Заснеха шофьор да гледа порно зад волана на автобус

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва шофьор на междуградски автобус, който по време на движение гледа съдържание за възрастни на мобилния си телефон, съобщи бТВ.

По данни от публикацията автобусът е пътувал по линията София – Казанлък. На кадрите се вижда как водачът държи телефона върху краката си и гледа видеото, докато управлява превозното средство.

Случаят предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители определят поведението като изключително опасно и безотговорно, тъй като шофьорът е отговорен за безопасността на десетки пътници.

„Дъното си има и мазе“, гласи коментарът към разпространения клип.

Към момента не е ясно кога точно са заснети кадрите и дали превозвачът е бил сезиран за случая.