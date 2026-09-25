"Взривове удариха военен завод и петролно предприятие в Уляновск и Перм"

Взривове са прогърмели през нощта на 25 септември в руския Уляновск и Перм. Засегнати са предприятие от отбранителната промишленост и нефтопреработвателен завод, съобщи „Украинская правда“. Информацията за пораженията в Уляновск и Перм е свързана със сведения на очевидци.

Засегнат е завод, свързан с производството на системи за ПВО

В Уляновск е попаднал „Завод Искра“, който е част от руския концерн „Алмаз-Антей“. Групата е свързана с производството на въоръжение и системи за противовъздушна отбрана.

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Предприятието участва в програми за заместване на вноса за руския военно-промишлен комплекс и авиокосмическата промишленост. По-рано производствените му мощности са били разширени с нов голям участък за цифрови блокове и свръхвисокочестотни модули, предназначени за радиолокационни системи.

Пермският НПЗ преработва над 13 млн. тона нефт годишно

В Перм е засегнат нефтопреработвателният завод на „Лукойл“. С годишен капацитет от над 13 млн. тона нефт той е сред най-големите подобни предприятия в Русия.

В завода се произвеждат автомобилен бензин, дизелово и реактивно гориво, както и други нефтопродукти. В публикуваната информация не се посочва размерът на щетите или дали работата на предприятието е прекъсната.

През същата нощ безпилотни апарати са атакували и окупирания от Русия Луганск, където е засегнат хипермаркет.

Източници: Украинская правда