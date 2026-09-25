Белгия попари Италия на „Олимпико“ в дебюта на Марк ван Бомел

Националният отбор на Белгия постигна впечатляваща победа с 2:0 над Италия като гост на стадион „Олимпико“ в Рим в двубой от Лигата на нациите. Срещата беляза успешен официален дебют за новия селекционер на „червените дяволи“ Марк ван Бомел, докато за италианците повторният дебют начело с Роберто Манчини донесе горчиво разочарование.

Гостите изиграха блестящо първо полувреме, в което упражниха сериозен натиск и създадоха поредица от опасности пред Джанлуиджи Донарума. Логичното се случи в 20-ата минута, когато след грешка на италианците в средата на терена Мика Годтс се освободи от двама бранители и хладнокръвно откри резултата.

През второто полувреме „адзурите“ опитаха да натиснат и сътвориха няколко опасни ситуации чрез Мойс Кийн и Франческо Пио Еспозито, но вратарят Сене Ламенс демонстрира отлични рефлекси. В 69-ата минута Белгия нанесе своя решителен втори удар – грешка на Николо Барела позволи бърза контраатака, при която Шарл де Кетеларе изведе Доди Лукебакио, а той с перфектен фалцов изстрел оформи крайното 2:0.