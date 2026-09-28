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Мечка слиза всяка вечер в родопско село

Мечка слиза всяка вечер в родопско село

28 Септември, 2026 07:40 621 9

  • гьоврен-
  • мечка-
  • родопи

Според жители на Гьоврен е възможно животното да е женско и да има три или четири малки

Мечка слиза всяка вечер в родопско село - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Мечка притеснява жителите на родопското село Гьоврен, след като през последните дни започнала да слиза сред къщите всяка вечер. Животното е заснето и от охранителна камера, съобщава Нова ТВ.

По думите на местни жители появите му вече са почти ежедневни. Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава.

Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има три или четири малки. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена.

Няма данни за пострадали хора. Жителите на Гьоврен са сигнализирали институциите и очакват да бъдат предприети мерки. Основното им притеснение е, че мечката вече навлиза редовно в населеното място и срещата ѝ с човек може да бъде само въпрос на време.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 4 Отговор
    Руска стратегическа мечка.

    Коментиран от #6

    07:42 28.09.2026

  • 2 14/88

    2 2 Отговор
    търси да хапне тава pодопски kaлмари и ако беше Шишков - да пийне помашка рикия

    07:45 28.09.2026

  • 3 Робот

    9 0 Отговор
    И идея си нямате каква горска сеч има в троянския край , после животните били виновни.

    Коментиран от #8

    07:46 28.09.2026

  • 4 ЛОВЕЦ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА

    1 2 Отговор
    ПОКАНЕТЕ МЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНИ ЩЕ ПРАЗНУВАТЕ КАТО 9-ти СЕПТЕМВРИ.

    07:49 28.09.2026

  • 5 гост

    3 1 Отговор
    Преди седмица бяха качили в мрежата мечка и в Равногор,голяма тлъста,тази е на диета сякаш.Изглежда се е увеличила популацията,отделно хабитата им изчезва.

    07:51 28.09.2026

  • 6 Маша и медведь

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    И хибридна забрави

    07:51 28.09.2026

  • 7 Цъцъ

    2 2 Отговор
    Носи на някой мед, който я такова да си признае 🤣

    07:53 28.09.2026

  • 8 Троян

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Имаме си идея. Сеч до голо. Къде да идат мечките? Една беше отишла на Къпинчо. Къде да иде? Престъпнтата горска мафия ги докара в градовете.

    07:58 28.09.2026

  • 9 Хубав път, хубави къщи

    1 0 Отговор
    Остава да си отворят сърцата и да Й предложат храна

    08:00 28.09.2026

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