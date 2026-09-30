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Фурор в Милано: Джорджина Родригес събра очите с изключително дръзка визия и натрупа над милион лайка

Фурор в Милано: Джорджина Родригес събра очите с изключително дръзка визия и натрупа над милион лайка

30 Септември, 2026 23:10 572 4

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Красавицата за пореден път доказа защо е сред най-влиятелните модни икони в света

Фурор в Милано: Джорджина Родригес събра очите с изключително дръзка визия и натрупа над милион лайка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес, за пореден път доказа защо е сред най-влиятелните модни икони в света. Аржентинската красавица привлече всички погледи по време на Седмицата на модата в Милано, където бе сред специалните гости на първия ред.

Джорджина качи поредица от ексклузивни снимки в профила си в Инстаграм, залагайки на изключително дръзка и стилна визия изцяло от черна кожа. Комбинацията от къса пола и вталено сако перфектно подчерта извивките ѝ, а визията бързо се превърна в основна тема сред модните критици.

Ефектът в социалните мрежи бе светкавичен – публикацията събра над 1 милион харесвания за броени часове, като развълнува голяма част от нейните впечатляващи 78.2 милиона последователи в платформата.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ироничен

    4 0 Отговор
    Издигнала се в очите на слепите....

    23:12 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 така

    0 0 Отговор
    Пластмасова работа.

    23:28 30.09.2026

  • 4 Столипиново

    0 0 Отговор
    Ааа,имаме по- яки каки от тая.

    23:35 30.09.2026

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