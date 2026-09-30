Дилета Леота зашемети с перфектни форми и романтични кадри с Лорис Кариус

Популярната спортна журналистка Дилета Леота за пореден път доказа, че е истинска кралица на социалните мрежи. Появите и публикациите на чаровната италианка трудно могат да бъдат подминати, а последният ѝ пост в Инстаграм предизвика истински фурор.

Красивата репортерка сподели поредица от снимки, с които демонстрира перфектната си форма и зашеметяващ стил. В кадри присъства и половинката ѝ – бившият вратар на Ливърпул и Нюкасъл Лорис Кариус, когото Дилета открито нарича любовта на своя живот.

Ефектът от публикацията не закъсня. Под снимките на италианската звезда непрестанно валят хиляди лайкове и възторжени коментари от нейните над 9.3 милиона последователи в социалната мрежа.