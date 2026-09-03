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Феновете за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към Левски

Феновете за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към Левски

3 Септември, 2026 18:30 668 3

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"Сините" почти разпродадоха билетите за финала за Суперкупата на България

Феновете за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Левски за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към тима на Хулио Веласкес. Часове след старта на официалната продажба, справка в сайта за закупуване на билетите, показва, че талоните за секторите, предназначени за феновете на Левски, са почти изчерпани.

Билетите за срещата на националния стадион „Васил Левски“ бяха пуснати в продажба вчера.

Символичен домакин на двубоя, който ще се играе на 9 септември, е Левски, което означава, че „сините“ привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б.

Билетите за сектор А вече са изчерпани, а количествата са сектор Б са силно ограничени.

На другия полюс върви продажбата на билети за „червените“ сектори – Г и В.

Феновете за пореден път засвидетелстваха своята огромна подкрепа към Левски


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