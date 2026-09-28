Италия разби Турция в Лигата на нациите

Италия постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Турция в мач от група А на Лигата на нациите. „Скуадра адзура“ реши до голяма степен изхода от двубоя още през първото полувреме, когато реализира три попадения.

Италианците бяха по-активният отбор още от самото начало. След първите 45 минути гостите имаха 59% притежание на топката и бяха отправили 10 удара към противниковата врата срещу едва два за домакините.

Резултатът беше открит в 9-ата минута. Алесандро Бастони се възползва от добрата атака на своя тим и даде преднина на Италия.

В 22-ата минута Давиде Фратези удвои аванса на гостите, а само седем минути по-късно Майкъл Кайоде направи резултата 3:0.

След почивката Турция опита да промени развоя на срещата и започна по-често да застрашава вратата на Джанлуиджи Донарума. Усилията на домакините дадоха резултат още в 47-ата минута, когато Барис Йълмаз намали изоставането след асистенция на Огуз Айдън.

Надеждите на Турция за обрат обаче бяха краткотрайни. Само три минути по-късно Франческо Еспозито реализира четвърти гол за Италия и окончателно сложи край на интригата.

Така „Скуадра адзура“ записа убедителен успех като гост и демонстрира сериозна ефективност в нападение.