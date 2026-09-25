Взривове са прогърмели през нощта на 25 септември в руския Уляновск и Перм. Засегнати са предприятие от отбранителната промишленост и нефтопреработвателен завод, съобщи „Украинская правда“. Информацията за пораженията в Уляновск и Перм е свързана със сведения на очевидци.
Засегнат е завод, свързан с производството на системи за ПВО
В Уляновск е попаднал „Завод Искра“, който е част от руския концерн „Алмаз-Антей“. Групата е свързана с производството на въоръжение и системи за противовъздушна отбрана.
Предприятието участва в програми за заместване на вноса за руския военно-промишлен комплекс и авиокосмическата промишленост. По-рано производствените му мощности са били разширени с нов голям участък за цифрови блокове и свръхвисокочестотни модули, предназначени за радиолокационни системи.
Пермският НПЗ преработва над 13 млн. тона нефт годишно
В Перм е засегнат нефтопреработвателният завод на „Лукойл“. С годишен капацитет от над 13 млн. тона нефт той е сред най-големите подобни предприятия в Русия.
В завода се произвеждат автомобилен бензин, дизелово и реактивно гориво, както и други нефтопродукти. В публикуваната информация не се посочва размерът на щетите или дали работата на предприятието е прекъсната.
През същата нощ безпилотни апарати са атакували и окупирания от Русия Луганск, където е засегнат хипермаркет.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Може бели гащи да развее
Коментиран от #34
06:53 25.09.2026
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4 Пироман
06:57 25.09.2026
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7 Дааа...
Отчаяна старуха педофил
07:02 25.09.2026
8 Заглавийца
и:
"Взривове удариха военен завод и петролно предприятие в Уляновск и Перм"
Само не се разбира какво я грее Украйна, че била побеждавала в медиите?
07:02 25.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дааа...
Отчаян педофил
07:03 25.09.2026
11 оня с коня
Коментиран от #25
07:03 25.09.2026
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЛЕ о ПА р Д🐱
07:06 25.09.2026
16 Оня
Коментиран от #55
07:06 25.09.2026
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19 Орешник
Коментиран от #22, #29
07:09 25.09.2026
20 Българин
07:10 25.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хм...
До коментар #19 от "Орешник":Никой не понеждава. Но едните имат разума да говорят, че това трябва да спре. Така може да продължат с години.
07:12 25.09.2026
23 Блогър от Москва
07:12 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ахъм
До коментар #11 от "оня с коня":Мир няма да има, докато е жив вовата в кремл.
07:13 25.09.2026
26 Пожелание
Крепостните да му мислят!
07:13 25.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Що квичиш?
До коментар #28 от "Крокодила Гена":За пари ли?
07:20 25.09.2026
32 Ха ха ха
До коментар #28 от "Крокодила Гена":До сега беше само в Киев , а сега е и в Москва. А Малая Токмачка все така си стои.
07:22 25.09.2026
33 Крокодила Гена
07:24 25.09.2026
34 ФАКТ
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Копейките по кофите харесват Путя, защото е многоходов, а така им изглежда умен
07:25 25.09.2026
35 Путине, Путине...
Засрами се бе.
07:26 25.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Любопитен
07:43 25.09.2026
39 Селски тип вестник
Местим .
07:44 25.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Механик
07:51 25.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Междувременно
Удари снощи по обекти в Киев, Киевска и Одеска области, Луцк, Полтава и Запорожие.
07:59 25.09.2026
44 Маринов
Коментиран от #46, #48
08:07 25.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ц А Р Путин
До коментар #44 от "Маринов":Руските безпилотни рояци ползват засега
MESH модеми, което позволява верига от дронове с радиомодеми да предават информация във въздуха. В Русия те се управляват от специални антени с голям обсег.
„Комуникацията с дрона може да се поддържа на разстояние до 220 км.“
Модеиите са руски изцчло и се ползват и в УМПК .
Това ще бъде до покритието на украинската територия от изцяло руския Рассвет догодина
08:14 25.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами не е тихомълком
До коментар #44 от "Маринов":Великобритания подписа договор с Украйна.И Путин не може копче да каже на британците, че е на мушката им във всеки един момент.Ама ти откъде да знаеш от кофите.
08:15 25.09.2026
49 Селски тип вестник
Коментиран от #51
08:16 25.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Селски тип вестник
До коментар #49 от "Селски тип вестник":И няма да те докара до спирката 😄
08:17 25.09.2026
52 НПЗ
08:17 25.09.2026
53 Да живее Русия , най великата страна
08:18 25.09.2026
54 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
08:19 25.09.2026
55 Завод за компот
До коментар #16 от "Оня":Я ппо-добре погледни да няма някой военен завод и около вашето село.
08:21 25.09.2026