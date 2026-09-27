Експерт: Путин може да готви решаващо настъпление

Владимир Путин може да подготвя решаващо настъпление, с което да се опита да наложи изход от войната в Украйна в рамките на следващите шест месеца. Това допуска британският експерт по отбраната Майкъл Кларк, бивш генерален директор на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания, в интервю за „Експрес“, цитирано от УНИАН.

Кларк смята, че руският президент може да избере рязка ескалация на бойните действия, ако прецени, че така ще постигне военните си цели. „Смятам, че Путин е заинтересован да реши този въпрос веднъж завинаги в рамките на следващите шест месеца, на всяка цена“, казва експертът.

Възможна мобилизация на още 300 000 или 400 000 души

По думите на Кларк подобен сценарий може да включва мобилизирането на още стотици хиляди руски военнослужещи, привличането на севернокорейски войски и предприемането на по-радикални мерки за поддържане на руската военна машина.

„Част от тази стратегия ще бъде сплашването на Европа и натискът върху нея да остане настрана, докато той потиска Украйна с още 300 000 или 400 000 военнослужещи“, заявява британският експерт. Твърдението е оценка, а не потвърждение за взето решение от руското ръководство.

Предупреждения за хибридни операции в Европа

Предупреждението прозвучава на фона на опасения за възможни руски действия извън Украйна. В публикацията се посочва, че американски разузнавателни служби са предупредили европейски правителства за възможно използване на дронове „Гера“, изстреляни от търговски кораби в Средиземно море. Като потенциални цели са споменати обекти в Испания, Франция и Италия, включително летища и друга инфраструктура.

Европейски представители предупреждават и за възможно засилване на саботажи, кибератаки, нахлувания на дронове и други хибридни операции, чиято цел би била да сплашат европейските държави и да ограничат помощта за Киев. Москва отрича да планира нападения срещу НАТО.

Кларк допуска, че Путин може да разчита и на това, че Доналд Тръмп няма да се намеси, за да спре нова ескалация. В същото време експертът предупреждава да не се прави директен извод, че Европа неизбежно върви към световна война.

„Трета световна война няма да има, макар че по-мащабна европейска война е напълно възможна. Не мисля, че непременно вървим към война, но вървим към военни кризи“, казва Кларк.

Той допълва, че бойни действия по периферията на НАТО стават все по-вероятни, тъй като Москва се стреми да провери решимостта на алианса.

Датското разузнаване отчита нарастващ риск

Датската служба за военно разузнаване оцени на 24 септември, че Русия вероятно ще засилва хибридната си война срещу НАТО и Запада през следващите месеци. Службата определя като нисък, но нарастващ риска Москва да предприеме ограничени военни атаки срещу държава от НАТО, макар да смята за малко вероятно пълномащабно нахлуване.

Според оценката потенциалните действия могат да включват удари с дронове или ракети по инфраструктура, свързана с подкрепата за Украйна, както и операции под чужд флаг. Датската служба уточнява, че това е оценка на риска, а не доказателство за конкретно подготвяна атака.

Източници: УНИАН