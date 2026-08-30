Роджър Федерер бе приет в Залата на славата, Григор Димитров го поздрави

Роджър Федерер официално бе приет в Международната тенис зала на славата на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айлънд. 45-годишната швейцарска легенда произнесе силно емоционална и незабравима реч, изпълнена с много смях, но и със сълзи, определяйки това събитие като един от върховете в своя живот, предаде БТА.

„Невероятно е да видиш себе си на такова място, да се разходиш из Залата на славата и да се потопиш в историята на този спорт. Това означава всичко за мен. Да чета историите на най-големите ми герои и да осъзная – истински да осъзная за първи път – че имам място тук. Това е една от най-големите привилегии в моя живот.

Стоях до задната стена с ръце зад гърба и поглед в топката. Никога няма да забравя как изглеждаше играта оттам и какво беше усещането. Тръпката да стоиш толкова близо до играчите, да им подаваш топката, да им даваш кърпата, да ги виждаш как се потят, как се борят и намират решения – трудностите, интензивността. Спомням си, че на следващата сутрин нямах крака. Да стоиш прав цял ден е много работа“, започна Федерер.

Швейцарската легенда в тениса разказа и за спомени за първите си стъпки с ракетата на тригодишна възраст: „Дървената ракета на баща ми, точно така. Аз израснах с дървените ракети и белите тенис топки – ето толкова съм стар. Тази ракета беше толкова тежка, че играех с две ръце както форхенд, така и бекхенд. Кой можеше да предположи, че в крайна сметка ще стана играч с бекхенд с една ръка?“

В края на обръщението си Федерер благодари на всички фенове за споделеното пътешествие през годините: „Това момче от Базел ви благодари за невероятната чест. И благодаря на вас – на всички вас – за това, че споделихме пътуването, което ни събра заедно“.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се включи в специално видео с поздравителни послания към Роджър Федерер по случай официалното приемане на швейцареца в Международната тенис зала на славата в Нюпорт, съобщи БТА.

35-годишният българин говори за огромното влияние, което Федерер е оказал върху неговото израстване и кариера както в професионален, така и в чисто човешки план.

„За мен ти винаги си бил член на Залата на славата, мисля още от първия ден, в който те видях да играеш. Невероятен пример както на корта, така и извън него, и истинско мое вдъхновение.

Чувствам, че имаме толкова много хубави спомени на корта и извън него – още от времето, когато играхме демонстративен мач в Медисън Скуеър Гардън и летяхме заедно за Индиън Уелс. Спомням си как четях приказки на малките ти момиченца, когато бяха малки, така че винаги съм се чувствал много приет и обичан от теб и цялото ти семейство“, заяви Григор Димитров във видео обръщението си.