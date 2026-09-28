WSJ: Русия дава $20 млн. за местонахождението на Роберт Бровди - „Мадяр“

Русия е предложила 20 млн. долара за информация за местонахождението на командващия Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили Роберт Бровди, познат с позивната „Мадяр“. Това твърдение е публикувано от журналистката Джилън Кей Мелчиор в The Wall Street Journal и е цитирано от УНИАН.
Според публикацията на американското издание Кремъл е използвал постсъветски престъпни мрежи, за да обяви наградата. Силите за безпилотни системи също са съобщили за сумата. Независимо потвърждение на твърдението не е посочено.
Руските съдилища са признали Бровди за виновен задочно по обвинения в тероризъм, свързан с украински военни операции, и са му наложили десетилетия лишаване от свобода. Бровди оглавява Силите за безпилотни системи от юни 2025 г.
Как работи командването на „Мадяр“
Мелчиор е посетила секретен команден пункт на украински оператори на дронове в югоизточната част на страната. Заради риска от руско проследяване телефонът ѝ е бил поставен в режим „полет“, а след това в чанта на Фарадей, която блокира сигналите за Wi-Fi, мобилна връзка, Bluetooth и GPS. До мястото тя е била превозена с автомобил със затъмнени стъкла.
В публикацията се посочва, че около 2,5 процента от украинските въоръжени сили принадлежат към Силите за безпилотни системи. В същото време приведена в материала оценка свързва формированието с приблизително една трета от руските загуби през предходната година. Тази оценка не е представена като официална статистика.
„Войната е математика, правилно планиране, правилно използване на силите и изразходване на възможно най-малък бюджет“, казва Бровди. Той подчертава, че целта е изграждането на цялостна система, а не фокусът върху отделни модели дронове: „Задачата е да изградим екосистема.“
Централна роля в тази система има платформата Delta. Тя събира данни от дронове, сензори и други средства в общо информационно пространство. Операторите могат да отбелязват открити цели върху карта, а информацията да бъде използвана от други военнослужещи в близост. След операция се създава цифров отчет с данни за мястото, времето, условията, целта, използваното средство и резултата от удара.
Прогноза за прекъсвания на тока в Москва
В отделен материал УНИАН цитира Матю Сампсън, бивш снайперист от морската пехота на САЩ и доброволец в Международния легион. В интервю за украинския телевизионен канал 24 той заявява, че зимни прекъсвания на електрозахранването в Москва са „напълно реални“.„Това ще бъде неприятно за обикновения руски гражданин, който всъщност няма представа какво се случва. Но мисля, че това ще ни приближи до края на тази война в значителна степен“, казва Сампсън.
По думите му евентуален блъкаут в руската столица би показал уязвимостта на руската противовъздушна отбрана. Това е оценка на военния, а не потвърдено предстоящо събитие.
В публикацията се припомня, че през предходната зима руските удари са нанесли сериозни щети на украинската енергетика, докато прекъсванията на електрозахранването в Русия са били локални и краткотрайни. Според УНИАН най-силно е бил засегнат Белгород, който се намира близо до украинската граница.
Източници: УНИАН, Уолстрийт Джърнъл, 24 канал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
05:49 28.09.2026
2 Айляк
05:49 28.09.2026
3 зИленски
05:49 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 антикомунист
05:50 28.09.2026
6 404
05:50 28.09.2026
7 ходещ мъртвец
05:51 28.09.2026
8 хихи
06:01 28.09.2026
9 факти
06:03 28.09.2026
10 Току що станах милионер😂
06:03 28.09.2026
11 Развеселен
06:06 28.09.2026