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Експерт: Путин може да готви решаващо настъпление
  Тема: Украйна

Експерт: Путин може да готви решаващо настъпление

27 Септември, 2026 22:24 955 49

  • владимир путин-
  • майкъл кларк-
  • войната в украйна-
  • нато-
  • хибридни атаки

Майкъл Кларк допуска рязка ескалация на войната в Украйна и мобилизация на още стотици хиляди руски военнослужещи.

Експерт: Путин може да готви решаващо настъпление - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин може да подготвя решаващо настъпление, с което да се опита да наложи изход от войната в Украйна в рамките на следващите шест месеца. Това допуска британският експерт по отбраната Майкъл Кларк, бивш генерален директор на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания, в интервю за „Експрес“, цитирано от УНИАН.

Кларк смята, че руският президент може да избере рязка ескалация на бойните действия, ако прецени, че така ще постигне военните си цели. „Смятам, че Путин е заинтересован да реши този въпрос веднъж завинаги в рамките на следващите шест месеца, на всяка цена“, казва експертът.

Възможна мобилизация на още 300 000 или 400 000 души

По думите на Кларк подобен сценарий може да включва мобилизирането на още стотици хиляди руски военнослужещи, привличането на севернокорейски войски и предприемането на по-радикални мерки за поддържане на руската военна машина.

„Част от тази стратегия ще бъде сплашването на Европа и натискът върху нея да остане настрана, докато той потиска Украйна с още 300 000 или 400 000 военнослужещи“, заявява британският експерт. Твърдението е оценка, а не потвърждение за взето решение от руското ръководство.

Предупреждения за хибридни операции в Европа

Предупреждението прозвучава на фона на опасения за възможни руски действия извън Украйна. В публикацията се посочва, че американски разузнавателни служби са предупредили европейски правителства за възможно използване на дронове „Гера“, изстреляни от търговски кораби в Средиземно море. Като потенциални цели са споменати обекти в Испания, Франция и Италия, включително летища и друга инфраструктура.

Европейски представители предупреждават и за възможно засилване на саботажи, кибератаки, нахлувания на дронове и други хибридни операции, чиято цел би била да сплашат европейските държави и да ограничат помощта за Киев. Москва отрича да планира нападения срещу НАТО.

Кларк допуска, че Путин може да разчита и на това, че Доналд Тръмп няма да се намеси, за да спре нова ескалация. В същото време експертът предупреждава да не се прави директен извод, че Европа неизбежно върви към световна война.

„Трета световна война няма да има, макар че по-мащабна европейска война е напълно възможна. Не мисля, че непременно вървим към война, но вървим към военни кризи“, казва Кларк.

Той допълва, че бойни действия по периферията на НАТО стават все по-вероятни, тъй като Москва се стреми да провери решимостта на алианса.

Датското разузнаване отчита нарастващ риск

Датската служба за военно разузнаване оцени на 24 септември, че Русия вероятно ще засилва хибридната си война срещу НАТО и Запада през следващите месеци. Службата определя като нисък, но нарастващ риска Москва да предприеме ограничени военни атаки срещу държава от НАТО, макар да смята за малко вероятно пълномащабно нахлуване.

Според оценката потенциалните действия могат да включват удари с дронове или ракети по инфраструктура, свързана с подкрепата за Украйна, както и операции под чужд флаг. Датската служба уточнява, че това е оценка на риска, а не доказателство за конкретно подготвяна атака.

Източници: УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британски експерт

    18 7 Отговор
    Вече се чудим каква нова дивотия да измисляме всеки ден.

    Коментиран от #10, #15

    22:28 27.09.2026

  • 2 Хахахахаха

    15 10 Отговор
    Стига бе, вече 5 година чакат руснаците да мобилизират хахаха, самите укри си признават че руснаците за момента въобще не коментират мобилизация хахаха, докато укрите 3 пъти сваляха мобилизационната възраст за да имат хора на фронта, смятай какви загуби имат украинците и за какво??? Днеска гледах клипчета в лиманско направление, вярно укрите освободиха няколко села ама какви загуби имат направо с това темпо до другата година наистина ще е Киев без мъже

    22:30 27.09.2026

  • 3 Про100 💪👑💯

    13 12 Отговор
    Болният Путин е болен още повече... Зеленски е здрав като бик!

    22:31 27.09.2026

  • 4 Ние в покрайна ли живеем

    19 10 Отговор
    цял ден ни навират в очите покрайнски фалшиви източници, като УНИАН ли е УРАН ли е, нямам представа.

    Коментиран от #7, #9, #12

    22:31 27.09.2026

  • 5 Клати Курти

    13 6 Отговор
    НВ В.Путин специално се е обадил на дженн.дитто Майкъл Кларк за да го информира за намеренията си 😂😂😂 .

    22:32 27.09.2026

  • 6 Ти да видиш

    7 5 Отговор
    А британските учени какво мислят по въпроса!???.......

    22:35 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 У©ран

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ние в покрайна ли живеем":

    се казва.

    22:36 27.09.2026

  • 10 Моряка

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Британски експерт":

    Вие сте лесни- два Посейдона откъм Атлантика и от Малобритания ще останат да стърчат тук таме по някое добре промито островче.

    22:36 27.09.2026

  • 11 Българин

    2 4 Отговор
    Престъпникът Путин трябваше да бъде спрян още през 2014 година но му пуснаха аванта и той реши да си разиграяа коня както ще! Вече е крайно време НАТО да влезе в Украйна и да постави дядката на мястото му! И тогава всички ще видят как с авиация, артилерия и пехота ае стига за три дни до Москва!

    22:37 27.09.2026

  • 12 ПО ТОЧНО

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ние в покрайна ли живеем":

    ОТ УНИАН ПРЕПИСВАТ НАЩЕ "АфТОРИ" ....УсРИАНИ........

    22:37 27.09.2026

  • 13 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    2 7 Отговор
    Мога да готвя ,мога и да не готвя .
    Готвачи много ,продукти - планина !
    Русия е в разцвет ,животът е мед , в украина вървим смело напред !

    22:39 27.09.2026

  • 14 Българин

    4 11 Отговор
    Путин трябваше да бъде спрян още през 2014 година но му пуснаха аванта и той реши да си разиграяа коня както ще! Вече е крайно време НАТО да влезе в Украйна и да постави Путин на мястото му! И тогава всички ще видят как с авиация, артилерия и пехота ае стига за три дни до Москва!

    Коментиран от #18, #21

    22:39 27.09.2026

  • 15 Островите Пенко

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Британски експерт":

    Ало ,авиобаза Ферюфиорд ,качета за зеле ви караме

    22:40 27.09.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    кажи му УНИАН и повече не го обижай
    Хахахха

    22:40 27.09.2026

  • 17 стоян георгиев

    3 9 Отговор
    Путин ще.мобилизира.половин милион руснака и вероятно ще провокира нато с цел да се оправдае пред избирателите си за липса на успехи.няма да му помогне и това само дето ще измре още бая от руското мъжко население.

    Коментиран от #19, #26

    22:40 27.09.2026

  • 18 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    България още като влезе в НАТО трябваше да я разтуря ,ама нали съм човек ,взех си само Филю Киркоров да ме весели

    22:41 27.09.2026

  • 19 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Кога ве ?

    Коментиран от #32

    22:42 27.09.2026

  • 20 Дзак

    3 1 Отговор
    То се вижда кой води война!

    22:42 27.09.2026

  • 21 Хахахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Ххххахаха Еми той Путин ги чака Нато да влезнат във войната ама онея от страх объркаха пътя хахаха, незнам Москва за три дена ама ще видим как франсетата, бедните англичанчетата и страхливите поляци изчезват за минути от картата на света аххаахахха, да заповядат бъди сигурен че руснаците ги чакат

    22:42 27.09.2026

  • 22 Островите Пенко

    3 2 Отговор
    Да питам само украинците пазите ли си шайбените талафони ,че шви требват 😄😄😄😄😄

    22:43 27.09.2026

  • 23 Жан Бойко

    1 1 Отговор
    А дано! Че вече 5 години това финансирано от Запада избиване на милиони хора не само че няма край , а и са готови да се въоръжават с невиждани от десетилетия темпове

    22:43 27.09.2026

  • 24 Настъпление

    4 4 Отговор
    Укрите ползват роботи, руснаците - орки. 10 000 на седмица заминават на концерт.

    22:43 27.09.2026

  • 25 Българин

    4 8 Отговор
    Помнете ми думата Русия рязко ще рухне! До една година Украйна ще е навлязла мощно в тееиторията и окупирайки на свой ред села и градове!

    Коментиран от #30

    22:44 27.09.2026

  • 26 Руснаци

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Путин ми каза, еупоч ще мобилизира за теб учители за да могат да те научат как се пише на български, макар че ми каза че за теб лечение нямало, по рождение си бил изостанал ахахахх аха, прос неграмотник

    22:44 27.09.2026

  • 27 да питам

    2 0 Отговор
    Колко "решаващо" ?! Като в Украйна ли ?! 😆

    22:44 27.09.2026

  • 28 Ами

    2 2 Отговор
    Путин ще допусне лека ескалация за да угоди
    на генералите и на общественото мнение, но
    на него не му трябват трупове, а пленници.
    Така че за сега дишайте спокойно.
    Като свършат окраинците ... Ще видим :)

    22:45 27.09.2026

  • 29 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Цитирате получатели на грантове от държави които са срещу Русия поради комплексарство... А униан. Ха. Кое му е обективното уе?

    22:46 27.09.2026

  • 30 Руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Бот Еми ай да хванем бас, искаш ли да заложи по един апартамент, мога да ти дам адрес и утре да отидем при нотариус, нали си на 100 % сигурен или си някакъв скъсаняк и живееш в кашоните пред някой магазин в безплатен интернет

    Коментиран от #34, #35

    22:46 27.09.2026

  • 31 Руснак

    0 2 Отговор
    Заменям чипове от перални за едностаен в Люлин! Може жилището да е без нужник - свикнал съм и с външна тоалетна!

    22:48 27.09.2026

  • 32 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Експерт по кебапчета и кюфтета на скара":

    В момента като се случи руския срив на целия фронт.това което се случва в лиманско направление ще доведе до единственото възможно решение за путлер.всички военни кореспонденти в русия го очакват макар че след слабия резултат на изборите имаше някакво колебание,но за да запази завзетото русия се нуждае от спешни порции месо защото вече не може да компенсира с мобики.просто балъците даже в русия са на привършване.

    Коментиран от #42, #44

    22:48 27.09.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    ПОредния малобритански отпадък, платен да подклажда войната
    все още има глупаци да им се ловят, но и те намаляват!

    22:51 27.09.2026

  • 34 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаци":

    Излизате от добрия тон на разговор а тук това не го толерираме...! Ако не умеете да общувате по-добре не се излагайте с ограничен умствен капацитет!

    Коментиран от #36, #40

    22:53 27.09.2026

  • 35 Басаджия

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаци":

    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #38

    22:53 27.09.2026

  • 36 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Мър мале ,сериозно ?
    Аз що съм в бан , толерантните ?

    22:55 27.09.2026

  • 37 Психоексперт

    2 1 Отговор
    Петроханската секта, тяхната подкрепяща ги коалиция и поръчковите сайтове в България живеят в един паралелен и измислен свят.

    22:55 27.09.2026

  • 38 Островите Пенко

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Басаджия":

    Ванга е казала : пръц ,май са по .х

    22:55 27.09.2026

  • 39 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Най добрият вариант е да напипат клоуна и да оставят думата на украинският народ иска ли война все още ако иска с техни пари ,много жертви дадоха и с инфраструктурата са зле и пари нямат голяма сметка с външен дълг ,разбита икономика, голяма част украинци в Европа на дотации всичко това дотегна и на европейци то не беше месеци или година видя се че Европа няма силата да им се помага повече ,Русия също даде много жертви .

    22:56 27.09.2026

  • 40 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Хахахаха, извинявай да не се засегна, че ти разкрих жалкия ти живот, не знаех че е тайно, извинявайте господине ахаххаха.Ще ходим ли до нотариуса да подпишем за вашите думи, че до 1 година руската армия ще се разпадне, може да вземем ония неграмотник Стоян за свидетел, макар че той е видимо изостанал умствено заради прекалената употреба на лсд, ама ние си го знаем него

    22:57 27.09.2026

  • 41 Гробар

    0 0 Отговор
    Много еврашистка шлака на две шишета пърцуца изпълзяла под тая статия.

    22:57 27.09.2026

  • 42 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    На Лиманското направление ще се случи чао ВСУ пехота и Азив ,със един голям котел .Ще дойдат братята от СК и ще занулят де що е останала свинотаранка по шубраките ,а Херсон ,Харков ...Краматорск вече не е дотационен ,Скавянск ще си щракнат по местата ,и взичко това ,драги - до следващата есен

    Коментиран от #45, #46

    22:59 27.09.2026

  • 43 Mилен Ганев

    2 0 Отговор
    Аз съм пpocту пapче и тъп фaшизоид.

    Коментиран от #47

    23:01 27.09.2026

  • 44 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Къде е украинския крайцер да са качвам в залива ТарасБулба и да подписвам капитулация

    23:01 27.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Експерт по кебапчета и кюфтета на скара":

    Гледах клипчета днеска от лиманско, човек такова изтребване на украинци, направо им съчуствам на хората, насилствено закарани на фронта и оставени за пушечно месо. В Киев на протестите нямаше мъже, по тв даваха само жени и пенсионери, смятай заради един наркоман си затриха държавата

    Коментиран от #49

    23:01 27.09.2026

  • 47 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Mилен Ганев":

    🤔 не може така ,на гости сме ти ,дръж са прилично ,после са фъргай от прозореца ко щеш

    23:02 27.09.2026

  • 48 нннн

    0 0 Отговор
    Хибридни оценки и анализи.

    23:03 27.09.2026

  • 49 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахахаха":

    Къде ги гледа тези клипчета?

    23:03 27.09.2026

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