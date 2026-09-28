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WSJ: Русия дава $20 млн. за местонахождението на Роберт Бровди - „Мадяр“
  Тема: Украйна

WSJ: Русия дава $20 млн. за местонахождението на Роберт Бровди - „Мадяр“

28 Септември, 2026 05:37, обновена 28 Септември, 2026 05:43 708 11

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  • дронове-
  • москва-
  • войната в украйна

Американски доброволец прогнозира зимни прекъсвания на тока в Москва и заявява, че това може да ускори края на войната.

WSJ: Русия дава $20 млн. за местонахождението на Роберт Бровди - „Мадяр“ - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е предложила 20 млн. долара за информация за местонахождението на командващия Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили Роберт Бровди, познат с позивната „Мадяр“. Това твърдение е публикувано от журналистката Джилън Кей Мелчиор в The Wall Street Journal и е цитирано от УНИАН.

Според публикацията на американското издание Кремъл е използвал постсъветски престъпни мрежи, за да обяви наградата. Силите за безпилотни системи също са съобщили за сумата. Независимо потвърждение на твърдението не е посочено.

Руските съдилища са признали Бровди за виновен задочно по обвинения в тероризъм, свързан с украински военни операции, и са му наложили десетилетия лишаване от свобода. Бровди оглавява Силите за безпилотни системи от юни 2025 г.

Как работи командването на „Мадяр“

Мелчиор е посетила секретен команден пункт на украински оператори на дронове в югоизточната част на страната. Заради риска от руско проследяване телефонът ѝ е бил поставен в режим „полет“, а след това в чанта на Фарадей, която блокира сигналите за Wi-Fi, мобилна връзка, Bluetooth и GPS. До мястото тя е била превозена с автомобил със затъмнени стъкла.

В публикацията се посочва, че около 2,5 процента от украинските въоръжени сили принадлежат към Силите за безпилотни системи. В същото време приведена в материала оценка свързва формированието с приблизително една трета от руските загуби през предходната година. Тази оценка не е представена като официална статистика.

„Войната е математика, правилно планиране, правилно използване на силите и изразходване на възможно най-малък бюджет“, казва Бровди. Той подчертава, че целта е изграждането на цялостна система, а не фокусът върху отделни модели дронове: „Задачата е да изградим екосистема.“

Централна роля в тази система има платформата Delta. Тя събира данни от дронове, сензори и други средства в общо информационно пространство. Операторите могат да отбелязват открити цели върху карта, а информацията да бъде използвана от други военнослужещи в близост. След операция се създава цифров отчет с данни за мястото, времето, условията, целта, използваното средство и резултата от удара.

Прогноза за прекъсвания на тока в Москва

В отделен материал УНИАН цитира Матю Сампсън, бивш снайперист от морската пехота на САЩ и доброволец в Международния легион. В интервю за украинския телевизионен канал 24 той заявява, че зимни прекъсвания на електрозахранването в Москва са „напълно реални“.

„Това ще бъде неприятно за обикновения руски гражданин, който всъщност няма представа какво се случва. Но мисля, че това ще ни приближи до края на тази война в значителна степен“, казва Сампсън.

По думите му евентуален блъкаут в руската столица би показал уязвимостта на руската противовъздушна отбрана. Това е оценка на военния, а не потвърдено предстоящо събитие.

В публикацията се припомня, че през предходната зима руските удари са нанесли сериозни щети на украинската енергетика, докато прекъсванията на електрозахранването в Русия са били локални и краткотрайни. Според УНИАН най-силно е бил засегнат Белгород, който се намира близо до украинската граница.

Източници: УНИАН, Уолстрийт Джърнъл, 24 канал


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Искам си парите:Роберт Бровди - „Мадяр“ е при н..авални

    05:49 28.09.2026

  • 2 Айляк

    8 2 Отговор
    Зеле е крайно обиден - за него Русия и 2 долара не дава.

    05:49 28.09.2026

  • 3 зИленски

    4 2 Отговор
    НЕЩО ПАК СЕ оЛЯХТЕ

    05:49 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 антикомунист

    3 3 Отговор
    Браво, пич!

    05:50 28.09.2026

  • 6 404

    4 2 Отговор
    Много са го надценили тоя гребен

    05:50 28.09.2026

  • 7 ходещ мъртвец

    4 3 Отговор
    дните му са преброени

    05:51 28.09.2026

  • 8 хихи

    0 1 Отговор
    "Орешник", ще има за всички от сърце....

    06:01 28.09.2026

  • 9 факти

    0 1 Отговор
    Войната ще свърши, когато украинците имат толкова ракети, колкото руснаците. Във дроновете сега са равни, за това и фронта не се движи. Като стане така и с ракетите, ще настъпи мир.

    06:03 28.09.2026

  • 10 Току що станах милионер😂

    1 0 Отговор
    В Украйна се намира Мадяр .

    06:03 28.09.2026

  • 11 Развеселен

    2 0 Отговор
    Много са отчаяни фашистите . Мило и драго дават за убийството на един техен душманин

    06:06 28.09.2026

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