-
  • мексико

Тя е на почивка в Мексико

Мария Шарапова показа стегната фигура по бански - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мария Шарапова показа снимки от кратката си почивка в Мексико, където се е отдала на време с приятелки далеч от ежедневните ангажименти и грижите за малкия си син. Бившата водачка в световната ранглиста публикува кадри от пътуването си в социалните мрежи.

На една от снимките 39-годишната Шарапова позира в цветен цял бански, а на друга е с раиран бикини. Тенис звездата е без грим и с пусната коса.

Шарапова обясни, че отдавна не е пътувала само с ръчен багаж, без в него да има делови дрехи или храна за детето ѝ. По думите ѝ краткото „момичешко пътуване“ ѝ е дало възможност да види нещо ново и впечатляващо.

Петкратната шампионка от Големия шлем има тригодишен син от британския бизнесмен Александър Гилкс. Шарапова се оттегли от професионалния тенис през 2020 г., след като спечели пет титли от Големия шлем и достигна до №1 в световната ранглиста.


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Празнувам победа

    2 6 Отговор
    Ще се отърва от смръдлявите и сдухани кахъри

    16:29 30.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    8 9 Отговор
    Уж омъжена, а се чепи като недоооравена?

    16:33 30.08.2026

  • 4 И как

    12 0 Отговор
    точно разбрахте,че това е ШАРАПОВА?

    16:34 30.08.2026

  • 5 Чукът на Шарпи

    6 8 Отговор
    Тая рускинка много отдавна повяхна и не ме вдига.

    16:38 30.08.2026

  • 6 Нищо подобно

    11 10 Отговор
    Шарапова направи от Гришо тенисист, но естествено, не го изтрая дълго. Оттогава на Гришо успехите му са предимно в леглото.

    Коментиран от #9, #10

    16:39 30.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рахман

    10 5 Отговор
    Идеалната жена за любов.

    16:47 30.08.2026

  • 9 Като

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо подобно":

    Гледам как го изхвърлят мацетата, явно и в леглото е успешен колкото в тениса. Само дисквалификации.

    Коментиран от #13

    16:51 30.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Коста

    3 2 Отговор
    Според мен това е Андреа.

    16:58 30.08.2026

  • 12 Грозна

    2 7 Отговор
    Рускиня

    17:02 30.08.2026

  • 13 маати

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Като":

    не се оплаква

    Коментиран от #14

    17:03 30.08.2026

  • 14 Щото

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "маати":

    Не я оправя некадърния Гришо. Но ти се нвлажняваш на него.

    Коментиран от #18

    17:06 30.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 анонимен

    3 3 Отговор
    Ни ни занимавайте с руски к--- у---- в----и

    17:11 30.08.2026

  • 18 ту парати

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Щото":

    навлъжни ли те

    Коментиран от #19

    17:12 30.08.2026

  • 19 Толкова

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ту парати":

    Лесно ли ти изпуска семеринга?

    17:19 30.08.2026

  • 20 Хмм

    1 1 Отговор
    на 39 години, спортистка, какво да ѝ е тялото

    17:23 30.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мария Шарапова беше първата красавица

    0 0 Отговор
    на корта и издаваше много забавни звуци. Логично печелеше повече от рекламни договори отколкото от турнири. Съсипаха и кариерата заради някакъв фалшив допинг, който не беше и допинг. Сега си живее живота във Флорида на топличко.

    17:31 30.08.2026

  • 23 Хммм,

    0 0 Отговор
    Добре, че беше поне по бански.

    17:32 30.08.2026