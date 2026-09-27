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Зеленски: Украйна е унищожила 10 660 руски военни за седмица
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна е унищожила 10 660 руски военни за седмица

27 Септември, 2026 21:21 970 114

  • володимир зеленски-
  • лиман-
  • украинска армия-
  • руска атака-
  • войната в украйна

Украинският президент отчете резултати от операция „Вивалди“ в района на Лиман. Русия е нанесла удари по Суми и Киев.

Зеленски: Украйна е унищожила 10 660 руски военни за седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за резултати на украинската армия в района на Лиман, Донецка област, където продължава операция „Вивалди“. По думите му украинските подразделения са унищожили 10 660 руски военнослужещи – убити и ранени – за една седмица на всички участъци, на които се водят бойни действия.

„Поставените цели се постигат“, заяви Зеленски след доклад на главнокомандващия Михайло Драпати. Украинският президент каза още, че действията на армията не позволяват на руските сили да разгърнат по-активно настъпление.

Боеве по три основни направления

Най-активни са бойните действия по Покровското, Константиновското и Лиманското направление. Украинските сили изпълняват задачи и в Запорожка, Харковска и Сумска област.

Агенция УНИАН припомня, че контранастъпателната операция на Лиманското направление е започнала на 22 май. По данни, цитирани от агенцията, тя е довела до освобождаването на територия от около 200 квадратни километра.

Жертви и щети след руски удари

Междувременно руска атака с авиационни бомби е причинила смъртта на двама души в украинския град Суми, сред които 16-годишно момиче. Ранени са 23 души, включително четири деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров.

По думите му са засегнати десетки жилищни сгради, културно и административни учреждения, две детски градини и повече от 20 автомобила.

В Киев руски дрон е попаднал в девететажен жилищен блок в Дарницкия район, съобщи кметът Виталий Кличко. Пожарът в сградата е потушен, а на една пострадала жена е оказана медицинска помощ.

Източници: БНР, УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Привет

    43 5 Отговор
    И когато се събудиш

    Коментиран от #104

    21:24 27.09.2026

  • 2 Емил

    46 6 Отговор
    Еее стига с този вече бе хора!
    Той ли си плаща статиите или по желание ги пишете?!

    21:24 27.09.2026

  • 3 хихи

    37 2 Отговор
    Пропуснал е една две нули....

    21:24 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нннн

    40 3 Отговор
    Ще видим числата при размяната на телата на загиналите.

    21:25 27.09.2026

  • 6 Хасковски каунь

    36 3 Отговор
    По размяната на чували ще стане ясно

    21:26 27.09.2026

  • 7 ДА СЕ ХВАЛИШ С ТОВА

    43 4 Отговор
    ЧЕ СИ ИЗТРЕПАЛ СУМА ТИ НАРОД Е НАЦИСТКО И НЕЧОВЕШКО. ГАДОСТ,ОПРАВДАВАМ ПУТИН ЗА СВО.

    Коментиран от #88

    21:26 27.09.2026

  • 8 абе, да

    32 1 Отговор
    За милиардите и оръжията, които бяха дадени на Зеленски, досега трябваше да е заличил Русия. Вместо това, той се хвали колко руски войници е убил, а за броя на своите жертви свенливо мълчи. Както каза Путин "циркът си тръгна, клоуните останаха".

    21:26 27.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    26 1 Отговор
    Вааа Зеля къв е скромен... ма направо 10 милиона и то за ден било!...Веднага след чертичката бело!

    Още ли им хаховци да му се ловят?

    21:27 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 .....

    29 1 Отговор
    На тия палячо някой обръща ли му вече внимание

    21:27 27.09.2026

  • 12 Отреазвяващ

    19 1 Отговор
    Запетаята,запетаята след единицата!По-вероятно!

    21:27 27.09.2026

  • 13 МЕЖДУВРЕМЕННО

    25 3 Отговор
    Геран 4 вече вдига 800 км/ч което го прави неуязвим за интерсепторите на Мадяр .
    Мда ...

    Коментиран от #23

    21:27 27.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 У ДРИ ИИ БАЦЕЕ

    3 20 Отговор
    У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    21:28 27.09.2026

  • 16 Повечко са за седмица

    3 23 Отговор
    Около 20 хиляди раши при кобзон а не 12.900

    Коментиран от #44

    21:28 27.09.2026

  • 17 А50

    22 3 Отговор
    Наркомана се е объркал, не били руски, а украйнски. Пак според него били загубили само 55000 човека, е как да не му вярваш

    21:28 27.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 боико борисоф

    11 2 Отговор
    МИЛЕН ГАНЕВ
    ДА ГО ПОСТАВЯ НА НАИ МИЛОТО ТИ

    21:28 27.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хохо Бохо

    19 3 Отговор
    Някой вярва ли на тоя надрусеняк?

    Коментиран от #28, #89

    21:30 27.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоя се хвали с това,

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    А загубите на украинците са подобни, изкукуригали управници

    21:31 27.09.2026

  • 25 Слуга на народа

    19 1 Отговор
    Зеленото е напълно отчаян. И разумът му, осакатен от наркотици, зверства и други неща вече отказва да приеме реалността. Ако някой се смили над него трябва да го утрепе веднага, за да не се мъчи повече.

    21:31 27.09.2026

  • 26 Оппа

    17 1 Отговор
    Тоя наркоман стана по голям лъжец и от СИК тиквата и Шиши.

    21:32 27.09.2026

  • 27 Билецки преди час информира отново

    2 12 Отговор
    За операцията -
    Съобщава още във видео интервю на живо в което танцува и стреля от радост във въздуха с 2 пистолета "Глок"-
    Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.

    Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.

    Коментиран от #36

    21:32 27.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да бе Москва

    17 2 Отговор

    До коментар #21 от "Страшни Украински удари и в момента":

    Гори и е превзета укрите маршируват на Червения площад, на каква дрога сте, трябва да е много яка

    21:34 27.09.2026

  • 31 Артилерист

    11 2 Отговор
    Ами те загубите на Русия според Зеленски вече са надхвърлили 20 милиона или почти колкото на Украйна. Скот Ритър вчера беше броил украинците на фронта с по 1 000 по-малко на ден...

    21:34 27.09.2026

  • 32 име

    3 17 Отговор
    Някой вярвaл ли е преди 4 години и 8 месеца, когато пyтин нaxлy в суверенна Украйна ,че лидeр Зеленски ще ги подxвaне здраво ,ще преxвърли войната в първобитна раша,ще им спре бензин,ще ги докара до купони за храна,ще избиe 20% от руските мъже между 20 и 49 години и ще покаже на цял свят колко безпомощна,разгромена и на колeнe е фашистка русия 😂🤣😅

    21:34 27.09.2026

  • 33 Доктор Куир Лизателката

    14 2 Отговор
    Направо си е за страх

    Коментиран от #71

    21:34 27.09.2026

  • 34 Мишел

    2 15 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за блатната империя ще бъде катастрофално.
    Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.

    21:35 27.09.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Страшни Украински удари и в момента":

    Утре Зеления ще реве когато му се връща за безобразията!
    Европейските олигота няма да го спасяват още дълго щото разрухата е видима и украинския кораб потъва!

    21:35 27.09.2026

  • 36 Както се казва

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Билецки преди час информира отново":

    Вервайте ми

    21:36 27.09.2026

  • 37 Баа Гицка

    4 9 Отговор
    Кобзон тачи музиката на Вивалди! Харчат се много билетчета! Приходите нарастват!

    21:36 27.09.2026

  • 38 Ами

    11 3 Отговор
    Чели ли сте приказката за лъжливото хазарче :)

    21:37 27.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Верваме ти

    8 5 Отговор
    А Русия само 30000 за 5 години. Зелен ски лъже кат дърт еврей!

    21:37 27.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 МЕЖДУВРЕМЕННО

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":

    Много интересно свойство са забелязали на хутора относно Гераните .
    По време на полет те изключват реактивния си двигател и се реят планирайки .
    Засега няма логично обяснение

    21:38 27.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ко викаш ма

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Повечко са за седмица":

    2 милиона са за седмица ама,, хухавели,,

    21:39 27.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Стенли

    9 7 Отговор
    А , колко от така наречените украинци са ,загинали за същото това време на фронта, жалко , че повечето от загиналите са хванати на сила по улиците , като животни , наскоро гледах как искаха да хванат един човек , който водеше едно голямо куче , нещо като немска овчарка или някаква подобна порода и кучето много му помогна да се отърве , а че загиват доста хора и от двете страни това е факт неоспорим , но да се обвинява само Путин за това нещо е много глупаво , помним кой се отказа от мирните преговори подучен от един рошав ингилизин ,и хвърли страната си и народа и , в пропастта , айде нема нужда , аман от такива демократи , и онзи ден дошъл тук един индивид и държи сметка защо се пускал руския химн и руското знаме , това може да го прави у тях си , а на чуждо място трябва да се съобразява с местните хора,на да казва какво било правилно и какво не

    21:41 27.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зеленски танцува и представя данните

    6 10 Отговор
    Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
    26 септември 2026, 19:26 часа
    Снимка: kremlin
    Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.

    Коментиран от #99

    21:41 27.09.2026

  • 50 Островите Пенко

    9 7 Отговор

    До коментар #39 от "ДрайвингПлежър":

    САЩ избягаха позорно от арабския полуостров ,жертвите им все още излизат наяве и нищо чудно да преминават 1000 , икономиката им е на ниво 70-те години ,нямат флот ,авиацията им даунгрейдва със страшни темпове ,целият свят ги мрази ,и Иран е все още единствен оператор на Ормуз .

    Коментиран от #56, #58, #72, #91, #108

    21:42 27.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Фактолог

    5 14 Отговор
    За разлика от бункерния , кремълски плъх ...президент Зеленски казва истината.

    21:43 27.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Точен сте...ама наобратно

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "Островите Пенко":

    След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -

    Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре

    Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
    Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
    В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.

    21:45 27.09.2026

  • 57 Гинес

    3 8 Отговор
    Браво! Никой този век не е свършил толкова добри дела колкото Зеленски! Само Сталин е изтрепал повече руснаци! Зеленски заслужава премия!

    21:46 27.09.2026

  • 58 Мани тия г ЕЙ фантазии

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "Островите Пенко":

    Амуджистан...ум ре!
    Само със ..3 военни жертви, смачкаха ТОТАЛНО аятоласите)))

    Коментиран от #67

    21:46 27.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Закривай копината ФАКТИ

    5 2 Отговор
    За да спите спокойно и да не ви сърби г@.....Z@ от псувните на народа !!!!!

    21:46 27.09.2026

  • 61 ДрайвингПлежър

    3 10 Отговор
    Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Русия!
    "Гений" на стратегията
    ❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
    ●Рафинериите горят.
    ●Складовете горят.
    ●Малкият и среден бизнес колабира.
    ●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
    ●Бензин няма.
    ●Земедилието е пред фалит.
    ●Бизнеса изнася капиталите си.
    ●Хората теглят спестяванията си.
    ●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
    ●По-свестните напускат страната....
    🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
    🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
    Това е!

    Коментиран от #101

    21:47 27.09.2026

  • 62 Опелото

    3 8 Отговор
    Ного монголска леш, ного нЯщо... ЕЙ

    21:47 27.09.2026

  • 63 1600 мазола

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Страшни Украински удари и в момента":

    Са пуснати по руската територия .
    278 към Москва , а не 1600 .
    От 278 броя , само 5 са ударили цели или
    1.5 %
    За разлика от ударите по Украйна дето 98 %
    Поразяват цели бе к .....н
    В Персийският залив , Съшъато и Емирствата едвам достигат
    17до 23 % успеваемост !
    И то с Ракети за по 2 до 5 милиона долара бройката .
    Преди два дена , бяха пуснати 11 ракети срещу една иранска балистика и процента беше ( 0 )

    21:48 27.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стенли

    7 2 Отговор
    Бря , бря ,козячата , нещо много се надъхаха, 🤯айде нема нужда 🇺🇦🚾🚽

    21:49 27.09.2026

  • 67 Островите Пенко

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Мани тия г ЕЙ фантазии":

    Ти си от Лесново ,или от Гара Елин Пелин и не караш кола .😉

    21:49 27.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ми то

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Хе хе хе":

    Главния редактор и целия екип от патки и фитоци ходят със розови знаменца на едни ПАРАДИ ......

    21:51 27.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Еми Урсула

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Доктор Куир Лизателката":

    Му е приятелка .
    Да му уреди 7, 8 ваксини от мъжа и .
    Или неговата настинка може да я излекува само с вълшебните прахове на ,,Пабло Ескобар ,,

    21:52 27.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тия си ги еб.........ееее

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хе хе хе":

    Които им дава повече пари .....станали са профисионални КУ......Р.... !!!!

    21:53 27.09.2026

  • 76 Радио Пущиняк

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "ДрайвингПлежър":

    Кажете една дума дет га не знаем и получавате ескурзия до Полски Тръмбеж

    21:53 27.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "ДрайвингПлежър":

    Интересно то е, че от началото на СВО от руска страна
    и официални данни са взели участие около 800 000 души.
    Как окраинците са унищожили 2 500 000 руснаци е доста трудно за обяснение.
    Трудно за обяснение е и, къде са мобилизираните от окраинските мобилизации
    на които вече им загубихме брйката. Та както казах мобилизирани ...
    Вече се появиха първите кадри с пленени окраинки.
    Така че скоро може да започнат да мобилизира и децата.
    И тоя райх май няма да го бъде :)

    Коментиран от #106

    21:53 27.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 МЕЖДУВРЕМЕННО

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мол ния!":

    Смятай що изпращане е било ....един дрон носи една граната ,баба яга до 10 кила ,сигурно още ги пускат 🤡

    Коментиран от #93

    21:57 27.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Брех да му се невиди!

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "ДА СЕ ХВАЛИШ С ТОВА":

    Признаваш, че путлерастите и Путин са нехора и нацисти!

    Коментиран от #92

    21:59 27.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Просякът е просяк и проси

    3 2 Отговор
    Зелен чук , да убиваш толкова много руснаци ежедневно , и пак да ревеш , че да те съжаляваме и пари да ти даваме ?
    Стари еврейски трикове.
    Съжалявайте го , обещавайте му , но пари не ми давайте.

    Коментиран от #112

    22:01 27.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 На майкан ти

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Брех да му се невиди!":

    шутката .

    22:02 27.09.2026

  • 93 Беги леги.. лепилар

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "МЕЖДУВРЕМЕННО":

    Квадрокоптери с 300 кг. товароподемност, хомик!
    Гледай видо сиките

    Коментиран от #103

    22:03 27.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Браво на Зеленски - скоро ще ги избиете.
    Само да припомня че според Зеленски всичките бандеровски загуби засега са 50 000.

    22:03 27.09.2026

  • 97 Стига бе

    2 0 Отговор
    Само 10500, а ние очаквахме да ликвидирате Русия за 40 дни....

    22:04 27.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ай, ай ай

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Зеленски танцува и представя данните":

    Незнаех че броите мухите по слонските фъшкии....

    22:07 27.09.2026

  • 100 АБЕ АДЖАМИИ

    1 0 Отговор
    Ще ги пишете тези глупости бе? Ставате за смях.

    22:08 27.09.2026

  • 101 охооо

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "ДрайвингПлежър":

    полираното до блясък мозъче отново ни радва с интелекта си 🤣

    Коментиран от #105

    22:10 27.09.2026

  • 102 Фори

    0 1 Отговор
    Руснаците защитават родината от нацизма. Могат да умират и повече за родината.

    22:10 27.09.2026

  • 103 МЕЖДУВРЕМЕННО

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Беги леги.. лепилар":

    Квадро или хекса ,или окта ,и във военни действия къде това ,сигурно си гледал китайската ССТВ задет префъргаха едно прасе и то са уплете у жиците ,смъркач

    22:11 27.09.2026

  • 104 Джжожii пaaaацццyyyулллaaa👋😁💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Привет":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    Коментиран от #109

    22:11 27.09.2026

  • 105 Джжожжoo пaaааaацццyyyулaaa👋😁💯👈

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "охооо":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    22:12 27.09.2026

  • 106 Джжожoo пaaааaаццyyyулллaaa👋😁💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ами":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    22:13 27.09.2026

  • 107 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Задават се много ама много интересни неща в лиман.ще.имаме липса на русофили за известно време подобно когато падна херсон.

    22:14 27.09.2026

  • 108 Джжоoжo пaaааaацццyyyуллaaa👋😁💯👈

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Островите Пенко":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    Коментиран от #111

    22:14 27.09.2026

  • 109 охооо

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Джжожii пaaaацццyyyулллaaa👋😁💯👈":

    полираното до блясък мозъче отново изпъква с интелекта си 🤣,продължавай да ни радваш, такъв кух троляк е рядкост

    Коментиран от #110

    22:14 27.09.2026

  • 110 Джжжoo пaaааaацццyyуулллaaaa👋😁💯👈

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "охооо":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    22:15 27.09.2026

  • 111 стоенчоо

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Джжоoжo пaaааaацццyyyуллaaa👋😁💯👈":

    доста си слаб0умно горкото...

    Коментиран от #113, #114

    22:15 27.09.2026

  • 112 Джжoожoo пaaаацццyyyуллaaaa👋😁💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Просякът е просяк и проси":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    22:16 27.09.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Джжоoжoo пaaаaацццyуyлллaaaa👋😁💯👈

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "стоенчоо":

    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    22:17 27.09.2026

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