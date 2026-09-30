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Фенове се събраха пред „Колежа“ в памет на Илиян Филипов, полицията арестува заподозрения

Фенове се събраха пред „Колежа“ в памет на Илиян Филипов, полицията арестува заподозрения

30 Септември, 2026 22:05 498 1

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Атмосферата пред клубния дом бе изпълнена с мълчание и скръб

Фенове се събраха пред „Колежа“ в памет на Илиян Филипов, полицията арестува заподозрения - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Множество привърженици на Ботев (Пловдив) се стекоха пред стадион „Христо Ботев“ точно в символичния час 19:12 /1912 е годината на създаване на отбора/, за да почетат паметта на клубния си президент Илиян Филипов. Атмосферата пред клубния дом бе изпълнена с мълчание, скръб и респект към делото на бизнесмена, който изведе клуба от критичните му финансови и инфраструктурни моменти.

Заедно с феновете, пред трибуните пристигнаха старши треньорът на „канарчетата“ Станислав Генчев, целият му спортно-технически щаб, представителният отбор на пловдивчани и подрастащите таланти от академията. Всички те поднесоха венци и цветя, запалиха свещи и отдадоха почит пред паметта на своя президент.

Междувременно органите на реда постигнаха бърз напредък по разследването на показния разстрел, извършен в ранните часове на деня в имот, ползван от бизнесмена. От МВР потвърдиха, че заподозреният за престъплението – Славчо Магеров, известен в ъндърграунда с прякора Мегера – е бил задържан.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    И ква стана тя в Пловдив. Крушарски си тръгна от Локото, път на Ботев му гръмнаха президента. Локото води по точки. Има повече убити президенти. Локото игра с английски отбор преди години и английският коментатстор разясняваше , че Локото има трима убити президенти. Опасна работа. На Крушарски му се размина.

    22:30 30.09.2026

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