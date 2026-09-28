Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Италия разби Турция в Лигата на нациите

Италия разби Турция в Лигата на нациите

28 Септември, 2026 23:39 547 0

  • италия-
  • турция-
  • лига на нациите-
  • скуадра адзура-
  • роберто манчини-
  • винченцо монтела-
  • алесандро бастони-
  • давиде фратези-
  • майкъл кайоде-
  • франческо еспозито-
  • джанлуиджи донарума-
  • барис йълмаз-
  • огуз айдън-
  • футбол-
  • национални отбори-
  • футболни новини

„Скуадра адзура“ записа убедителен успех като гост

Италия разби Турция в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Турция в мач от група А на Лигата на нациите. „Скуадра адзура“ реши до голяма степен изхода от двубоя още през първото полувреме, когато реализира три попадения.

Италианците бяха по-активният отбор още от самото начало. След първите 45 минути гостите имаха 59% притежание на топката и бяха отправили 10 удара към противниковата врата срещу едва два за домакините.

Резултатът беше открит в 9-ата минута. Алесандро Бастони се възползва от добрата атака на своя тим и даде преднина на Италия.

В 22-ата минута Давиде Фратези удвои аванса на гостите, а само седем минути по-късно Майкъл Кайоде направи резултата 3:0.

След почивката Турция опита да промени развоя на срещата и започна по-често да застрашава вратата на Джанлуиджи Донарума. Усилията на домакините дадоха резултат още в 47-ата минута, когато Барис Йълмаз намали изоставането след асистенция на Огуз Айдън.

Надеждите на Турция за обрат обаче бяха краткотрайни. Само три минути по-късно Франческо Еспозито реализира четвърти гол за Италия и окончателно сложи край на интригата.

Така „Скуадра адзура“ записа убедителен успех като гост и демонстрира сериозна ефективност в нападение.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове