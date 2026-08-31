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Цялата пара през свирката

Цялата пара през свирката

31 Август, 2026 13:00 1 466 22

  • диана дамянова-
  • румен радев-
  • арест-
  • журналистика-
  • струмяни-
  • природно бедствие

А именно така онези дебелички полицаи се опитват да подражават на големия си /най-големия/ началник на последното пр събитие, свързано с наводнение, ама на кого му пука?

Цялата пара през свирката - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще припомня, ей така ми идва от вътре, старата българска поговорка, че малките камъчета обръщат колата.

И също ще дам лек професионален съвет, не че някой се нуждае от съвети от старата школа, ама и то ми иде отвътре.

Та, от мен да знаете, защото съм много патила, най-трудно и рисково се организират пр събития в засегнати от природно бедствие региони.

Че самото посещение на „висши държавни лица” в такива региони е нищо повече от пр събитие, независимо дали размахват кирки и лопати в знак на солидарност или пък се ръкуват жизнерадостно /или тъжно/ с пострадалото населени е видимо като бял ден.

Всекиму е ясно, че работата на държавника в момент на криза е да решава проблемите, свързани с кризата и че не е необходимо „изслушване” на населението, но дори и да е необходимо в съвременния свят са създадени множество комуникационни канали.

Та на такива събития се ходи за пр снимката и нейната дистрибуция, защото се смята /то по мое време и така беше/, че тези снимки достигат до хората и „произвеждат” положителен ефект за личността на ръкуващият се /или този дето размахва лопата/.

Но… има едно голямо но….

Този тип „тържествени” пр събития имат недостатъка към тях да се присъединяват и малко по-случайни граждани и лица, не дай си боже непоканени в специалната кошара за журналисти, журналисти или такива наричащи се журналисти.

И за да не попадне в клопката на тези случайни събития лицето, заради което се прави събитието, то трябва екип от професионалисти, такива които да могат да превърнат дори евентуалното непредвидено събитие в ефект, а не в дефект

Също е необходимо екипите и службите на обслужваното лице да ”страдат” от някаква поне начална форма на демократично мислене и традиции, а не да са саможертвени при изпълнението и преизпълнението на своите задачи.

А такива екипи и такива служби се отглеждат трудно и се пазят като зеницата на окото, щото са рядкост.

Освен това хората и службите имат навика да преповтарят действията на началника си, не просто за да му се харесат, ами защото може би ги мислят за правилни.

Та, както демократичната полиция преди няколко месеца разхождаше някакъв/голям и важен/ активист на БСП , отведе го от спортна зала в друг град и го съпроводи в още по-друг град под конвой, ей просто така да му зададе въпроси.

А именно така онези дебелички полицаи се опитват да подражават на големия си /най-големия/ началник на последното пр събитие, свързано с наводнение, ама на кого му пука?

Който впрочем може да се окаже /поне така прилича от редица събития/ малкото камъче което да поднесе колата.

И въобще новият на МВР върви по стъпките на старият на МВР /Цв.ЦВ/. Аз наричам тази операция „цялата пара през свирката”. а и добре помня докъде стигнаха тези стъпки и в личностен и в партиен план.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много важно

    16 8 Отговор
    Ейй, чудя се какво ли щяха да правят всички, които се упражняват да коментират темата, ако случката не се беше случила?! Може би щяхте да имате повече време и да свършите нещо полезно. Или, по-скоро, щяхте да си намерите друг повод за плюене по Радев.

    Коментиран от #4

    13:04 31.08.2026

  • 2 Урааа!

    14 6 Отговор
    Баба Яга в акция!

    13:04 31.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 6 Отговор
    Цялата СфИРКА е за парАта❗-
    бих казал пък аз ❗
    Една псевдовсякаквица решила да се докосне до Премиера без да се легитимира и без охраната да знае коя е, каква е и защо иска да отиде на тази среща❗

    Коментиран от #6, #8, #10

    13:08 31.08.2026

  • 4 То поводи

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "много важно":

    за плюене много, за хвалба ....никакви. Поредният лъжец и крадец, на когото ония 80% харизаха държавата.

    13:08 31.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Помощ от държавата за Струмяни 12 000 евро.Разходи за посещението на Румен Радев в Струмяни 60 000 евро.Без коментар.

    13:09 31.08.2026

  • 6 Нали с шкодичката

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    към народа се причисли Чорапеску? Кво стана сега? Въпроси само от мисирките приема, а? Много ми напомня на оня, дето щеше да бори ужким....

    13:10 31.08.2026

  • 7 Дрът дедо

    0 4 Отговор
    Още лови окото. 😍

    13:11 31.08.2026

  • 8 Сила

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Преди години( беше президент !) една бразилка ги прегърна и се снима в някакво село с него и никой не я спря ...
    Даже Деса я гледаше лошо ...
    Сега нещо по крехък и чувствителен ли е станал Мунчо ...???!

    Коментиран от #9

    13:12 31.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Нямаш представа, че това се решава от НСО , а не от охраняваното лице❗

    Коментиран от #11

    13:16 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това се" решава " от провинциалното его и селските комплекси на "охраняваното лице " приятелю !!!
    Само и единствено от това се решава специално в БГ то ....а НСО и те са комплексирани провинциални палячовци , гавази и пъдари на себеподобните си !!!!

    Коментиран от #13, #14, #15

    13:23 31.08.2026

  • 12 Кочо

    1 3 Отговор
    Тая с това ако се прехранва...! Накрая споменава и Цв. Цв.! Никаква аналогия, месирке! Цветанов имаше талант за такива акции, гвардия негови хора, подготвени и ентусиазирани играеха масовата сцена и ако някоя като тази се опита да опорочи акцията, верни привърженици с метлите щяха да я вкарат в правия път при вяла намеса на полицията в нейна ,,защита"! И по важното - Цецерон отиваше на такова място с цял тир перални, телевизори, климатици, хладилници, всякаква битова техника - дар за населението от Партия Герб! А този тръгнал с една гола охрана, при това некадърна, при това без правомощия - каква аналогия!?

    13:28 31.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кочо

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Га хвърляха лед и сняг по Кирил Петков и Никола Минчев на Шипка бе правилно действие на НСО, а! Съветваха премиер и председател на НС да не се качват на върха, защото щяло да има провокации! Коментар №9 е напълно прав, ти се опитваш да спориш! Тръмп го мъкнаха неговото НСО, вкарват го през парадния вход, извеждат го от другия, товарят го на друг самолет и той не може да им каже как да го охраняват! Виждал съм как човек от антуража на Живков поставя длан върху чашата му, когато се опитва да пие повторно глътка ракия! Край! Доктора не разрешава!

    Коментиран от #17, #18

    13:33 31.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Въпрос със ПОВИШЕНА, за такива от твоето ниво, трудност❗
    Кой разпореди Президентът на ШАШт да напусне един форум преоблечен и скрит🤔❓
    "ЧорапътТръНп" ли ❓ Селската охрана ли ❓
    Силно се замисли ❗

    13:39 31.08.2026

  • 16 ГОСПОЖО ДАМЯНОВА

    3 2 Отговор
    НЕ СТЕ ПРАВА КАТО ЧОВЕК КОЙТО НАД 30г. СЪМ БИЛ ПОЛИЦАЙ МИ БЕШИ МНОГО ИНТЕРЕСНО ПОНЕЖЕ ЗНАМ ЧЕ НСО ИСКА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ МВР КОГАТО ИМА НАГЛИ РАЖДАНИ ТАЗИ ПРАВИЛНО И Е СЪСТАВЕН АКТ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НЕ СЕ ЧУВАТ ДОБРИ ДУМИ ЗА НЕЯ.

    13:39 31.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Кочо":

    Колега, извинявай докато съм писал се е появил твоя коментар❗

    Коментиран от #19

    13:42 31.08.2026

  • 18 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кочо":

    Тодор Живков не пиеше !!!
    Ракия ...???!!!??? Глупости , пълни глупости ....
    Такива истории ги разправяй на разни пъпчиви провинциални ученички в Китен на капанчето до плажа ....

    13:55 31.08.2026

  • 19 Кочо

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Напротив! Небходимо и точно обстоятелствено пояснение! Благодаря! Тези дни толкова ме отвратиха всички с тяхното безотговорно поведение! Колебаех се да не би Гюров или някой друг не е по добър избор от Йотова, но при такава истерична безпринципност и рушителна безотговорност - край! Формално, полицаите нищо не са нарушили! Принципно, бяха прекалено пасивни, конкретно - слаби психолози и липса на полицайки на място! Момичето си каза - уплашила се да не я бият като я вкарат в колата и отказа да изпълни разпореждане! Вчера я показаха, как обясни, че с нея са се държали добре, медиите го показаха веднъж и повече не го повториха! Излишна истерия! Минималната глоба, в закона е посочено при маловажни случаи 25 евро или направо отмяна, началника на РУП да не издава наказателно постановление! Йотова да отиде и я прегърне, но не пред медиите! Залавяйте се за работа!

    14:00 31.08.2026

  • 20 Голем смех

    3 0 Отговор
    Нацупен, начумерен, паркетен генерал, всеки ход му е провал, познайте кой е той :) хахахаахахахахахахахахааха

    14:09 31.08.2026

  • 21 Чума

    0 1 Отговор
    Абе, вий, какво коментирате, вие, бе! Не виждате ли фотоса, че анализаторката е в поза ,,Хайл...!"!? Фашистка! Явна нацистка идеология!

    14:12 31.08.2026

  • 22 Боец от БА на НАТО

    1 0 Отговор
    Вече 5 дни не можем да изринем кафявата купчина в Струмяни, която шефчето Рундю изтропа.

    14:16 31.08.2026