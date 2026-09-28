Мечка слиза всяка вечер в родопско село

Мечка притеснява жителите на родопското село Гьоврен, след като през последните дни започнала да слиза сред къщите всяка вечер. Животното е заснето и от охранителна камера, съобщава Нова ТВ.

По думите на местни жители появите му вече са почти ежедневни. Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава.

Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има три или четири малки. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена.

Няма данни за пострадали хора. Жителите на Гьоврен са сигнализирали институциите и очакват да бъдат предприети мерки. Основното им притеснение е, че мечката вече навлиза редовно в населеното място и срещата ѝ с човек може да бъде само въпрос на време.