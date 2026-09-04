Българската група се завърна от Непал

Българската група, които се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет се завърна у нас късно снощи, съобщи Нова тв.
15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи.
Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре че се върнаха
07:45 04.09.2026
2 да попитам
07:45 04.09.2026
3 Въй
Коментиран от #5, #6
07:46 04.09.2026
4 Доктор
07:47 04.09.2026
5 Мек и увехнал
До коментар #3 от "Въй":Те едни дето летят отдавна са с най-големия дълг в човешката история
07:48 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Леле
07:57 04.09.2026