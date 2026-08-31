Любчо Георгиевски: Под българска окупация македонците са страдали по-малко, отколкото в Югославия

Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски отново разбуни местната общественост с анализите си на историческите събития. В изявление той прави паралел между жертвите, дадени от македонския народ през различните исторически периоди, изказвайки твърдението, че по време на българското управление броят на пострадалите македонци е бил най-малък в сравнение с югославските режими, предава vestimak.
Анализирайки периодите на Кралство Югославия (Караджорджева Югославия), българското управление по времето на цар Борис и периода на социалистическа, Титова Югославия, Георгиевски изтъква, че статистиката и историческите факти дават ясна картина, която често се пренебрегва.
Той смята, че ако се направи обективно сравнение на броя на загиналите, математиката ще покаже неочаквани за мнозина резултати.
"Ако се изключат онези седем хиляди евреи, които нацистката политика на Хитлер отвежда от Македония, останалите цифри ясно показват, че македонците под българската окупация са дали най-малко жертви. Това е много лесно съпоставима цифра“, посочва Георгиевски.
Освен броя на жертвите, бившият премиер подчертава, че от македонския колективен паметен дискурс са заличени спомените за силната съпротива, оказвана в другите държавни системи.
Според него, ако тези три периода се анализират в дълбочина, ясно ще се види, че македонският народ е оказвал далеч по-голям отпор по времето на двете Югославии — факт, който според него днес е почти напълно забравен от обществеността.
Подобни позиции на Георгиевски най-вероятно ще предизвикат нови дебати сред историците и в по-широкото общество, особено в контекста на актуалните политико-исторически теми и отношенията между Северна Македония и България, допълват от медията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:10 31.08.2026
2 Фхкио
13:12 31.08.2026
3 Овчар
13:14 31.08.2026
4 Фгйкл
До коментар #1 от "Последния Софиянец":България - единственната държава, която от всякъде граничи със себе си!
13:14 31.08.2026
5 Мдаа
13:15 31.08.2026
6 Така си е. Верно е
13:15 31.08.2026
7 Сър Пичук
13:20 31.08.2026
8 Дзак
13:21 31.08.2026
9 ПИМПИРЕВ СЪМ
13:26 31.08.2026
10 Тракиец
13:42 31.08.2026
11 Чума
Коментиран от #16
13:46 31.08.2026
12 Айде, бе
14:01 31.08.2026
13 Македонец
14:02 31.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Биби
14:05 31.08.2026
16 Българско население е имало, но
До коментар #11 от "Чума":Преди турското робство е била българска.
14:07 31.08.2026
17 Чума
14:08 31.08.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Чупката
14:15 31.08.2026
20 БабаВи
14:16 31.08.2026
21 Хитърчо
14:17 31.08.2026