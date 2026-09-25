Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Осем мача от първия кръг на турнира на УЕФА Лига на нациите се изиграха тази вечер.
Ето резултатите:
Италия - Белгия 0:2
0:1 Мика Годс (20)
0:2 Доди Лукебакио (69)
Армения - Латвия 2:0
1:0 Георгий Арутюнян (31)
2:0 Артур Гарибян (75)
Грузия - Северна Ирландия 0:1
0:1 Шей Чарлз (90+9)
Турция - Франция 0:1
0:1 Килиан Мбапе (54)
Унгария - Украйна 0:1
0:1 Данило Сикан (42)
Швеция - Румъния 2:1
1:0 Александър Исак (20)
1:1 Денис Ман (29)
2:1 Виктор Гьокореш (43)
Черна гора - Кипър 2:1
0:1 Маркъс Едуардс (55)
1:1 Никола Кръсотвич (66) д
2:1 Милутин Осмаич (86)
Полша - Босна и Херцеговина 0:0
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