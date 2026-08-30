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Заснеха шофьор да гледа порно зад волана на автобус

Заснеха шофьор да гледа порно зад волана на автобус

30 Август, 2026 16:10 2 049 21

  • шофьор-
  • порно-
  • автобус

По данни от публикацията автобусът е пътувал по линията София – Казанлък

Заснеха шофьор да гледа порно зад волана на автобус - 1
Кадър Иван Владимиров/фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва шофьор на междуградски автобус, който по време на движение гледа съдържание за възрастни на мобилния си телефон, съобщи бТВ.

По данни от публикацията автобусът е пътувал по линията София – Казанлък. На кадрите се вижда как водачът държи телефона върху краката си и гледа видеото, докато управлява превозното средство.

Случаят предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители определят поведението като изключително опасно и безотговорно, тъй като шофьорът е отговорен за безопасността на десетки пътници.

„Дъното си има и мазе“, гласи коментарът към разпространения клип.

Към момента не е ясно кога точно са заснети кадрите и дали превозвачът е бил сезиран за случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьора

    25 6 Отговор
    Какво толкова, карах си и с двете ръце, защото бях помолил кондукторката да лъска.

    16:15 30.08.2026

  • 2 Хорейшо

    22 2 Отговор
    Едни гледат пътя, този е гледал.... n-y-т-k-u.

    Коментиран от #17

    16:15 30.08.2026

  • 3 бою циганина

    22 4 Отговор
    от нашта фирма ивкони ще да е, се такива потентни и натопорчени вземаме

    16:16 30.08.2026

  • 4 Питане

    23 4 Отговор
    А лъска ли бастуна ???
    Ако не го лъска, еб.ем ти и видеото🤣🤣🤣

    16:16 30.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бялджип

    26 1 Отговор
    Някои се хвалят с гледане на порно. Например певецът Васил Найденов. По телевизията не един път го казва. За пръв път го каза на онзи индиец водещ "120 минути" по БТВ. Водещия го запита за свободното му време и Кеца най-безцеремонно заяви- Гледам порно! Водещият запремига втрещено...

    16:20 30.08.2026

  • 7 Гост№4442

    20 5 Отговор
    Кога ще се предприеме нещо срещу деморализация на народите.Положението е критично,всеки ден всеки час е гнусотия навсякъдя.ХОРА?

    Коментиран от #8

    16:22 30.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ашколсун !

    7 4 Отговор
    Човека !

    Си Уплътнява !

    Времето !

    16:39 30.08.2026

  • 12 Ами май в Пакистан е забранено

    7 3 Отговор
    и си наваксва човекът.

    16:40 30.08.2026

  • 13 А СЛУЖЕБНИТЕ АВТОБУСИ

    11 1 Отговор
    В. КАЗСНЛЪШКО карат с ПУКНАТИ ЧЕЛНИ СТЪКЛА С ГОДИИИНИИИ И СВЕТЕЩИ ЧЕРВЕНИ ЛАМПИЧКИ ПО ТАБЛОТОООО. ......И НАДПИС .НЕВАЛИДНА КАРТАААА........

    16:43 30.08.2026

  • 14 Радо

    14 1 Отговор
    Усетил е, че заспива и си е пуснал нещо разсънващо - това се казва професионалист!

    16:48 30.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъпи ли сме, смели ли сме

    9 6 Отговор
    По данни от публикацията автобусът е пътувал по линията София – Казанлък. На кадрите се вижда как водачът държи телефона върху краката си и гледа видеото, докато управлява превозното средство.
    -;-
    Какво ни става, загиваме като мухи по пътищата и на работата и пък сме смели

    16:55 30.08.2026

  • 17 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хорейшо":

    може друго да е гледал затуй го арестували

    16:57 30.08.2026

  • 18 Дада

    2 1 Отговор
    Голяма работа

    17:20 30.08.2026

  • 19 Георги

    2 1 Отговор
    ако беше лгбт+ нямаше да го направите на проблем, нали?!

    17:24 30.08.2026

  • 20 Абе...

    1 0 Отговор
    ...някак си по-нормално звучи от тва да те хванат в парламента да си чатиш в грин..де..ра... , но пък все пак въпрос на вкус...

    17:26 30.08.2026

  • 21 оня с коня

    1 0 Отговор
    марче, къде е видеото ма про-стач-ко?

    ти го нах-акам ф гъ-зъ марче

    17:30 30.08.2026

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