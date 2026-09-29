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Манчестър Юнайтед ще играе закрита контрола с Лозана

Манчестър Юнайтед ще играе закрита контрола с Лозана

29 Септември, 2026 00:21 357 0

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Проверката ще даде възможност на двата отбора да поддържат игровия си ритъм

Манчестър Юнайтед ще играе закрита контрола с Лозана - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед ще използва паузата за националните отбори, за да изиграе неофициална контролна среща срещу швейцарския Лозана. Двубоят ще бъде при закрити врата, а мястото на провеждането му все още не е уточнено.

Проверката ще даде възможност на двата отбора да поддържат игровия си ритъм и физическата подготовка на футболистите, които не са ангажирани с националните си тимове. Организирането на срещата е улеснено и от връзката между двата клуба чрез INEOS.

Особено внимание може да привлече участието на Матайс де Лихт. Нидерландският защитник е близо до завръщане след продължително отсъствие заради проблем с гърба и контролата може да му позволи да натрупа ценни игрови минути.

Лозана заема последното място в швейцарската Суперлига, като има само една победа в първите си девет срещи. В състава на швейцарския тим са Тайлър Фредриксън, който е бивш юноша на Манчестър Юнайтед, както и Секу Коне, който играе под наем от английския клуб.

Междувременно „червените дяволи“ имат и нови кадрови проблеми. Бруно Фернандеш напусна лагера на Португалия заради физически оплаквания, а Патрик Доргу получи контузия по време на мача на Дания срещу Уелс и се завърна в Манчестър за медицински изследвания.

Маркъс Рашфорд и Коби Мейну също не са на разположение на националния отбор на Англия заради контузии.


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