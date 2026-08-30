Заснеха шофьор да гледа порно зад волана на автобус

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва шофьор на междуградски автобус, който по време на движение гледа съдържание за възрастни на мобилния си телефон, съобщи бТВ.
По данни от публикацията автобусът е пътувал по линията София – Казанлък. На кадрите се вижда как водачът държи телефона върху краката си и гледа видеото, докато управлява превозното средство.
Случаят предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители определят поведението като изключително опасно и безотговорно, тъй като шофьорът е отговорен за безопасността на десетки пътници.
„Дъното си има и мазе“, гласи коментарът към разпространения клип.
Към момента не е ясно кога точно са заснети кадрите и дали превозвачът е бил сезиран за случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шофьора
16:15 30.08.2026
2 Хорейшо
Коментиран от #17
16:15 30.08.2026
3 бою циганина
16:16 30.08.2026
4 Питане
Ако не го лъска, еб.ем ти и видеото🤣🤣🤣
16:16 30.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бялджип
16:20 30.08.2026
7 Гост№4442
Коментиран от #8
16:22 30.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ашколсун !
Си Уплътнява !
Времето !
16:39 30.08.2026
12 Ами май в Пакистан е забранено
16:40 30.08.2026
13 А СЛУЖЕБНИТЕ АВТОБУСИ
16:43 30.08.2026
14 Радо
16:48 30.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тъпи ли сме, смели ли сме
-;-
Какво ни става, загиваме като мухи по пътищата и на работата и пък сме смели
16:55 30.08.2026
17 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
До коментар #2 от "Хорейшо":може друго да е гледал затуй го арестували
16:57 30.08.2026
18 Дада
17:20 30.08.2026
19 Георги
17:24 30.08.2026
20 Абе...
17:26 30.08.2026
21 оня с коня
ти го нах-акам ф гъ-зъ марче
17:30 30.08.2026