Арина Сабаленка уверено крачи към нов триумф на US Open

Арина Сабаленка, която вече два пъти е покорявала върха на Откритото първенство на САЩ, продължава да впечатлява с безкомпромисна игра и тази година. В третия кръг на престижния турнир в Ню Йорк, първата ракета на света от Беларус се наложи с категоричното 6:3, 6:4 над Камила Рахимова от Узбекистан. Двубоят продължи едва час и половина, като Сабаленка не остави съмнения в превъзходството си.

Това бе трета поредна победа в два сета за шампионката, която изглежда непоколебима в защитата на титлата си. Срещата с Рахимова бе четвърта между двете състезателки, а Сабаленка отново излезе победител, като не позволи на съперничката си да вземе повече от един сет в цялата им история.

За Камила Рахимова достигането до третия кръг на US Open е най-доброто ѝ представяне до момента в турнира, като тя повтори успеха си от 2021 година. Въпреки това, опитната беларуска тенисистка не ѝ остави възможност за изненада и затвърди доминацията си на корта.

В следващия етап Арина Сабаленка ще се изправи срещу победителката от двубоя между Диана Шнайдер (Русия), която заема 16-о място в световната ранглиста, и американката Тейлър Таунзенд, класирана под номер 96. Очаква се оспорван сблъсък, но феновете на тениса вече тръпнат в очакване да видят дали Сабаленка ще продължи победния си марш към нова титла на US Open.