Мечка слиза всяка вечер в родопско село

Мечка притеснява жителите на родопското село Гьоврен, след като през последните дни започнала да слиза сред къщите всяка вечер. Животното е заснето и от охранителна камера, съобщава Нова ТВ.
По думите на местни жители появите му вече са почти ежедневни. Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава.
Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има три или четири малки. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена.
Няма данни за пострадали хора. Жителите на Гьоврен са сигнализирали институциите и очакват да бъдат предприети мерки. Основното им притеснение е, че мечката вече навлиза редовно в населеното място и срещата ѝ с човек може да бъде само въпрос на време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #6
07:42 28.09.2026
2 14/88
07:45 28.09.2026
3 Робот
Коментиран от #8
07:46 28.09.2026
4 ЛОВЕЦ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА
07:49 28.09.2026
5 гост
07:51 28.09.2026
6 Маша и медведь
До коментар #1 от "Трол":И хибридна забрави
07:51 28.09.2026
7 Цъцъ
07:53 28.09.2026
8 Троян
До коментар #3 от "Робот":Имаме си идея. Сеч до голо. Къде да идат мечките? Една беше отишла на Къпинчо. Къде да иде? Престъпнтата горска мафия ги докара в градовете.
07:58 28.09.2026
9 Хубав път, хубави къщи
08:00 28.09.2026