Експерт: Путин може да готви решаващо настъпление

Владимир Путин може да подготвя решаващо настъпление, с което да се опита да наложи изход от войната в Украйна в рамките на следващите шест месеца. Това допуска британският експерт по отбраната Майкъл Кларк, бивш генерален директор на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания, в интервю за „Експрес“, цитирано от УНИАН.
Кларк смята, че руският президент може да избере рязка ескалация на бойните действия, ако прецени, че така ще постигне военните си цели. „Смятам, че Путин е заинтересован да реши този въпрос веднъж завинаги в рамките на следващите шест месеца, на всяка цена“, казва експертът.
Възможна мобилизация на още 300 000 или 400 000 души
По думите на Кларк подобен сценарий може да включва мобилизирането на още стотици хиляди руски военнослужещи, привличането на севернокорейски войски и предприемането на по-радикални мерки за поддържане на руската военна машина.
„Част от тази стратегия ще бъде сплашването на Европа и натискът върху нея да остане настрана, докато той потиска Украйна с още 300 000 или 400 000 военнослужещи“, заявява британският експерт. Твърдението е оценка, а не потвърждение за взето решение от руското ръководство.
Предупреждения за хибридни операции в Европа
Предупреждението прозвучава на фона на опасения за възможни руски действия извън Украйна. В публикацията се посочва, че американски разузнавателни служби са предупредили европейски правителства за възможно използване на дронове „Гера“, изстреляни от търговски кораби в Средиземно море. Като потенциални цели са споменати обекти в Испания, Франция и Италия, включително летища и друга инфраструктура.
Европейски представители предупреждават и за възможно засилване на саботажи, кибератаки, нахлувания на дронове и други хибридни операции, чиято цел би била да сплашат европейските държави и да ограничат помощта за Киев. Москва отрича да планира нападения срещу НАТО.
Кларк допуска, че Путин може да разчита и на това, че Доналд Тръмп няма да се намеси, за да спре нова ескалация. В същото време експертът предупреждава да не се прави директен извод, че Европа неизбежно върви към световна война.„Трета световна война няма да има, макар че по-мащабна европейска война е напълно възможна. Не мисля, че непременно вървим към война, но вървим към военни кризи“, казва Кларк.
Той допълва, че бойни действия по периферията на НАТО стават все по-вероятни, тъй като Москва се стреми да провери решимостта на алианса.
Датското разузнаване отчита нарастващ риск
Датската служба за военно разузнаване оцени на 24 септември, че Русия вероятно ще засилва хибридната си война срещу НАТО и Запада през следващите месеци. Службата определя като нисък, но нарастващ риска Москва да предприеме ограничени военни атаки срещу държава от НАТО, макар да смята за малко вероятно пълномащабно нахлуване.
Според оценката потенциалните действия могат да включват удари с дронове или ракети по инфраструктура, свързана с подкрепата за Украйна, както и операции под чужд флаг. Датската служба уточнява, че това е оценка на риска, а не доказателство за конкретно подготвяна атака.
Източници: УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Британски експерт
Коментиран от #10, #15
22:28 27.09.2026
2 Хахахахаха
22:30 27.09.2026
3 Про100 💪👑💯
22:31 27.09.2026
4 Ние в покрайна ли живеем
Коментиран от #7, #9, #12
22:31 27.09.2026
5 Клати Курти
22:32 27.09.2026
6 Ти да видиш
22:35 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 У©ран
До коментар #4 от "Ние в покрайна ли живеем":се казва.
22:36 27.09.2026
10 Моряка
До коментар #1 от "Британски експерт":Вие сте лесни- два Посейдона откъм Атлантика и от Малобритания ще останат да стърчат тук таме по някое добре промито островче.
22:36 27.09.2026
11 Българин
22:37 27.09.2026
12 ПО ТОЧНО
До коментар #4 от "Ние в покрайна ли живеем":ОТ УНИАН ПРЕПИСВАТ НАЩЕ "АфТОРИ" ....УсРИАНИ........
22:37 27.09.2026
13 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
Готвачи много ,продукти - планина !
Русия е в разцвет ,животът е мед , в украина вървим смело напред !
22:39 27.09.2026
14 Българин
Коментиран от #18, #21
22:39 27.09.2026
15 Островите Пенко
До коментар #1 от "Британски експерт":Ало ,авиобаза Ферюфиорд ,качета за зеле ви караме
22:40 27.09.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хахахха
22:40 27.09.2026
17 стоян георгиев
Коментиран от #19, #26
22:40 27.09.2026
18 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
До коментар #14 от "Българин":България още като влезе в НАТО трябваше да я разтуря ,ама нали съм човек ,взех си само Филю Киркоров да ме весели
22:41 27.09.2026
19 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара
До коментар #17 от "стоян георгиев":Кога ве ?
Коментиран от #32
22:42 27.09.2026
20 Дзак
22:42 27.09.2026
21 Хахахахаха
До коментар #14 от "Българин":Ххххахаха Еми той Путин ги чака Нато да влезнат във войната ама онея от страх объркаха пътя хахаха, незнам Москва за три дена ама ще видим как франсетата, бедните англичанчетата и страхливите поляци изчезват за минути от картата на света аххаахахха, да заповядат бъди сигурен че руснаците ги чакат
22:42 27.09.2026
22 Островите Пенко
22:43 27.09.2026
23 Жан Бойко
22:43 27.09.2026
24 Настъпление
22:43 27.09.2026
25 Българин
Коментиран от #30
22:44 27.09.2026
26 Руснаци
До коментар #17 от "стоян георгиев":Путин ми каза, еупоч ще мобилизира за теб учители за да могат да те научат как се пише на български, макар че ми каза че за теб лечение нямало, по рождение си бил изостанал ахахахх аха, прос неграмотник
22:44 27.09.2026
27 да питам
22:44 27.09.2026
28 Ами
на генералите и на общественото мнение, но
на него не му трябват трупове, а пленници.
Така че за сега дишайте спокойно.
Като свършат окраинците ... Ще видим :)
22:45 27.09.2026
29 Баце ЕООД
22:46 27.09.2026
30 Руснаци
До коментар #25 от "Българин":Бот Еми ай да хванем бас, искаш ли да заложи по един апартамент, мога да ти дам адрес и утре да отидем при нотариус, нали си на 100 % сигурен или си някакъв скъсаняк и живееш в кашоните пред някой магазин в безплатен интернет
Коментиран от #34, #35
22:46 27.09.2026
31 Руснак
22:48 27.09.2026
32 стоян георгиев
До коментар #19 от "Експерт по кебапчета и кюфтета на скара":В момента като се случи руския срив на целия фронт.това което се случва в лиманско направление ще доведе до единственото възможно решение за путлер.всички военни кореспонденти в русия го очакват макар че след слабия резултат на изборите имаше някакво колебание,но за да запази завзетото русия се нуждае от спешни порции месо защото вече не може да компенсира с мобики.просто балъците даже в русия са на привършване.
Коментиран от #42, #44
22:48 27.09.2026
33 ДрайвингПлежър
все още има глупаци да им се ловят, но и те намаляват!
22:51 27.09.2026
34 Българин
До коментар #30 от "Руснаци":Излизате от добрия тон на разговор а тук това не го толерираме...! Ако не умеете да общувате по-добре не се излагайте с ограничен умствен капацитет!
Коментиран от #36, #40
22:53 27.09.2026
35 Басаджия
До коментар #30 от "Руснаци":Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.
Коментиран от #38
22:53 27.09.2026
36 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
До коментар #34 от "Българин":Мър мале ,сериозно ?
Аз що съм в бан , толерантните ?
22:55 27.09.2026
37 Психоексперт
22:55 27.09.2026
38 Островите Пенко
До коментар #35 от "Басаджия":Ванга е казала : пръц ,май са по .х
22:55 27.09.2026
39 Соваж бейби
22:56 27.09.2026
40 Руснаци
До коментар #34 от "Българин":Хахахаха, извинявай да не се засегна, че ти разкрих жалкия ти живот, не знаех че е тайно, извинявайте господине ахаххаха.Ще ходим ли до нотариуса да подпишем за вашите думи, че до 1 година руската армия ще се разпадне, може да вземем ония неграмотник Стоян за свидетел, макар че той е видимо изостанал умствено заради прекалената употреба на лсд, ама ние си го знаем него
22:57 27.09.2026
41 Гробар
22:57 27.09.2026
42 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара
До коментар #32 от "стоян георгиев":На Лиманското направление ще се случи чао ВСУ пехота и Азив ,със един голям котел .Ще дойдат братята от СК и ще занулят де що е останала свинотаранка по шубраките ,а Херсон ,Харков ...Краматорск вече не е дотационен ,Скавянск ще си щракнат по местата ,и взичко това ,драги - до следващата есен
Коментиран от #45, #46
22:59 27.09.2026
43 Mилен Ганев
Коментиран от #47
23:01 27.09.2026
44 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
До коментар #32 от "стоян георгиев":Къде е украинския крайцер да са качвам в залива ТарасБулба и да подписвам капитулация
23:01 27.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хахахахаха
До коментар #42 от "Експерт по кебапчета и кюфтета на скара":Гледах клипчета днеска от лиманско, човек такова изтребване на украинци, направо им съчуствам на хората, насилствено закарани на фронта и оставени за пушечно месо. В Киев на протестите нямаше мъже, по тв даваха само жени и пенсионери, смятай заради един наркоман си затриха държавата
Коментиран от #49
23:01 27.09.2026
47 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
До коментар #43 от "Mилен Ганев":🤔 не може така ,на гости сме ти ,дръж са прилично ,после са фъргай от прозореца ко щеш
23:02 27.09.2026
48 нннн
23:03 27.09.2026
49 стоян георгиев
До коментар #46 от "Хахахахаха":Къде ги гледа тези клипчета?
23:03 27.09.2026