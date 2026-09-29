Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще спорят за титлата в Ханчжоу

Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще се изправят един срещу друг във финала на турнира от сериите ATP 250 в китайския град Ханчжоу. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 1 039 090 долара.

Поставеният под №1 в схемата Медведев се класира за финала след победа над сънародника си Роман Сафиулин със 7:5, 6:4. Срещата продължи 1 час и 43 минути.

Бившият лидер в световната ранглиста стигна до решаващия пробив в самия край на първия сет. Медведев реализира брейк в 12-ия гейм и поведе със 7:5, избягвайки тайбрек.

Втората част започна с пробив на Сафиулин, който поведе с 2:0. Медведев обаче бързо върна пробива и изравни за 2:2. В края на сета първият поставен отново спечели подаването на съперника си и затвори мача с 6:4.

Андрей Рубльов, който е поставен под №2, имаше различен път до финала. Руснакът се наложи над французина Кириан Жаке със 7:6(0), 6:1.

Първият сет беше изключително оспорван и победителят трябваше да бъде определен в тайбрек. В него обаче Рубльов не остави никакви шансове на своя съперник и спечели със 7:0.

Във втората част руснакът бързо пое контрола върху мача. Той реализира два пробива и поведе с 5:0. Жаке успя да спечели един гейм, но Рубльов не допусна обрат и приключи двубоя с 6:1.

Така финалът в Ханчжоу ще предложи изцяло руски сблъсък между двама от водещите тенисисти на страната.