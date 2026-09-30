Фурор в Милано: Джорджина Родригес събра очите с изключително дръзка визия и натрупа над милион лайка

Половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес, за пореден път доказа защо е сред най-влиятелните модни икони в света. Аржентинската красавица привлече всички погледи по време на Седмицата на модата в Милано, където бе сред специалните гости на първия ред.

Джорджина качи поредица от ексклузивни снимки в профила си в Инстаграм, залагайки на изключително дръзка и стилна визия изцяло от черна кожа. Комбинацията от къса пола и вталено сако перфектно подчерта извивките ѝ, а визията бързо се превърна в основна тема сред модните критици.

Ефектът в социалните мрежи бе светкавичен – публикацията събра над 1 милион харесвания за броени часове, като развълнува голяма част от нейните впечатляващи 78.2 милиона последователи в платформата.