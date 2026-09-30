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Дилета Леота зашемети с перфектни форми и романтични кадри с Лорис Кариус

Дилета Леота зашемети с перфектни форми и романтични кадри с Лорис Кариус

30 Септември, 2026 23:32 754 4

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Отново в центъра на вниманието

Дилета Леота зашемети с перфектни форми и романтични кадри с Лорис Кариус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната спортна журналистка Дилета Леота за пореден път доказа, че е истинска кралица на социалните мрежи. Появите и публикациите на чаровната италианка трудно могат да бъдат подминати, а последният ѝ пост в Инстаграм предизвика истински фурор.

Красивата репортерка сподели поредица от снимки, с които демонстрира перфектната си форма и зашеметяващ стил. В кадри присъства и половинката ѝ – бившият вратар на Ливърпул и Нюкасъл Лорис Кариус, когото Дилета открито нарича любовта на своя живот.

Ефектът от публикацията не закъсня. Под снимките на италианската звезда непрестанно валят хиляди лайкове и възторжени коментари от нейните над 9.3 милиона последователи в социалната мрежа.



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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванов

    2 2 Отговор
    Това е жена, която не всеки мъж може да си позволи.

    23:33 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шебек

    2 1 Отговор
    Перфектна еволюция тези увиснали мехури

    00:06 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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