Линдзи Вон потвърди: Има връзка с 11 години по-млад френски скиор

Легендарната американска алпийска скиорка Линдзи Вон официално потвърди връзката си с френския състезател Матийо Байе. На 23 септември 41-годишната Вон публикува серия от снимки от лятото, на които двамата са заедно, включително кадър, на който се целуват в басейн.

Още през май двамата бяха забелязани заедно в Ню Йорк. Вон и Байе се разходиха из Сохо, използваха метрото и посетиха спектакъла „The Outsiders“ на Бродуей.

Любопитното е, че между двамата има 11 години разлика. Вон е на 41, докато Байе е на 30. Французинът е част от националния отбор на страната си в скоростните дисциплини на алпийските ски.

Байе има един подиум в Световната купа – третото място в супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен през 2021 година.

В момента Линдзи Вон продължава възстановяването си след тежката контузия, която получи по време на олимпийските игри в Италия през тази зима.