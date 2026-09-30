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Български треньор влиза в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА

Български треньор влиза в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА

30 Септември, 2026 21:44 456 0

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57-годишният германски наставник предстои да допълни щаба си с още двама асистенти

Български треньор влиза в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Български специалист е пред прага да стане част от треньорския екип на новия наставник на ЦСКА Маркус Гиздол, твърди „Блиц“. 57-годишният германски наставник предстои да допълни щаба си с още двама асистенти за предстоящите предизвикателства в Първа лига.

Германецът официално пое „червените“, като в неговия щаб вече фигурират имената на Райнер Видмайер и Якоб Браун. От ръководството на столичния клуб потвърдиха, че екипът ще бъде официално разширен с още две нови фигури.

Очаква се Гиздол да вземе окончателното си решение за пълния състав на своя екип през следващата седмица. Тогава е планирана и официалната му пресконференция, на която той ще бъде представен пред медиите и армейската общност.

В момента германският специалист се намира в родината си и няма да води утрешното занимание на отбора. По непотвърдена информация първата му тренировка начело на ЦСКА ще се проведе през уикенда – в събота или неделя. Пълната структура на екипа ще бъде обявена официално в следващите дни.


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