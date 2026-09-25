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Манчестър Сити е изправен пред исторически удар – Юнайтед и Ливърпул чакат титли

Манчестър Сити е изправен пред исторически удар – Юнайтед и Ливърпул чакат титли

25 Септември, 2026 23:11 673 1

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  • шампионска титла-
  • английски футбол

Случаят може да промени историята на Висшата лига

Манчестър Сити е изправен пред исторически удар – Юнайтед и Ливърпул чакат титли - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мащабното дело срещу Манчестър Сити по 115 обвинения за предполагаеми нарушения на финансовите правила на Висшата лига в периода между 2009 и 2018 г. може да доведе до сериозни промени в историята на английския футбол.

Един от възможните сценарии е отнемане на трите шампионски титли на „гражданите“, спечелени през 2012, 2014 и 2018 година.

При подобно решение най-сериозен положителен ефект би имал градският съперник Манчестър Юнайтед. „Червените дяволи“ биха добавили още две титли към клубната си колекция и вместо досегашните 20 ще имат 22 шампионски трофея.

Титлата от 2014 година пък би отишла при Ливърпул. Така мърсисайдци биха увеличили броя на своите шампионски титли до 21.

Всичко това обаче зависи от изхода на делото и от евентуалните санкции, които могат да бъдат наложени на Манчестър Сити.


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  • 1 Oxoo

    3 0 Отговор
    И защо за това трябваше да се чака 8 години ?????? Висшата лига е по корумпирана и от А група. ФАКТ

    23:43 25.09.2026

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