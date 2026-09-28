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Англия с проблеми в защита преди мача с Чехия

Англия с проблеми в защита преди мача с Чехия

28 Септември, 2026 22:35 400 0

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  • футбол-
  • национален отбор на англия

Двама защитници не тренират с основната група

Англия с проблеми в защита преди мача с Чехия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нико О'Райли и Езри Конса вероятно ще пропуснат предстоящия двубой на Англия срещу Чехия от Лигата на нациите, съобщава „Скай Спортс“.

Двамата защитници не тренират с основната група, въпреки че взеха участие през всичките 90 минути при загубата на „Трите лъва“ с 2:3 от световния шампион Испания в събота.

О'Райли има проблем с контузия и най-вероятно ще бъде заменен от Люис Хол по левия фланг на отбраната. За мястото на Конса пък Томас Тухел може да избира между Марк Гехи, Трево Чалоба и Джарад Брантуейт.

Според информацията на „Скай Спортс“ останалите футболисти в английския състав се подготвят нормално и са на разположение на селекционера. Тухел ще има възможност да разчита на тях както срещу Чехия, така и при гостуването на Хърватия в събота.

След поражението от Испания Англия остава без спечелена точка в елитната група C на Лигата на нациите.


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