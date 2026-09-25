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Гръм в Англия: Манчестър Сити признат за виновен по 114 от 115 обвинения за финансов феърплей

Гръм в Англия: Манчестър Сити признат за виновен по 114 от 115 обвинения за финансов феърплей

25 Септември, 2026 22:04 564 0

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Клубът винаги е отричал категорично всички обвинения

Гръм в Англия: Манчестър Сити признат за виновен по 114 от 115 обвинения за финансов феърплей - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е бил признат за виновен по почти всички обвинения, свързани с нарушаване на финансовите разпоредби на Висшата лига. Новината идва от източници на The Athletic, запознати с казуса.

Санкциите все още не са определени, като всички възможности остават на масата, а от ръководството на "гражданите" се очаква да обжалват решението. Според източниците, които са говорили анонимно, тъй като не са упълномощени да го правят публично, Сити е признат за виновен по всички без едно от общо 115-те обвинения.

Официалната позиция на клуба


Говорител на Манчестър Сити коментира пред The Athletic: "Процесът във Висшата лига продължава, като предстои да бъдат завършени значителни елементи и той е обект на строга конфиденциалност. Поради това позицията на ФК Манчестър Сити остава в съответствие с изявлението на клуба от февруари 2023 г. Клубът усърдно спазва надлежния процес в продължение на осем години въз основа на това, че бордът и изпълнителната власт на Висшата лига ще се държат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от партизанско влияние".

В изявлението си от февруари 2023 г. клубът заяви, че е "изненадан" от обвиненията и "приветства прегледа на този въпрос от независима комисия, която безпристрастно да разгледа изчерпателния набор от неопровержими доказателства, които съществуват в подкрепа на неговата позиция".

Как се стигна дотук?


Разследването срещу Сити започна след публикуването на изтекли финансови документи от германския вестник Der Spiegel през ноември 2018 г. Клубът беше обвинен след разследване на предполагаеми нарушения в периода между 2009 и 2018 г. и беше отнесен към независима комисия.

Висшата лига обвини "гражданите" в няколко ключови нарушения: непредоставяне на точна финансова информация, липса на детайли за плащания към играчи и треньори, нарушения на правилата за финансов феърплей (FFP) на УЕФА и нарушения на правилата за рентабилност и устойчивост (PSR) на самата лига.

Клубът винаги е отричал категорично всички обвинения. Под собствеността на Шейх Мансур, чиято Abu Dhabi United Group придоби клуба през 2008 г., Манчестър Сити спечели осем титли във Висшата лига, четири ФА Къп, седем Купи на лигата и една Шампионска лига. Шест от тези отличия дойдоха след повдигането на обвиненията.

Предишният сблъсък с УЕФА


През февруари 2020 г. УЕФА наложи на Сити двугодишна забрана за участие в европейските турнири и глоба от 30 милиона евро след разкритията на Der Spiegel. Тези санкции обаче бяха отменени от Спортния арбитражен съд (CAS) пет месеца по-късно. CAS отмени забраната, тъй като предполагаемите нарушения или не са били установени, или са били с изтекла давност.


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