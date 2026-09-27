Зеленски: Украйна е унищожила 10 660 руски военни за седмица

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за резултати на украинската армия в района на Лиман, Донецка област, където продължава операция „Вивалди“. По думите му украинските подразделения са унищожили 10 660 руски военнослужещи – убити и ранени – за една седмица на всички участъци, на които се водят бойни действия.

„Поставените цели се постигат“, заяви Зеленски след доклад на главнокомандващия Михайло Драпати. Украинският президент каза още, че действията на армията не позволяват на руските сили да разгърнат по-активно настъпление.

Боеве по три основни направления

Най-активни са бойните действия по Покровското, Константиновското и Лиманското направление. Украинските сили изпълняват задачи и в Запорожка, Харковска и Сумска област.

Агенция УНИАН припомня, че контранастъпателната операция на Лиманското направление е започнала на 22 май. По данни, цитирани от агенцията, тя е довела до освобождаването на територия от около 200 квадратни километра.

Жертви и щети след руски удари

Междувременно руска атака с авиационни бомби е причинила смъртта на двама души в украинския град Суми, сред които 16-годишно момиче. Ранени са 23 души, включително четири деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров.

По думите му са засегнати десетки жилищни сгради, културно и административни учреждения, две детски градини и повече от 20 автомобила.

В Киев руски дрон е попаднал в девететажен жилищен блок в Дарницкия район, съобщи кметът Виталий Кличко. Пожарът в сградата е потушен, а на една пострадала жена е оказана медицинска помощ.

Източници: БНР, УНИАН