Зеленски: Украйна е унищожила 10 660 руски военни за седмица

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за резултати на украинската армия в района на Лиман, Донецка област, където продължава операция „Вивалди“. По думите му украинските подразделения са унищожили 10 660 руски военнослужещи – убити и ранени – за една седмица на всички участъци, на които се водят бойни действия.
„Поставените цели се постигат“, заяви Зеленски след доклад на главнокомандващия Михайло Драпати. Украинският президент каза още, че действията на армията не позволяват на руските сили да разгърнат по-активно настъпление.
Боеве по три основни направления
Най-активни са бойните действия по Покровското, Константиновското и Лиманското направление. Украинските сили изпълняват задачи и в Запорожка, Харковска и Сумска област.
Агенция УНИАН припомня, че контранастъпателната операция на Лиманското направление е започнала на 22 май. По данни, цитирани от агенцията, тя е довела до освобождаването на територия от около 200 квадратни километра.
Жертви и щети след руски удари
Междувременно руска атака с авиационни бомби е причинила смъртта на двама души в украинския град Суми, сред които 16-годишно момиче. Ранени са 23 души, включително четири деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров.
По думите му са засегнати десетки жилищни сгради, културно и административни учреждения, две детски градини и повече от 20 автомобила.
В Киев руски дрон е попаднал в девететажен жилищен блок в Дарницкия район, съобщи кметът Виталий Кличко. Пожарът в сградата е потушен, а на една пострадала жена е оказана медицинска помощ.
Източници: БНР, УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Привет
Коментиран от #104
21:24 27.09.2026
2 Емил
Той ли си плаща статиите или по желание ги пишете?!
21:24 27.09.2026
3 хихи
21:24 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 нннн
21:25 27.09.2026
6 Хасковски каунь
21:26 27.09.2026
7 ДА СЕ ХВАЛИШ С ТОВА
Коментиран от #88
21:26 27.09.2026
8 абе, да
21:26 27.09.2026
9 ДрайвингПлежър
Още ли им хаховци да му се ловят?
21:27 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 .....
21:27 27.09.2026
12 Отреазвяващ
21:27 27.09.2026
13 МЕЖДУВРЕМЕННО
Мда ...
Коментиран от #23
21:27 27.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 У ДРИ ИИ БАЦЕЕ
21:28 27.09.2026
16 Повечко са за седмица
Коментиран от #44
21:28 27.09.2026
17 А50
21:28 27.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 боико борисоф
ДА ГО ПОСТАВЯ НА НАИ МИЛОТО ТИ
21:28 27.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хохо Бохо
Коментиран от #28, #89
21:30 27.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тоя се хвали с това,
До коментар #4 от "Факти":А загубите на украинците са подобни, изкукуригали управници
21:31 27.09.2026
25 Слуга на народа
21:31 27.09.2026
26 Оппа
21:32 27.09.2026
27 Билецки преди час информира отново
Съобщава още във видео интервю на живо в което танцува и стреля от радост във въздуха с 2 пистолета "Глок"-
Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.
Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.
Коментиран от #36
21:32 27.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да бе Москва
До коментар #21 от "Страшни Украински удари и в момента":Гори и е превзета укрите маршируват на Червения площад, на каква дрога сте, трябва да е много яка
21:34 27.09.2026
31 Артилерист
21:34 27.09.2026
32 име
21:34 27.09.2026
33 Доктор Куир Лизателката
Коментиран от #71
21:34 27.09.2026
34 Мишел
Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.
21:35 27.09.2026
35 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Страшни Украински удари и в момента":Утре Зеления ще реве когато му се връща за безобразията!
Европейските олигота няма да го спасяват още дълго щото разрухата е видима и украинския кораб потъва!
21:35 27.09.2026
36 Както се казва
До коментар #27 от "Билецки преди час информира отново":Вервайте ми
21:36 27.09.2026
37 Баа Гицка
21:36 27.09.2026
38 Ами
21:37 27.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Верваме ти
21:37 27.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 МЕЖДУВРЕМЕННО
До коментар #23 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":Много интересно свойство са забелязали на хутора относно Гераните .
По време на полет те изключват реактивния си двигател и се реят планирайки .
Засега няма логично обяснение
21:38 27.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ко викаш ма
До коментар #16 от "Повечко са за седмица":2 милиона са за седмица ама,, хухавели,,
21:39 27.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Стенли
21:41 27.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Зеленски танцува и представя данните
26 септември 2026, 19:26 часа
Снимка: kremlin
Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.
Коментиран от #99
21:41 27.09.2026
50 Островите Пенко
До коментар #39 от "ДрайвингПлежър":САЩ избягаха позорно от арабския полуостров ,жертвите им все още излизат наяве и нищо чудно да преминават 1000 , икономиката им е на ниво 70-те години ,нямат флот ,авиацията им даунгрейдва със страшни темпове ,целият свят ги мрази ,и Иран е все още единствен оператор на Ормуз .
Коментиран от #56, #58, #72, #91, #108
21:42 27.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Фактолог
21:43 27.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Точен сте...ама наобратно
До коментар #50 от "Островите Пенко":След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -
Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре
Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.
21:45 27.09.2026
57 Гинес
21:46 27.09.2026
58 Мани тия г ЕЙ фантазии
До коментар #50 от "Островите Пенко":Амуджистан...ум ре!
Само със ..3 военни жертви, смачкаха ТОТАЛНО аятоласите)))
Коментиран от #67
21:46 27.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Закривай копината ФАКТИ
21:46 27.09.2026
61 ДрайвингПлежър
"Гений" на стратегията
❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
●Рафинериите горят.
●Складовете горят.
●Малкият и среден бизнес колабира.
●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
●Бензин няма.
●Земедилието е пред фалит.
●Бизнеса изнася капиталите си.
●Хората теглят спестяванията си.
●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
●По-свестните напускат страната....
🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
Това е!
Коментиран от #101
21:47 27.09.2026
62 Опелото
21:47 27.09.2026
63 1600 мазола
До коментар #21 от "Страшни Украински удари и в момента":Са пуснати по руската територия .
278 към Москва , а не 1600 .
От 278 броя , само 5 са ударили цели или
1.5 %
За разлика от ударите по Украйна дето 98 %
Поразяват цели бе к .....н
В Персийският залив , Съшъато и Емирствата едвам достигат
17до 23 % успеваемост !
И то с Ракети за по 2 до 5 милиона долара бройката .
Преди два дена , бяха пуснати 11 ракети срещу една иранска балистика и процента беше ( 0 )
21:48 27.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Стенли
21:49 27.09.2026
67 Островите Пенко
До коментар #58 от "Мани тия г ЕЙ фантазии":Ти си от Лесново ,или от Гара Елин Пелин и не караш кола .😉
21:49 27.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ми то
До коментар #64 от "Хе хе хе":Главния редактор и целия екип от патки и фитоци ходят със розови знаменца на едни ПАРАДИ ......
21:51 27.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Еми Урсула
До коментар #33 от "Доктор Куир Лизателката":Му е приятелка .
Да му уреди 7, 8 ваксини от мъжа и .
Или неговата настинка може да я излекува само с вълшебните прахове на ,,Пабло Ескобар ,,
21:52 27.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Тия си ги еб.........ееее
До коментар #64 от "Хе хе хе":Които им дава повече пари .....станали са профисионални КУ......Р.... !!!!
21:53 27.09.2026
76 Радио Пущиняк
До коментар #59 от "ДрайвингПлежър":Кажете една дума дет га не знаем и получавате ескурзия до Полски Тръмбеж
21:53 27.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ами
До коментар #39 от "ДрайвингПлежър":Интересно то е, че от началото на СВО от руска страна
и официални данни са взели участие около 800 000 души.
Как окраинците са унищожили 2 500 000 руснаци е доста трудно за обяснение.
Трудно за обяснение е и, къде са мобилизираните от окраинските мобилизации
на които вече им загубихме брйката. Та както казах мобилизирани ...
Вече се появиха първите кадри с пленени окраинки.
Така че скоро може да започнат да мобилизира и децата.
И тоя райх май няма да го бъде :)
Коментиран от #106
21:53 27.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 МЕЖДУВРЕМЕННО
До коментар #55 от "Мол ния!":Смятай що изпращане е било ....един дрон носи една граната ,баба яга до 10 кила ,сигурно още ги пускат 🤡
Коментиран от #93
21:57 27.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
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88 Брех да му се невиди!
До коментар #7 от "ДА СЕ ХВАЛИШ С ТОВА":Признаваш, че путлерастите и Путин са нехора и нацисти!
Коментиран от #92
21:59 27.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Просякът е просяк и проси
Стари еврейски трикове.
Съжалявайте го , обещавайте му , но пари не ми давайте.
Коментиран от #112
22:01 27.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 На майкан ти
До коментар #88 от "Брех да му се невиди!":шутката .
22:02 27.09.2026
93 Беги леги.. лепилар
До коментар #82 от "МЕЖДУВРЕМЕННО":Квадрокоптери с 300 кг. товароподемност, хомик!
Гледай видо сиките
Коментиран от #103
22:03 27.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ?????
Браво на Зеленски - скоро ще ги избиете.
Само да припомня че според Зеленски всичките бандеровски загуби засега са 50 000.
22:03 27.09.2026
97 Стига бе
22:04 27.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ай, ай ай
До коментар #49 от "Зеленски танцува и представя данните":Незнаех че броите мухите по слонските фъшкии....
22:07 27.09.2026
100 АБЕ АДЖАМИИ
22:08 27.09.2026
101 охооо
До коментар #61 от "ДрайвингПлежър":полираното до блясък мозъче отново ни радва с интелекта си 🤣
Коментиран от #105
22:10 27.09.2026
102 Фори
22:10 27.09.2026
103 МЕЖДУВРЕМЕННО
До коментар #93 от "Беги леги.. лепилар":Квадро или хекса ,или окта ,и във военни действия къде това ,сигурно си гледал китайската ССТВ задет префъргаха едно прасе и то са уплете у жиците ,смъркач
22:11 27.09.2026
104 Джжожii пaaaацццyyyулллaaa👋😁💯👈
До коментар #1 от "Привет":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Коментиран от #109
22:11 27.09.2026
105 Джжожжoo пaaааaацццyyyулaaa👋😁💯👈
До коментар #101 от "охооо":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
22:12 27.09.2026
106 Джжожoo пaaааaаццyyyулллaaa👋😁💯👈
До коментар #78 от "Ами":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
22:13 27.09.2026
107 стоян георгиев
22:14 27.09.2026
108 Джжоoжo пaaааaацццyyyуллaaa👋😁💯👈
До коментар #50 от "Островите Пенко":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Коментиран от #111
22:14 27.09.2026
109 охооо
До коментар #104 от "Джжожii пaaaацццyyyулллaaa👋😁💯👈":полираното до блясък мозъче отново изпъква с интелекта си 🤣,продължавай да ни радваш, такъв кух троляк е рядкост
Коментиран от #110
22:14 27.09.2026
110 Джжжoo пaaааaацццyyуулллaaaa👋😁💯👈
До коментар #109 от "охооо":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
22:15 27.09.2026
111 стоенчоо
До коментар #108 от "Джжоoжo пaaааaацццyyyуллaaa👋😁💯👈":доста си слаб0умно горкото...
Коментиран от #113, #114
22:15 27.09.2026
112 Джжoожoo пaaаацццyyyуллaaaa👋😁💯👈
До коментар #90 от "Просякът е просяк и проси":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
22:16 27.09.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Джжоoжoo пaaаaацццyуyлллaaaa👋😁💯👈
До коментар #111 от "стоенчоо":До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
22:17 27.09.2026