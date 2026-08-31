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Любчо Георгиевски: Под българска окупация македонците са страдали по-малко, отколкото в Югославия

Любчо Георгиевски: Под българска окупация македонците са страдали по-малко, отколкото в Югославия

31 Август, 2026 13:08 1 246 21

  • любчо георгиевски-
  • северна македония-
  • македонци-
  • окупация-
  • българска окупация

Освен броя на жертвите, бившият премиер подчертава, че от македонския колективен паметен дискурс са заличени спомените за силната съпротива, оказвана в другите държавни системи

Любчо Георгиевски: Под българска окупация македонците са страдали по-малко, отколкото в Югославия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски отново разбуни местната общественост с анализите си на историческите събития. В изявление той прави паралел между жертвите, дадени от македонския народ през различните исторически периоди, изказвайки твърдението, че по време на българското управление броят на пострадалите македонци е бил най-малък в сравнение с югославските режими, предава vestimak.

Анализирайки периодите на Кралство Югославия (Караджорджева Югославия), българското управление по времето на цар Борис и периода на социалистическа, Титова Югославия, Георгиевски изтъква, че статистиката и историческите факти дават ясна картина, която често се пренебрегва.

Той смята, че ако се направи обективно сравнение на броя на загиналите, математиката ще покаже неочаквани за мнозина резултати.

"Ако се изключат онези седем хиляди евреи, които нацистката политика на Хитлер отвежда от Македония, останалите цифри ясно показват, че македонците под българската окупация са дали най-малко жертви. Това е много лесно съпоставима цифра“, посочва Георгиевски.

Освен броя на жертвите, бившият премиер подчертава, че от македонския колективен паметен дискурс са заличени спомените за силната съпротива, оказвана в другите държавни системи.

Според него, ако тези три периода се анализират в дълбочина, ясно ще се види, че македонският народ е оказвал далеч по-голям отпор по времето на двете Югославии — факт, който според него днес е почти напълно забравен от обществеността.

Подобни позиции на Георгиевски най-вероятно ще предизвикат нови дебати сред историците и в по-широкото общество, особено в контекста на актуалните политико-исторически теми и отношенията между Северна Македония и България, допълват от медията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 10 Отговор
    Македония е българската Украйна.

    Коментиран от #4

    13:10 31.08.2026

  • 2 Фхкио

    7 1 Отговор
    Право куме в очи!

    13:12 31.08.2026

  • 3 Овчар

    6 0 Отговор
    Политически игри..! В случая не е важно кои политически измамник какво лъже..! По важното е как хората живеят ДНЕС..!

    13:14 31.08.2026

  • 4 Фгйкл

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България - единственната държава, която от всякъде граничи със себе си!

    13:14 31.08.2026

  • 5 Мдаа

    6 2 Отговор
    Явно има македонци които си знаят историята. Малцина, но важното е, че ги има.

    13:15 31.08.2026

  • 6 Така си е. Верно е

    5 8 Отговор
    българското управление по времето на цар Борис си е баш атлантизъм и нацизъм

    13:15 31.08.2026

  • 7 Сър Пичук

    5 1 Отговор
    Любчо Георгиевски е с български паспорт. Указът за придобиване на българско гражданство на Любчо Георгиевски е подписан от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова на основание на неговия български произход.

    13:20 31.08.2026

  • 8 Дзак

    2 6 Отговор
    България неправилно вкара Европейската тема в двустранни отношения.

    13:21 31.08.2026

  • 9 ПИМПИРЕВ СЪМ

    3 0 Отговор
    ГА ША ИДВАТ МИЛИОНИТЕ ДА ЗАРЕЖДАМ УИСКИ И ВОДКА ЗА БАЗАТА И. ИИИ МЕЗЕТА ДЕ. ОТ СУХИТЕ..

    13:26 31.08.2026

  • 10 Тракиец

    3 0 Отговор
    Искам референдум за излизане от софийското робство! Не на ДС-БКП, не на Муньовщинатаа! 36-години лъжепреход стигат!

    13:42 31.08.2026

  • 11 Чума

    3 3 Отговор
    Манипулативно изказване! Първо, България там не е окупатор, а присъства в част от възстановената си територия! Второ, не може да се сравнява 3 години присъствие с 35 годишен Титов период! Трето - Това, което са правили въоръжените сили в Македония, същото са правили на цялата територия - унищожаване на шумкарите, наричани народни партизани! Разликата е, че в Ястребино ще кажете, че фаистите са разстреляли децата, а там - българите разстрелват местни хора!

    Коментиран от #16

    13:46 31.08.2026

  • 12 Айде, бе

    2 4 Отговор
    Питай тези, които товареха за концлагера. Българските евреи, където сме спасили, от кого сме ги спасили? От монархофашистката българска армия.

    14:01 31.08.2026

  • 13 Македонец

    2 2 Отговор
    Любчо, коя окупация по-точно? Съветската окупация на която е подложена и самата България ли? Македонската нация е създадена от Москва и Сталин! Мижитурките в България, Димитров и безродниците чинно изпълняват техните заповеди. Те са извършили най-голямото национално предателство срещу България/Македония, което е едно и също. Трябва да се работи за обединението на България и Македония!

    14:02 31.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Биби

    2 0 Отговор
    Македонците са хьомнета,който ги ръга най много от него най им се дръндори!

    14:05 31.08.2026

  • 16 Българско население е имало, но

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чума":

    Преди турското робство е била българска.

    14:07 31.08.2026

  • 17 Чума

    1 0 Отговор
    Аз, Чума, се заемам да докажа прабългарския род на Горданка Силянова! Тези ваши историци с всякакви глупости се занимават, но не си направиха труда да покажат, защо тя се казва Силянова, както и един от най хубавите летописци на Илинденското въстание се казва Христо Силянов! И двамата с родови корени от Охрид! Толкова ли много Силянови има там!?

    14:08 31.08.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Чупката

    0 1 Отговор
    Какво е окупирала България, като това са нейни земи?!?

    14:15 31.08.2026

  • 20 БабаВи

    1 0 Отговор
    Е, да продължат да Страдат под Сръбска ОКУПАЦИЯ. Ако не искат,...да се преселят в България, но без "облагите от Тито".

    14:16 31.08.2026

  • 21 Хитърчо

    0 0 Отговор
    Но Любчо пропуска да каже, че по време на българската окупация през ВСВ, македонските евреи както и тези от северна Гърция, са били изпратени в немските концлагери !

    14:17 31.08.2026

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