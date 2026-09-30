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Трент Александър-Арнолд отново блести за Англия след пренебрежението от Тухел

Трент Александър-Арнолд отново блести за Англия след пренебрежението от Тухел

30 Септември, 2026 22:27 358 0

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Пътят на бившия футболист на Ливърпул обратно до стартовия състав не бе лек

Трент Александър-Арнолд отново блести за Англия след пренебрежението от Тухел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Десният защитник на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд направи силно завръщане в националния отбор на Англия, записвайки първия си мач като титуляр за „Трите лъва“ от почти две години насам. 27-годишният бранител бе в основата на успеха с 2:0 над Чехия, след като направи перфектна асистенция за откриващото попадение на Антъни Гордън.

Пътят на бившия футболист на Ливърпул обратно до стартовия състав не бе лек. Александър-Арнолд загуби доверието на селекционера Томас Тухел през последната година и остана извън сметките за Световното първенство през изминалото лято. Последната му поява с националната фланелка бе още през юни 2025 г. в световна квалификация срещу Андора.

Въпреки периода на изключване от тима, десният бек подчерта, че никога не е губил самообладание и увереност в собствените си възможности:

„Мина много време, но винаги съм вярвал, че мога да играя за Англия и винаги искам да го правя. Вярата винаги е налице, става въпрос за това да я докажеш на клубно ниво. Мениджърът ми даде шанс тази вечер да играя и да се опитам да изпълня това, което той поиска от мен, по най-добрия възможен начин. Надявам се да е доволен от начина, по който се представих.“

Силната му изява срещу чехите изпраща ясен сигнал към Томас Тухел, че крайният бранител на Реал Мадрид е готов отново да бъде ключова фигура в дефанзивния и офанзивния план на Англия.


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