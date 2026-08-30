Мария Шарапова показа стегната фигура по бански

Мария Шарапова показа снимки от кратката си почивка в Мексико, където се е отдала на време с приятелки далеч от ежедневните ангажименти и грижите за малкия си син. Бившата водачка в световната ранглиста публикува кадри от пътуването си в социалните мрежи.
На една от снимките 39-годишната Шарапова позира в цветен цял бански, а на друга е с раиран бикини. Тенис звездата е без грим и с пусната коса.
Шарапова обясни, че отдавна не е пътувала само с ръчен багаж, без в него да има делови дрехи или храна за детето ѝ. По думите ѝ краткото „момичешко пътуване“ ѝ е дало възможност да види нещо ново и впечатляващо.
Петкратната шампионка от Големия шлем има тригодишен син от британския бизнесмен Александър Гилкс. Шарапова се оттегли от професионалния тенис през 2020 г., след като спечели пет титли от Големия шлем и достигна до №1 в световната ранглиста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Празнувам победа
16:29 30.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абе
16:33 30.08.2026
4 И как
16:34 30.08.2026
5 Чукът на Шарпи
16:38 30.08.2026
6 Нищо подобно
Коментиран от #9, #10
16:39 30.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рахман
16:47 30.08.2026
9 Като
До коментар #6 от "Нищо подобно":Гледам как го изхвърлят мацетата, явно и в леглото е успешен колкото в тениса. Само дисквалификации.
Коментиран от #13
16:51 30.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Коста
16:58 30.08.2026
12 Грозна
17:02 30.08.2026
13 маати
До коментар #9 от "Като":не се оплаква
Коментиран от #14
17:03 30.08.2026
14 Щото
До коментар #13 от "маати":Не я оправя некадърния Гришо. Но ти се нвлажняваш на него.
Коментиран от #18
17:06 30.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 анонимен
17:11 30.08.2026
18 ту парати
До коментар #14 от "Щото":навлъжни ли те
Коментиран от #19
17:12 30.08.2026
19 Толкова
До коментар #18 от "ту парати":Лесно ли ти изпуска семеринга?
17:19 30.08.2026
20 Хмм
17:23 30.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мария Шарапова беше първата красавица
17:31 30.08.2026
23 Хммм,
17:32 30.08.2026