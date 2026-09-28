Давидович Фокина и Хуркач се класираха за финала в Ченду

Алехандро Давидович Фокина и Хуберт Хуркач ще определят шампиона на турнира от сериите ATP 250 на твърди кортове в китайския град Ченду.

Поставеният под №2 в основната схема Давидович Фокина достигна до финала след обрат срещу Николоз Басилашвили. Испанецът загуби първия сет с 4:6, но успя да обърне развоя на срещата и да спечели следващите два сета – 6:4, 6:3. Двубоят продължи 1 час и 57 минути.

В другия полуфинал петият поставен Хуберт Хуркач също трябваше да наваксва изоставане. Полякът отстъпи в първия сет на Денис Шаповалов след тайбрек – 6:7(8), но след това намери ритъма си и взе следващите две части с 6:3, 6:3. Срещата продължи 2 часа и 26 минути.

Финалният сблъсък между Давидович Фокина и Хуркач е насрочен за утре от 14:00 часа българско време.