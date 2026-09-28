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Стефани Стоева каза „Да“: Звездата на бадминтона вдигна сватба с любимия си

Стефани Стоева каза „Да“: Звездата на бадминтона вдигна сватба с любимия си

28 Септември, 2026 23:22 385 1

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Кумове на двойката са Габриела Стоева и нейният годеник Евгени Панев

Стефани Стоева каза „Да“: Звездата на бадминтона вдигна сватба с любимия си - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-успешните български състезателки по бадминтон Стефани Стоева официално отпразнува своята сватба с физиотерапевта Янислав Петков. Двамата сключиха граждански брак през април 2025 година, а през изминалия уикенд събраха близки и приятели на празнично сватбено тържество.

Сред най-близките хора, които бяха до Стефани в специалния ден, бяха нейните родители и сестра ѝ Габриела. Тя е и кума на младоженците и сподели емоционално послание в социалните мрежи.

„Сиси, вече е булка. А да я видя до човека, с когото избра да сподели живота си, беше момент, който трудно може да се опише с думи“, написа Габриела.


Тя публикува и снимка на четиримата членове на семейството – двете сестри и техните родители, като описа специалната връзка помежду им.

„Едно семейство, което през годините е споделило всичко – смях, сълзи, караници, победи и безброй моменти, които ни направиха това, което сме днес“, сподели още Габриела.

Тя пожела на сестра си щастие в новия етап от живота ѝ и подчерта, че ще бъде до нея както винаги – този път и като нейна кума.

Любовната история на Стефани и Янислав започна да се развива към следващ етап през септември 2024 година, когато Петков ѝ подари годежен пръстен навръх 29-ия ѝ рожден ден. Няколко месеца по-късно двамата официално сключиха граждански брак.

Кумове на двойката са сестрата на Стефани – Габриела Стоева, и нейният годеник Евгени Панев.



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  • 1 Трап

    0 0 Отговор
    Ау, тия са страшни.

    23:36 28.09.2026

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