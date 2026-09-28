Франция измъкна победата срещу Белгия с гол в края

Франция постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Белгия в двубой от Лига А на Лигата на нациите. Срещата се проведе на стадион „Крал Болдуин“ в Брюксел, а единственото попадение падна едва две минути преди края.

„Петлите“ имаха първата сериозна възможност още в 12-ата минута. Дезире Дуе проби впечатляващо през защитата на домакините, навлезе в наказателното поле и отправи силен удар, но топката срещна напречната греда.

Белгия отговори шест минути по-късно. Кевин Де Бройне намери Шарл Де Кетеларе на добра позиция, но нападателят не успя да завърши атаката по най-добрия начин.

Франция отново беше близо до откриване на резултата в 27-ата минута. Пиер Калюлю стреля опасно, но Ромео Лавия се намеси решително и изби топката малко пред голлинията.

В началото на второто полувреме късметът отново беше на страната на белгийците. В 53-ата минута Лукащ Да Куня пресече подаване на Юри Тилеманс и отправи удар от дистанция с левия крак, но топката се отби от страничната греда.

Белгия също имаше възможност да поведе. В 73-ата минута Де Кетеларе изведе Доди Лукебакио отдясно, но ударът на нападателя беше спасен от капитана на Франция Майк Менян.

Когато изглеждаше, че двата тима ще поделят точките, дойде решаващият момент.

В 88-ата минута Майкъл Олисе, който се появи в игра 11 минути по-рано, получи топката в собствената си половина след подаване на Раян Шерки. Крилото на Байерн Мюнхен направи впечатляващ пробив, стигна до наказателното поле на Белгия и с прецизен удар с левия крак донесе победата на Франция.