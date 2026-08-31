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Жозе Моуриньо: Едно момче, което не е много обичано, направи изключителен мач

Жозе Моуриньо: Едно момче, което не е много обичано, направи изключителен мач

31 Август, 2026 11:29 1 102 0

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Искам да вкарвам в игра хора, които имат същата класа като останалите

Жозе Моуриньо: Едно момче, което не е много обичано, направи изключителен мач - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали представянето на своя отбор след победата над Малага и засипа с комплименти Едуардо Камавинга. Специалния остана изключително доволен от баланса в играта и защитната работа на звездите в предни позиции.

„Второто полувреме беше по-скоро за управление на мача, темпото падна и Малага имаше повече спокойствие да държи топката, но всеки път, когато ускорявахме, се усещаше, че можем да вкараме още един или два гола. Целта ни беше да запазим суха мрежа и да работим добре. Не винаги можеш да атакуваш агресивно – понякога съперникът изнася играта и тогава трябва да се защитаваме стабилно. Това са три важни точки“, анализира португалецът.

Наставникът обърна специално внимание на дефанзивния блок и раздаването на голямата звезда Винисиус.

„Важно е хората да са се забавлявали с головете, но тези, които разбират от високо ниво във футбола, трябваше да се насладят и на второто полувреме. Видяхме отбор, който работи здраво в защита, видяхме как Винисиус губи топката и веднага се връща, за да си я върне. Футболът не е само забавление с красиви голове, а и да си тръгнеш към вкъщи с мисълта, че сме един блок. Само с топ играчи в атака се вкарват по 121 гола на сезон – вече имаме 10 гола в три мача, но някой двубой ще го спечелим с 1:0 и ще изляза от него по същия начин щастлив“, допълни Моуриньо.

Той коментира и представянето на Джуд Белингам, като изненадващо завърши с похвали към друг свой полузащитник.

„Белингам е много взискателен към себе си и към останалите. Не исках да го виждам да се защитава почти като втори ляв бек, той е невероятен играч. Днес обаче едно момче, което не е много обичано, направи изключителен мач: Камавинга“, отсече специалистът.

Относно петте промени в стартовия състав спрямо мача с Реал Сосиедад, той добави.

„Това е целта ми. Казах на играчите още преди двубоя със Сосиедад, че ще направя много промени. Искам да вкарвам в игра хора, които имат същата класа като останалите. Това е въпрос на избор на треньора, а не на това кой има повече или по-малко качество, защото всички в този състав притежават такива“, завърши Специалния.


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