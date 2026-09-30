Фенове се събраха пред „Колежа“ в памет на Илиян Филипов, полицията арестува заподозрения

Множество привърженици на Ботев (Пловдив) се стекоха пред стадион „Христо Ботев“ точно в символичния час 19:12 /1912 е годината на създаване на отбора/, за да почетат паметта на клубния си президент Илиян Филипов. Атмосферата пред клубния дом бе изпълнена с мълчание, скръб и респект към делото на бизнесмена, който изведе клуба от критичните му финансови и инфраструктурни моменти.

Заедно с феновете, пред трибуните пристигнаха старши треньорът на „канарчетата“ Станислав Генчев, целият му спортно-технически щаб, представителният отбор на пловдивчани и подрастащите таланти от академията. Всички те поднесоха венци и цветя, запалиха свещи и отдадоха почит пред паметта на своя президент.

Междувременно органите на реда постигнаха бърз напредък по разследването на показния разстрел, извършен в ранните часове на деня в имот, ползван от бизнесмена. От МВР потвърдиха, че заподозреният за престъплението – Славчо Магеров, известен в ъндърграунда с прякора Мегера – е бил задържан.