Феновете за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към Левски

Феновете на Левски за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към тима на Хулио Веласкес. Часове след старта на официалната продажба, справка в сайта за закупуване на билетите, показва, че талоните за секторите, предназначени за феновете на Левски, са почти изчерпани.

Билетите за срещата на националния стадион „Васил Левски“ бяха пуснати в продажба вчера.

Символичен домакин на двубоя, който ще се играе на 9 септември, е Левски, което означава, че „сините“ привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б.

Билетите за сектор А вече са изчерпани, а количествата са сектор Б са силно ограничени.

На другия полюс върви продажбата на билети за „червените“ сектори – Г и В.