05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
09.15 Формула 3, Гран при на Италия Диема спорт 3
10.45 Формула 2, Гран при на Италия Диема спорт 3
12.45 Порше Суперкъп, Гран при на Италия Диема спорт 3
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция Евроспорт 2
14.00 Борнемут – Уулвърхемптън Нова спорт
14.30 Херта – Магдебург Диема спорт
15.00 Конен спорт: Световен тур на шампионите във Валкенсваард, прескачане на препятствия Евроспорт 2
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 15, мъже Евроспорт 1
16.00 Парма – Монца МАХ Спорт 3
16.00 Евертън – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
16.00 Троа – Страсбург Нова спорт
16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3
16.30 Хамбургер – Майнц Диема спорт
16.30 Волейбол, малък финал на Европейското за жени МАХ Спорт 2, Би Ти Ви Ешкън
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
17.15 Валенсия – Барселона МАХ Спорт 4
18.15 Анже – Рен Нова спорт
18.30 Арсенал – Челси Диема спорт 2
18.00 Айънтрахт – Аугсбург Диема спорт 3
19.00 Локомотив (Пд) – Черно море Диема спорт
19.00 Болоня – Сасуоло МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, финал на Европейското за жени МАХ Спорт 2, Би Ти Ви Екшън
19.30 Малага – Бетис МАХ Спорт 4
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Брюксел MAX One
21.15 Локомотив (Сф) – Лудогорец Диема спорт
21.45 Ювентус – Милан МАХ Спорт 3
21.45 Марсилия – ФК Париж Диема спорт 3
22.00 Еспаньол – Севиля МАХ Спорт 4
00.00 Наскар, състезание в Дарлингтън МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в неделя (6 септември)
6 Септември, 2026 07:56 1 098 0
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
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