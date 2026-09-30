Скандал в Португалия: Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор след конфликт с Жорже Жезус

41-годишната суперзвезда и капитан на португалския национален отбор Кристиано Роналдо потвърди сензационното си решение да напусне лагера на „селесао“. Нападателят публикува официално съобщение в социалните мрежи, с което обяви оттеглянето си след ескалиралото напрежение около селекционера Жорже Жезус.

Драматичният развой се разигра в Копенхаген, където Португалия се готви за двубоя срещу Дания от Лигата на нациите. Роналдо напусна стадиона с черен ван непосредствено преди официалното тренировъчно занимание в сряда – макар само минути по-рано на пресконференцията си Жезус да бе уверил медиите, че капитанът ще тренира наравно с тима.

Впоследствие самият футболист потвърди, че напускането е негово лично решение, взето след пресконференцията на селекционера и последвал спешен разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса.

„След пресконференцията на националния селекционер и след разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор. Когато му дойде времето, ще кажа истината на всички португалци за причините, които доведоха до напускането ми на националния отбор, на който винаги съм се посвещавал. Сега е време да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение“, написа Роналдо.

Напрежението между капитана и новия селекционер тлее от гостуването на Норвегия, в което Роналдо остана неизползвана резерва за едва трети път в 22-годишната си кариера за националния отбор. Въпреки че бе пратен да загрява над 20 минути, той така и не влезе в игра, което предизвика публичното му недоволство.

Жезус призна, че е направил грешка със загрявката на ветерана, но категорично заяви пред журналистите: „Никой играч няма да ме накара да променя мнението си. Нито той, нито някой друг във футбола.“

След оттеглянето на Роналдо, той окончателно отпада от сметките за гостуването на Дания в Копенхаген, а бъдещето му с националната фланелка остава под сериозен въпросителен знак.