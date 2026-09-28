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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

28 Септември, 2026 23:47 518 0

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  • армения-
  • черна гора-
  • латвия-
  • кипър-
  • грузия-
  • украйна

Италия разгроми Турция, а Франция взе минимален успех над Белгия

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изиграха се поредните осем мача от турнира на УЕФА Лига на нациите.
Ето резултатите и голмайсторите:

Белгия – Франция 0:1
0:1 Майкъл Олизе 88`

Турция – Италия 1:4
0:1 Алесандро Бастони 9`
0:2 Давиде Фратези 22`
0:3 Майкъл Кайоде 27`
1:3 Баръш Йълмаз 47`
1:4 Пио Еспозито 51`

Армения – Черна гора 2:3
0:1 Eрик Пилоян (АГ) 20`
1:1 Артур Серобян 34`
1:2 Никола Кръстович 38`
2:2 Едуард Сперциян 65`
2:3 Алекса Латкович 89`

Латвия – Кипър 0:0

Грузия – Украйна 0:0

Румъния – Босна и Херцеговина 2:4
0:1 Армин Гигович 12`
0:2 Тарик Мухаремович 19`
1:2 Даниел Бирлигеа 28`
1:3 Харис Табакович 40`
1:4 Ермин Махмич 55`
2:4 Александру Кишалдау 62`

Швеция – Полша 3:1
1:0 Бенямин Нигрен 8`
1:1 Себастиан Шимански 43`
2:1 Ясин Аяри 63`
3:1 Виктор Гьокереш 72`

Северна Ирландия - Унгария 0:0


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