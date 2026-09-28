Ендрик: Да си футболист не е трудно, има много по-тежки професии

Нападателят на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия Ендрик сподели любопитно мнение за професията си, като подчерта, че според него има хора, които полагат много по-тежък труд от професионалните футболисти.

„Да бъдеш футболист не е трудно. Трудната част е за тези, които трябва да се събуждат в пет сутринта и да ходят на работа от понеделник до неделя“, заяви 20-годишният бразилец, цитиран от GeGlobo в социалната мрежа X.

Ендрик се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2024 година. До момента той е записал 34 официални мача за „кралския клуб“, в които е отбелязал седем гола и е направил една асистенция.

През втората половина на миналия сезон нападателят игра под наем във френския Лион. За клуба той записа 19 срещи, в които се разписа осем пъти и добави седем асистенции.