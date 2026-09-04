Хавиер Милей затяга санкциите срещу петролни компании около Фолкландските острови

Аржентинският президент Хавиер Милей ще затегне санкциите срещу компании, участващи в петролни проекти около Фолкландските острови, и ще увеличи отбранителните ресурси в южната част на страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В телевизионно обръщение Милей заяви, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите съгласно аржентинското законодателство срещу компании, участващи в добива на петрол и газ на територия, която Аржентина счита за своя, но която остава под британски контрол.

Той каза, че санкциите ще бъдат насочени не само срещу компаниите, но и срещу техните акционери, директори и доставчици.

„Ще продължим забраната за компании, участващи пряко или косвено в проекти на островите без разрешение от Аржентина“, заяви Милей.

Аржентина ще увеличи отбранителните ресурси

Милей съобщи още, че правителството ще издаде извънреден указ за разширяване на отбранителните ресурси. Сред мерките е изграждането на военноморска база в близката провинция Огнена земя, както и засилване на телекомуникационните възможности.

Президентът ще изпрати и на Конгреса спешен законопроект за „защита на националния суверенитет“. Той предвижда затягане на санкциите за неоторизирани операции около островите, разширяване на санкциите за доставчиците и разширяване на правната рамка, така че да обхване и други дейности, засягащи природните ресурси на Аржентина.

Петролният проект Sea Lion

Милей заяви, че Аржентина е определила офшорния проект Sea Lion, управляван от Navitas Petroleum, като неотложна заплаха за аржентинските интереси, тъй като разработването на нефтени находища може да започне през следващите месеци.

Двете компании не са отговорили веднага на исканията за коментар.

По-твърдият тон на Милей идва на фона на предишните му призиви спорът да бъде разрешен по дипломатически път, докато аржентинският президент се стремеше към по-топли отношения с Великобритания.

Спорът за Фолкландските острови

Фолкландските острови, британска отвъдморска територия на около 500 км източно от континенталната част на Аржентина, отдавна са обект на аржентински претенции.

Великобритания контролира островите от 1833 г., а двете страни водят кратка война за тях през 1982 г.