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УЕФА смекчи наказанието на Матео Гендузи, французинът вече изтърпя санкцията си

УЕФА смекчи наказанието на Матео Гендузи, французинът вече изтърпя санкцията си

25 Септември, 2026 22:27 363 0

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Арбитражният трибунал обяви, че е променил решението си

УЕФА смекчи наказанието на Матео Гендузи, французинът вече изтърпя санкцията си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

УЕФА намали наказанието на Матео Гендузи след жалбата на Фенербахче. Френският полузащитник бе санкциониран за четири мача, два от които условно, както и с глоба от 50 000 евро след инцидентите след края на двубоя с Лион от плейофите за влизане в Шампионска лига.

Арбитражният трибунал на УЕФА обяви, че е променил решението си и частично е уважил жалбата на турския гранд. След новото решение санкцията на Гендузи е намалена на три мача, два от които условно с изпитателен срок от една година.

Единствения си ефективен мач наказание французинът изтърпя при срещата срещу Рома на 10 септември. От Фенербахче потвърдиха, че Гендузи ще може да играе срещу Астън Вила на 14 октомври.

Наказанието му бе наложено след победата на турския тим с 2:1 в реванша в Лион, след който Фенербахче се класира за основната фаза на Шампионска лига. Бившият играч на Марсилия провокира феновете на домакините, а след това се спречка с няколко играчи на Олимпик Лион.



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