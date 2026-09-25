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Взривове удариха военен завод и петролно предприятие в Уляновск и Перм
  Тема: Украйна

Взривове удариха военен завод и петролно предприятие в Уляновск и Перм

25 Септември, 2026 06:45, обновена 25 Септември, 2026 06:48 1 775 55

  • взривове в русия-
  • уляновск-
  • перм-
  • алмаз-антей-
  • лукойл

Засегнати са „Завод Искра“, свързан с производството на системи за ПВО, и нефтопреработвателен завод на „Лукойл“.

Взривове удариха военен завод и петролно предприятие в Уляновск и Перм - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривове са прогърмели през нощта на 25 септември в руския Уляновск и Перм. Засегнати са предприятие от отбранителната промишленост и нефтопреработвателен завод, съобщи „Украинская правда“. Информацията за пораженията в Уляновск и Перм е свързана със сведения на очевидци.

Засегнат е завод, свързан с производството на системи за ПВО

В Уляновск е попаднал „Завод Искра“, който е част от руския концерн „Алмаз-Антей“. Групата е свързана с производството на въоръжение и системи за противовъздушна отбрана.

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Предприятието участва в програми за заместване на вноса за руския военно-промишлен комплекс и авиокосмическата промишленост. По-рано производствените му мощности са били разширени с нов голям участък за цифрови блокове и свръхвисокочестотни модули, предназначени за радиолокационни системи.

Пермският НПЗ преработва над 13 млн. тона нефт годишно

В Перм е засегнат нефтопреработвателният завод на „Лукойл“. С годишен капацитет от над 13 млн. тона нефт той е сред най-големите подобни предприятия в Русия.

В завода се произвеждат автомобилен бензин, дизелово и реактивно гориво, както и други нефтопродукти. В публикуваната информация не се посочва размерът на щетите или дали работата на предприятието е прекъсната.

През същата нощ безпилотни апарати са атакували и окупирания от Русия Луганск, където е засегнат хипермаркет.

Източници: Украинская правда


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    26 34 Отговор
    Русия губи войната, скоро Путин ще развее бялото знаме.
    Може бели гащи да развее

    Коментиран от #34

    06:53 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пироман

    18 16 Отговор
    Гори... го ри... огънче

    06:57 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дааа...

    13 16 Отговор
    Ху Йло е напълно без..помощен .
    Отчаяна старуха педофил

    07:02 25.09.2026

  • 8 Заглавийца

    27 15 Отговор
    "Атака с дронове по Киев: един пострадал, щети по жилищен блок"
    и:
    "Взривове удариха военен завод и петролно предприятие в Уляновск и Перм"

    Само не се разбира какво я грее Украйна, че била побеждавала в медиите?

    07:02 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дааа...

    9 9 Отговор
    Ху Йло е напълно без..помощен .
    Отчаян педофил

    07:03 25.09.2026

  • 11 оня с коня

    33 21 Отговор
    Скоро ще бъде сключен мир ...според УКРАИНСКИТЕ УСЛОВИЯ.

    Коментиран от #25

    07:03 25.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЛЕ о ПА р Д🐱

    12 8 Отговор
    е тва минава всички кафяви линии вече

    07:06 25.09.2026

  • 16 Оня

    12 15 Отговор
    При тези добри новини денят ще е добър.

    Коментиран от #55

    07:06 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Орешник

    21 13 Отговор
    И що ли тъй урките молят за спиране на военните действия като толкова побеждават?????

    Коментиран от #22, #29

    07:09 25.09.2026

  • 20 Българин

    10 15 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    07:10 25.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хм...

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "Орешник":

    Никой не понеждава. Но едните имат разума да говорят, че това трябва да спре. Така може да продължат с години.

    07:12 25.09.2026

  • 23 Блогър от Москва

    11 15 Отговор
    24 часа вися по опашки да си сипя бензин.Братушки копейки няма ли да ни помогнете? Чух, че имате излишъци от гориво.Ще изнасяте.

    07:12 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ахъм

    23 16 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Мир няма да има, докато е жив вовата в кремл.

    07:13 25.09.2026

  • 26 Пожелание

    26 14 Отговор
    Цялата империя на Злото ще гори през зимата .
    Крепостните да му мислят!

    07:13 25.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Що квичиш?

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Крокодила Гена":

    За пари ли?

    07:20 25.09.2026

  • 32 Ха ха ха

    5 9 Отговор

    До коментар #28 от "Крокодила Гена":

    До сега беше само в Киев , а сега е и в Москва. А Малая Токмачка все така си стои.

    07:22 25.09.2026

  • 33 Крокодила Гена

    13 3 Отговор
    Каквото и да драскате фактите няма да ги промените!

    07:24 25.09.2026

  • 34 ФАКТ

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Копейките по кофите харесват Путя, защото е многоходов, а така им изглежда умен

    07:25 25.09.2026

  • 35 Путине, Путине...

    7 9 Отговор
    Спукаха та от бомбене
    Засрами се бе.

    07:26 25.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Любопитен

    7 3 Отговор
    Абе главния редактор да не ходи на прайд парадите ?

    07:43 25.09.2026

  • 39 Селски тип вестник

    2 4 Отговор
    "... В Уляновск е попаднал „Завод Искра“.."
    Местим .

    07:44 25.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Механик

    4 4 Отговор
    Уудриии!

    07:51 25.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Междувременно

    3 3 Отговор
    Руската армия продължава рутинната си работа срещу вражески цели, използвайки дронове Геран през последните 30 дни.

    Удари снощи по обекти в Киев, Киевска и Одеска области, Луцк, Полтава и Запорожие.

    07:59 25.09.2026

  • 44 Маринов

    4 2 Отговор
    Да, ВСУ може да атакува супермаркет в Луганск. Те са свикнали вече от десетилетие. Пък и имат Старлинк. Докато над Русия нямат Старлинк. Кой им води дроновете и ракетите, които между впрочем са почти изцяло английски? Ами просто отговор: английските спътници и никой не го отрича. Англия тихомълком стана партньор на Окраина във войната вече. И се репчат, че са и ще са "помагачи" ! И в какво помагат? Да целеуказват и водят собствените си дронове и ракети чрез собствените си спътници. А либералите Путин и Лавров мълчат и не противодействат ответно. Само декларации. Време е за чичко Сталин 2. Ако народната вълна не помете това правителство в Англия, трябва да им се помогне с една 59 метрова вълна в някое безлюдно крайбрежие. Да видят какво може да се случи със стпметрова вълна в гъстонаселени крайбрежие. Тия сегашни политици пощуряха.

    Коментиран от #46, #48

    08:07 25.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ц А Р Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Маринов":

    Руските безпилотни рояци ползват засега
    MESH модеми, което позволява верига от дронове с радиомодеми да предават информация във въздуха. В Русия те се управляват от специални антени с голям обсег.

    „Комуникацията с дрона може да се поддържа на разстояние до 220 км.“
    Модеиите са руски изцчло и се ползват и в УМПК .
    Това ще бъде до покритието на украинската територия от изцяло руския Рассвет догодина

    08:14 25.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами не е тихомълком

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Маринов":

    Великобритания подписа договор с Украйна.И Путин не може копче да каже на британците, че е на мушката им във всеки един момент.Ама ти откъде да знаеш от кофите.

    08:15 25.09.2026

  • 49 Селски тип вестник

    0 0 Отговор
    Тури селянин да кара рейс ,ще открадне нафтата и ще повреди рейса

    Коментиран от #51

    08:16 25.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Селски тип вестник

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Селски тип вестник":

    И няма да те докара до спирката 😄

    08:17 25.09.2026

  • 52 НПЗ

    1 0 Отговор
    Взрив и ... бензин нет. Движуха. Нам на скучно, ще висим по опашки всяка нощ.

    08:17 25.09.2026

  • 53 Да живее Русия , най великата страна

    0 0 Отговор
    И нейния велик водач Владимир Владимирович ПУТИН !

    08:18 25.09.2026

  • 54 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    0 0 Отговор
    Размазахме украинската кочина снощи ,голям бой

    08:19 25.09.2026

  • 55 Завод за компот

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оня":

    Я ппо-добре погледни да няма някой военен завод и около вашето село.

    08:21 25.09.2026

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