Новини
Спорт »
Световен футбол »
Франция измъкна победата срещу Белгия с гол в края

Франция измъкна победата срещу Белгия с гол в края

28 Септември, 2026 23:45 488 2

  • франция-
  • белгия-
  • лига на нациите-
  • майкъл олисе-
  • дезире дуе-
  • кевин де бройне-
  • шарл де кетеларе-
  • раян шерки-
  • майк менян-
  • ромео лавия-
  • доди лукебакио-
  • футбол-
  • национални отбори-
  • брюксел-
  • лига а-
  • футболни новини

„Петлите“ се поздравиха с драматичен успех в Брюксел

Франция измъкна победата срещу Белгия с гол в края - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Франция постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Белгия в двубой от Лига А на Лигата на нациите. Срещата се проведе на стадион „Крал Болдуин“ в Брюксел, а единственото попадение падна едва две минути преди края.

„Петлите“ имаха първата сериозна възможност още в 12-ата минута. Дезире Дуе проби впечатляващо през защитата на домакините, навлезе в наказателното поле и отправи силен удар, но топката срещна напречната греда.

Белгия отговори шест минути по-късно. Кевин Де Бройне намери Шарл Де Кетеларе на добра позиция, но нападателят не успя да завърши атаката по най-добрия начин.

Франция отново беше близо до откриване на резултата в 27-ата минута. Пиер Калюлю стреля опасно, но Ромео Лавия се намеси решително и изби топката малко пред голлинията.

В началото на второто полувреме късметът отново беше на страната на белгийците. В 53-ата минута Лукащ Да Куня пресече подаване на Юри Тилеманс и отправи удар от дистанция с левия крак, но топката се отби от страничната греда.

Белгия също имаше възможност да поведе. В 73-ата минута Де Кетеларе изведе Доди Лукебакио отдясно, но ударът на нападателя беше спасен от капитана на Франция Майк Менян.

Когато изглеждаше, че двата тима ще поделят точките, дойде решаващият момент.

В 88-ата минута Майкъл Олисе, който се появи в игра 11 минути по-рано, получи топката в собствената си половина след подаване на Раян Шерки. Крилото на Байерн Мюнхен направи впечатляващ пробив, стигна до наказателното поле на Белгия и с прецизен удар с левия крак донесе победата на Франция.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 необективен тенденциозен

    2 1 Отговор
    Словенският съдия подпираше твърде явно през цялото време французите.Не даде дузпа за Белгия, два пресилени жълти картона, обратни отсъждания, спря чиста голова атака на Белгия, като не даде авантаж,фаровете ги свиреше все за гостите. и още, и още

    23:59 28.09.2026

  • 2 Славенец?

    2 1 Отговор
    Слаби бяха т.нар. "французи", но съдията ги толерираше.

    00:02 29.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове