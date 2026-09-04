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Хавиер Милей затяга санкциите срещу петролни компании около Фолкландските острови

Хавиер Милей затяга санкциите срещу петролни компании около Фолкландските острови

4 Септември, 2026 07:23, обновена 4 Септември, 2026 07:28 720 25

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  • аржентина-
  • фолкландски острови-
  • санкции-
  • петролни компании

Аржентинският президент ще предложи и увеличаване на отбранителните ресурси в южната част на страната на фона на спора с Великобритания

Хавиер Милей затяга санкциите срещу петролни компании около Фолкландските острови - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Аржентинският президент Хавиер Милей ще затегне санкциите срещу компании, участващи в петролни проекти около Фолкландските острови, и ще увеличи отбранителните ресурси в южната част на страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В телевизионно обръщение Милей заяви, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите съгласно аржентинското законодателство срещу компании, участващи в добива на петрол и газ на територия, която Аржентина счита за своя, но която остава под британски контрол.

Той каза, че санкциите ще бъдат насочени не само срещу компаниите, но и срещу техните акционери, директори и доставчици.

„Ще продължим забраната за компании, участващи пряко или косвено в проекти на островите без разрешение от Аржентина“, заяви Милей.

Аржентина ще увеличи отбранителните ресурси

Милей съобщи още, че правителството ще издаде извънреден указ за разширяване на отбранителните ресурси. Сред мерките е изграждането на военноморска база в близката провинция Огнена земя, както и засилване на телекомуникационните възможности.

Президентът ще изпрати и на Конгреса спешен законопроект за „защита на националния суверенитет“. Той предвижда затягане на санкциите за неоторизирани операции около островите, разширяване на санкциите за доставчиците и разширяване на правната рамка, така че да обхване и други дейности, засягащи природните ресурси на Аржентина.

Петролният проект Sea Lion

Милей заяви, че Аржентина е определила офшорния проект Sea Lion, управляван от Navitas Petroleum, като неотложна заплаха за аржентинските интереси, тъй като разработването на нефтени находища може да започне през следващите месеци.

Двете компании не са отговорили веднага на исканията за коментар.

По-твърдият тон на Милей идва на фона на предишните му призиви спорът да бъде разрешен по дипломатически път, докато аржентинският президент се стремеше към по-топли отношения с Великобритания.

Спорът за Фолкландските острови

Фолкландските острови, британска отвъдморска територия на около 500 км източно от континенталната част на Аржентина, отдавна са обект на аржентински претенции.

Великобритания контролира островите от 1833 г., а двете страни водят кратка война за тях през 1982 г.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соломон

    5 6 Отговор
    Англия контролира тези територии когато Аржентина не е същствувала като държава

    Коментиран от #5, #6

    07:30 04.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЧОВЕКА С РЕЗАЧКАТА Е ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Може да бие шута на британците ако Дони го помоли.

    Коментиран от #7

    07:32 04.09.2026

  • 6 Вашето мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    А англия от кога е държава бе умник и кое и дава право да контролира територии на другия край на света, където очевидно не живеят англичани. На грабежа контролиране ли му казвате?

    Коментиран от #11

    07:34 04.09.2026

  • 7 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "ЧОВЕКА С РЕЗАЧКАТА Е ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ":

    Може да опита.Това не означава ше ще му се получи.Със сигурност обача Англия ще им нарита пак задниците

    Коментиран от #12, #25

    07:35 04.09.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    4 0 Отговор
    На аржентинците много приказки не им трябват! Правилно са разбрали посланието от Белия дом.

    07:36 04.09.2026

  • 9 гост

    4 4 Отговор
    Фолклендските острови са по близо до Аржентина,но са открити от англичани и населени от Французи,които впоследствие ги дават на англичаните...После и англичаните ги изоставят,идват и се настаняват аржентинци,после се връщат англичаните и ги изгонват и образуват градове,1833 год.Много оплетена е там,но по добре с приказки да се разберат да не ядат пак хурката аржентинците.

    07:37 04.09.2026

  • 10 не точно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Не се самоизяждат, просто аржентинците знаят, че нaглeтата са скъсани. В тубата има документални клипчета, обясняващи защо нaглocaксите са спечелили тази война на хиляди километри от тях, която не би трябвало да приемат, т.е. логично е било да пишат островите бегали. Успели са тогава да организират с танкери логисти по доставката на гориво за военните кораби и самолетите. Сега нито имат танкерите, нито военните кораби, нито самолетите за такава операция. И аржентинците знаят това. Но са скъсани също като тях.

    07:37 04.09.2026

  • 11 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Ами може да провериш Англия от кога е държава.Лесно е.Що се отнася кой и е дал това право.Ами те.Извоювалиса си го много преди Аржентина да съществува

    Коментиран от #16

    07:37 04.09.2026

  • 12 ядеш банана редовно

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Единствено това е сигурно.

    Коментиран от #15

    07:38 04.09.2026

  • 13 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    5 1 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:38 04.09.2026

  • 14 Биби

    2 0 Отговор
    Буря в чаша,война междо старческия и родилния дом!

    07:40 04.09.2026

  • 15 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "ядеш банана редовно":

    Хайде не ми излизай с номера че никога не си опитвал банан

    07:40 04.09.2026

  • 16 тогава яж банана

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    И недей да мучиш когато руснаците си отвоюват правото да притежават територията на Украйна!

    Коментиран от #20

    07:41 04.09.2026

  • 17 Ма ние помним

    0 0 Отговор
    Малко ли им начукаха канчетата предния път, че и сега искат да пуснат една крива ракета по наркоманите с пяна по устата от стимуланти на един кораб?

    07:43 04.09.2026

  • 18 Герги

    3 1 Отговор
    Референдум има и над 90 процента от жителите се определят за британци,но това е нормално техните предци за английски заселници...по добре ще е кротко да се разберат с някакво компромисно решение.

    07:43 04.09.2026

  • 19 Божията ръка

    4 1 Отговор
    Сащ са най силната държава казаха на Англия да си гледа работата.Англия непрекъснато ги спъва с Канада измислената държава на англичаните. бай Дони знае че Чарлз му остава малко наследниците му някакви льольовци.

    07:44 04.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 факуса

    1 0 Отговор
    човека с резачката да ги почва саксите,таман русия ги е затлачила с кораби и не могат мръдна,момента е идеален за оправяне на нерешени проблеми с наглеците

    07:49 04.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    как и с какво ще го направи,кат руснаците обиколиха ламанша и саксите напълниха памперсите,а може и с друго да помогнат на аржентинците,както казват,врагът на моя враг е приятел,та давай,мисли мъдрецо богонасран

    07:56 04.09.2026

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