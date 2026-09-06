Спортът по ТВ в неделя (6 септември)

Нойер преди специалния мач с Шалке: Това е мечта, особено ако сезонът е последният ми

Мануел Нойер ще се завърне на „Фелтинс Арена“ за един от най-специалните мачове в края на кариерата си. Вратарят на Байерн Мюнхен ще се ...