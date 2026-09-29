Манчестър Юнайтед ще играе закрита контрола с Лозана

Манчестър Юнайтед ще използва паузата за националните отбори, за да изиграе неофициална контролна среща срещу швейцарския Лозана. Двубоят ще бъде при закрити врата, а мястото на провеждането му все още не е уточнено.

Проверката ще даде възможност на двата отбора да поддържат игровия си ритъм и физическата подготовка на футболистите, които не са ангажирани с националните си тимове. Организирането на срещата е улеснено и от връзката между двата клуба чрез INEOS.

Особено внимание може да привлече участието на Матайс де Лихт. Нидерландският защитник е близо до завръщане след продължително отсъствие заради проблем с гърба и контролата може да му позволи да натрупа ценни игрови минути.

Лозана заема последното място в швейцарската Суперлига, като има само една победа в първите си девет срещи. В състава на швейцарския тим са Тайлър Фредриксън, който е бивш юноша на Манчестър Юнайтед, както и Секу Коне, който играе под наем от английския клуб.

Междувременно „червените дяволи“ имат и нови кадрови проблеми. Бруно Фернандеш напусна лагера на Португалия заради физически оплаквания, а Патрик Доргу получи контузия по време на мача на Дания срещу Уелс и се завърна в Манчестър за медицински изследвания.

Маркъс Рашфорд и Коби Мейну също не са на разположение на националния отбор на Англия заради контузии.