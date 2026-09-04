Едва на 33 години почина Disney звездата Карла Джефъри

Актрисата Карла Джефъри, позната най-вече с ролята на Бри във филмовата поредица на Disney "Зомбита" ("Zombies"), почина във вторник на 33-годишна възраст.

Мениджърът ѝ Карла Александър потвърди смъртта ѝ в социалните мрежи, пише Los Angeles Times, цитиран от dnes.bg.

"С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашата обичана Карла Джефъри", написа Александър. "Карла стана част от семейството на Alexanders Talent Management, когато беше на 12 години. В продължение на повече от 20 години имахме привилегията да я наблюдаваме как се превръща в красива, жизнена и невероятно талантлива жена, чиято сияйна усмивка можеше да озари всяка стая."

"Като Бри в хитовата поредица на Disney "Зомбита" Карла сподели своята радост, чувство за хумор и светъл дух с публиката по целия свят. Карла беше много повече от клиент - тя беше семейство."

"Сърцата ни са със семейството и близките на Карла в този съкрушителен момент. С уважение молим личното им пространство да бъде запазено, докато скърбят за тази невъобразима загуба."

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Carla Jeffery (@carlajjeffery)



Причината за смъртта на актрисата към момента не е обявена. Нейни представители не са отговорили веднага на запитването на Los Angeles Times за коментар.

Карла Джефъри е родена на 10 юли 1993 г. в Хюстън и започва актьорската си кариера едва на 12 години.

През годините се снима в продукции като "Phat Girlz", "АйКарли" ("iCarly"), "Miss Guided", "Саутленд" ("Southland"), "Укротете ентусиазма си" ("Curb Your Enthusiasm"), "Мъже на определена възраст" ("Men of a Certain Age"), "Късмет, Чарли!" ("Good Luck Charlie") и "Раздвижи се" ("Shake It Up").

Най-голяма популярност обаче ѝ носи ролята на жизнерадостната мажоретка Бри от Seabrook High в поредицата "Зомбита". Джефъри участва и в трите филма, а по-късно озвучава героинята и в "Зомбита: Реанимираният сериал" ("Zombies: The Re-Animated Series").

През годините Джефъри открито говори за това, че живее с епилепсия. Тя насърчаваше почитателите си да разговарят без притеснение за живота с различни увреждания и подчертаваше, че нейното състояние никога не я е спирало да пее, да играе и да се забавлява.

В разговор с Epilepsy Foundation през 2022 г. актрисата разкрива, че първите ѝ пристъпи започват, когато е на 18 години.

"Когато започнах да се занимавам с актьорство, изобщо не се чувствах комфортно да говоря за епилепсията си", признава Джефъри. "Притеснявах се, че може да получа пристъп, докато чета репликите си или съм на снимачната площадка. Дори ме беше страх да кажа на мениджъра си, защото се тревожех, че повече няма да ме изпраща на прослушвания."

Реакцията обаче се оказва напълно различна.

"Когато ѝ казах, тя ме насърчи да не позволявам това да ме спира. Помогна ми да осъзная, че в мен има много повече от епилепсията ми."

Именно преживяване по време на снимките на "Зомбита" кара Карла да започне да говори публично за състоянието си. Тя получава пристъп на снимачната площадка и се събужда в линейка.

"Искам всички да знаят, че не трябва да се страхуват от това, което са. Живея с това от години и то няма да изчезне. Просто трябва да намеря начин да живея с него. Ще продължа да правя онова, което обичам, а едновременно с това ще използвам историята си, за да помагам на другите", разказва актрисата.

"Искам да бъда вдъхновение. Искам да знаете, че въпреки всичко можете да правите онова, което искате."

През август 2025 г. Джефъри говори и за значението, което за нея има възможността да вдъхновява млади чернокожи момичета.

"Иска ми се да се разплача, защото предполагам, че никога не съм си представяла, че някой ще ме възприема като свое вдъхновение", признава тя.

След излизането на "Зомбита" актрисата започва да вижда момичета, облечени като нейната героиня Бри.

"Когато направиха костюми за хората и видях момичетата, облечени като Бри, си казах: "О, Боже, те наистина говорят за мен"."

Тогава, по думите ѝ, осъзнава и че теглото ѝ няма значение.

"А младите чернокожи момичета да гледат на теб като на пример? Точно това искам да продължа да правя."