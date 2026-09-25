Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Радослав Радослав Росенов след триумфа на Европейското: Дойдох да се бия като лъв, голямата цел е Олимпиадата

Новопокрепеният европейски шампион по бокс за мъже Радослав Росенов сподели първите си емоции след триумфалното си представяне пред българска публика. ...