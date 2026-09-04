Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка уверено крачи към нов триумф на US Open

Арина Сабаленка уверено крачи към нов триумф на US Open

4 Септември, 2026 21:22 312 0

  • арина сабаленка-
  • откритото първенство на сащ-
  • турнир-
  • ню йорк-
  • беларус-
  • камила рахимова-
  • узбекистан-
  • us open

Беларуската тенисистка демонстрира класа и безапелационна форма в Ню Йорк

Арина Сабаленка уверено крачи към нов триумф на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка, която вече два пъти е покорявала върха на Откритото първенство на САЩ, продължава да впечатлява с безкомпромисна игра и тази година. В третия кръг на престижния турнир в Ню Йорк, първата ракета на света от Беларус се наложи с категоричното 6:3, 6:4 над Камила Рахимова от Узбекистан. Двубоят продължи едва час и половина, като Сабаленка не остави съмнения в превъзходството си.

Това бе трета поредна победа в два сета за шампионката, която изглежда непоколебима в защитата на титлата си. Срещата с Рахимова бе четвърта между двете състезателки, а Сабаленка отново излезе победител, като не позволи на съперничката си да вземе повече от един сет в цялата им история.

За Камила Рахимова достигането до третия кръг на US Open е най-доброто ѝ представяне до момента в турнира, като тя повтори успеха си от 2021 година. Въпреки това, опитната беларуска тенисистка не ѝ остави възможност за изненада и затвърди доминацията си на корта.

В следващия етап Арина Сабаленка ще се изправи срещу победителката от двубоя между Диана Шнайдер (Русия), която заема 16-о място в световната ранглиста, и американката Тейлър Таунзенд, класирана под номер 96. Очаква се оспорван сблъсък, но феновете на тениса вече тръпнат в очакване да видят дали Сабаленка ще продължи победния си марш към нова титла на US Open.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове