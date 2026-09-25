Франция излъга Турция при дебюта на Зидан, Мбапе вкара и се контузи

Националният отбор на Франция започна с победа участието си в новия сезон на Лигата на нациите, надделявайки с 1:0 над Турция като гост в мач от първия кръг на група 1 в Лига A. Срещата, изиграна в Коджаели, беляза официалния дебют на легендата Зинедин Зидан начело на „петлите“.

Решителният момент в двубоя настъпи в 54-ата минута, когато турската отбрана допусна фатална грешка при изнасянето на топката. Майкъл Олисе бързо овладя и изведе Килиан Мбапе, който с прецизен удар реализира за 0:1. Радостта за капитана обаче бе помрачена – в момента на изстрела звездата на Реал Мадрид получи контузия и пет минути по-късно бе заменен принудително от Дезире Дуе.

В края на мача домакините останаха с човек по-малко. В 87-ата минута след намеса на системата ВАР вратарят Урджан Чакър получи директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле, с която спря голова атака на Брадли Баркола. В другата среща от групата Белгия надделя над Италия с 2:0.