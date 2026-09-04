Хавиер Милей затяга санкциите срещу петролни компании около Фолкландските острови

Аржентинският президент Хавиер Милей ще затегне санкциите срещу компании, участващи в петролни проекти около Фолкландските острови, и ще увеличи отбранителните ресурси в южната част на страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
В телевизионно обръщение Милей заяви, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите съгласно аржентинското законодателство срещу компании, участващи в добива на петрол и газ на територия, която Аржентина счита за своя, но която остава под британски контрол.
Той каза, че санкциите ще бъдат насочени не само срещу компаниите, но и срещу техните акционери, директори и доставчици.
„Ще продължим забраната за компании, участващи пряко или косвено в проекти на островите без разрешение от Аржентина“, заяви Милей.
Аржентина ще увеличи отбранителните ресурси
Милей съобщи още, че правителството ще издаде извънреден указ за разширяване на отбранителните ресурси. Сред мерките е изграждането на военноморска база в близката провинция Огнена земя, както и засилване на телекомуникационните възможности.
Президентът ще изпрати и на Конгреса спешен законопроект за „защита на националния суверенитет“. Той предвижда затягане на санкциите за неоторизирани операции около островите, разширяване на санкциите за доставчиците и разширяване на правната рамка, така че да обхване и други дейности, засягащи природните ресурси на Аржентина.
Петролният проект Sea Lion
Милей заяви, че Аржентина е определила офшорния проект Sea Lion, управляван от Navitas Petroleum, като неотложна заплаха за аржентинските интереси, тъй като разработването на нефтени находища може да започне през следващите месеци.
Двете компании не са отговорили веднага на исканията за коментар.
По-твърдият тон на Милей идва на фона на предишните му призиви спорът да бъде разрешен по дипломатически път, докато аржентинският президент се стремеше към по-топли отношения с Великобритания.
Спорът за Фолкландските острови
Фолкландските острови, британска отвъдморска територия на около 500 км източно от континенталната част на Аржентина, отдавна са обект на аржентински претенции.
Великобритания контролира островите от 1833 г., а двете страни водят кратка война за тях през 1982 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Соломон
Коментиран от #5, #6
07:30 04.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЧОВЕКА С РЕЗАЧКАТА Е ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ
До коментар #2 от "Соломон":Може да бие шута на британците ако Дони го помоли.
Коментиран от #7
07:32 04.09.2026
6 Вашето мнение
До коментар #2 от "Соломон":А англия от кога е държава бе умник и кое и дава право да контролира територии на другия край на света, където очевидно не живеят англичани. На грабежа контролиране ли му казвате?
Коментиран от #11
07:34 04.09.2026
7 Соломон
До коментар #5 от "ЧОВЕКА С РЕЗАЧКАТА Е ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ":Може да опита.Това не означава ше ще му се получи.Със сигурност обача Англия ще им нарита пак задниците
Коментиран от #12, #25
07:35 04.09.2026
8 Мдаа!🤔
07:36 04.09.2026
9 гост
07:37 04.09.2026
10 не точно
До коментар #1 от "Вашето мнение":Не се самоизяждат, просто аржентинците знаят, че нaглeтата са скъсани. В тубата има документални клипчета, обясняващи защо нaглocaксите са спечелили тази война на хиляди километри от тях, която не би трябвало да приемат, т.е. логично е било да пишат островите бегали. Успели са тогава да организират с танкери логисти по доставката на гориво за военните кораби и самолетите. Сега нито имат танкерите, нито военните кораби, нито самолетите за такава операция. И аржентинците знаят това. Но са скъсани също като тях.
07:37 04.09.2026
11 Соломон
До коментар #6 от "Вашето мнение":Ами може да провериш Англия от кога е държава.Лесно е.Що се отнася кой и е дал това право.Ами те.Извоювалиса си го много преди Аржентина да съществува
Коментиран от #16
07:37 04.09.2026
12 ядеш банана редовно
До коментар #7 от "Соломон":Единствено това е сигурно.
Коментиран от #15
07:38 04.09.2026
13 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
07:38 04.09.2026
14 Биби
07:40 04.09.2026
15 Соломон
До коментар #12 от "ядеш банана редовно":Хайде не ми излизай с номера че никога не си опитвал банан
07:40 04.09.2026
16 тогава яж банана
До коментар #11 от "Соломон":И недей да мучиш когато руснаците си отвоюват правото да притежават територията на Украйна!
Коментиран от #20
07:41 04.09.2026
17 Ма ние помним
07:43 04.09.2026
18 Герги
07:43 04.09.2026
19 Божията ръка
07:44 04.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 факуса
07:49 04.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 си пън
До коментар #7 от "Соломон":как и с какво ще го направи,кат руснаците обиколиха ламанша и саксите напълниха памперсите,а може и с друго да помогнат на аржентинците,както казват,врагът на моя враг е приятел,та давай,мисли мъдрецо богонасран
07:56 04.09.2026