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Българската група се завърна от Непал

Българската група се завърна от Непал

4 Септември, 2026 07:40 414 7

  • непал-
  • катманду-
  • тибет-
  • група

15 наши сънародници прелетяха от Катманду до София

Българската група се завърна от Непал - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската група, които се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет се завърна у нас късно снощи, съобщи Нова тв.

15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи.

Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре че се върнаха

    3 0 Отговор
    Но ние не сме ги пращали там , факт.

    07:45 04.09.2026

  • 2 да попитам

    1 0 Отговор
    И кой им плаща, за да ходят там, всички ние ли?!?

    07:45 04.09.2026

  • 3 Въй

    1 1 Отговор
    А представяте ли си,ако цар Калоян и компания са имали мобилни телефони,какво е щяло да стане с България?!Вече щяхме да си летим в космоса по други планети.Отдавна.

    Коментиран от #5, #6

    07:46 04.09.2026

  • 4 Доктор

    2 0 Отговор
    След абстиненцията ги снимайте, че вредите на туристическия бизнес

    07:47 04.09.2026

  • 5 Мек и увехнал

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въй":

    Те едни дето летят отдавна са с най-големия дълг в човешката история

    07:48 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Леле

    1 0 Отговор
    Тоя от снимката какъв поглед има.Явно,доста е видял в Непал. Може да го е осенило нещо, а може просто да е луд. Друг не би тръгнал натам в подобно време.

    07:57 04.09.2026

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