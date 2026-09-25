Полша е първият финалист на ЕвроВолей 2026 след нова победа над Словения

Полша се класира за финала на ЕвроВолей 2026, след като се наложи убедително над Словения с 3:0 гейма (25:23, 25:23, 25:18). Полуфиналният сблъсък се проведе в Милано пред около 4500 зрители, а настоящите европейски шампиони продължиха защитата на титлата си.

Словения оказа сериозна съпротива в първите два гейма, които се развиваха равностойно до самия край. Поляците обаче показаха по-голямо спокойствие в решаващите моменти и успяха да измъкнат и двете части с по 25:23.

Основна роля за успеха на „Дружина полска“ имаха звездите в атаката Вилфредо Леон и Томаш Форнал. В третия гейм полският сервис допълнително затрудни словенското посрещане и позволи на фаворитите да натрупат преднина. Полша не допусна обрат и приключи двубоя в три гейма.

Това беше четвърти пореден полуфинал на европейско първенство между Полша и Словения. Словенците спечелиха предишните два сблъсъка през 2019 и 2021 г., докато Полша взе реванш през 2023 г. С настоящия успех поляците изравниха баланса в тези четири паметни полуфинални битки.

Полша достига до решителния мач за титлата с едно поражение в турнира до момента. То дойде още в груповата фаза, когато българският национален отбор успя да победи европейските шампиони.

На 26 септември Полша ще излезе в спор за европейската титла срещу победителя от втория полуфинал между Франция и Финландия.