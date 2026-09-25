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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

25 Септември, 2026 23:55 451 0

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  • унгария-
  • украйна-
  • швеция-
  • румъния

Италия загуби от Белгия

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Осем мача от първия кръг на турнира на УЕФА Лига на нациите се изиграха тази вечер.
Ето резултатите:

Италия - Белгия 0:2
0:1 Мика Годс (20)
0:2 Доди Лукебакио (69)

Армения - Латвия 2:0
1:0 Георгий Арутюнян (31)
2:0 Артур Гарибян (75)

Грузия - Северна Ирландия 0:1
0:1 Шей Чарлз (90+9)

Турция - Франция 0:1
0:1 Килиан Мбапе (54)

Унгария - Украйна 0:1
0:1 Данило Сикан (42)

Швеция - Румъния 2:1
1:0 Александър Исак (20)
1:1 Денис Ман (29)
2:1 Виктор Гьокореш (43)

Черна гора - Кипър 2:1
0:1 Маркъс Едуардс (55)
1:1 Никола Кръсотвич (66) д
2:1 Милутин Осмаич (86)

Полша - Босна и Херцеговина 0:0


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