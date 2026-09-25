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Линдзи Вон потвърди: Има връзка с 11 години по-млад френски скиор

Линдзи Вон потвърди: Има връзка с 11 години по-млад френски скиор

25 Септември, 2026 23:33 654 7

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  • гармиш-партенкирхен-
  • олимпийски игри

В момента американката продължава възстановяването си след тежката контузия

Линдзи Вон потвърди: Има връзка с 11 години по-млад френски скиор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарната американска алпийска скиорка Линдзи Вон официално потвърди връзката си с френския състезател Матийо Байе. На 23 септември 41-годишната Вон публикува серия от снимки от лятото, на които двамата са заедно, включително кадър, на който се целуват в басейн.

Още през май двамата бяха забелязани заедно в Ню Йорк. Вон и Байе се разходиха из Сохо, използваха метрото и посетиха спектакъла „The Outsiders“ на Бродуей.

Любопитното е, че между двамата има 11 години разлика. Вон е на 41, докато Байе е на 30. Французинът е част от националния отбор на страната си в скоростните дисциплини на алпийските ски.

Байе има един подиум в Световната купа – третото място в супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен през 2021 година.

В момента Линдзи Вон продължава възстановяването си след тежката контузия, която получи по време на олимпийските игри в Италия през тази зима.



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