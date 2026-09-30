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Убиха боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов

Убиха боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов

30 Септември, 2026 07:15 1 830 51

  • илиян филипов-
  • пимк-
  • ботев пловдив-
  • стрелба-
  • пловдив

По непотвърдени данни бизнесменът е бил прострелян в Пловдив. МВР и прокуратурата все още не са обявили официални подробности.

Убиха боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Собственикът на транспортната и строителна компания ПИМК и ръководна фигура в „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно в града, съобщи Sportal, позовавайки се на Нова телевизия и източник в Министерството на вътрешните работи.

Според информацията бизнесменът е бил прострелян в областта на главата. Данните за точната локация, механизма на нападението и причините за него все още не са официално обявени.

Районът около мястото на стрелбата е отцепен от криминалисти, а движението по околните улици е спряно. На място се извършват процесуално-следствени действия и се събират доказателства.

Няма данни за задържани

Към момента няма официално съобщение за задържан заподозрян или за лице, обявено за издирване. Не са съобщени и водещи версии за нападението.

Очаква се Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да дадат информация за хода на разследването, включително за точните обстоятелства около стрелбата и евентуалните извършители.

Филипов е свързан с „Ботев“ и стадион „Христо Ботев“

Илиян Филипов е основател и собственик на ПИМК, компания с дейност в транспортния и строителния сектор. В Пловдив той е известен и с ролята си в управлението и издръжката на „Ботев“.

ПИМК беше основен изпълнител при изграждането на стадион „Христо Ботев“, известен като „Колежа“. Подробностите около нападението и състоянието на разследването се очаква да бъдат уточнени от компетентните органи.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Черно тото, неплащане

    11 0 Отговор
    към бизнес партньори... така стават тия работи...

    Коментиран от #32

    07:24 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 25:07:2025г

    8 1 Отговор
    Босът на ПИМК Илиян Филипов за пореден път се намеси в политическите процеси не само в Пловдив, но и най-голямата партия – ГЕРБ и то на национално ниво. След вчерашното решение да не се създаде спорния фонд „Благоустройство“ – той директно атакува ГЕРБ, както и това, че са го „били излъгали“.

    Коментиран от #6, #31

    07:27 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ХИПОтеза

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "25:07:2025г":

    А има ли някой , който да не е бил излъган от ГЕРб ?

    07:29 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УРА и НАПРЕД

    14 1 Отговор
    След нас и потоп - казал Вожда на Шайката и.....потопа настанал ! Така ли излиза ?

    07:31 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Петер Брьогел - СТАРИ

    2 0 Отговор
    Това не е добре !

    07:31 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЖлъченМЕХУР

    8 2 Отговор
    Очакваме становищата и на всезнаещите и всемогъщи ББ и ДП !

    07:34 30.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 604

    3 9 Отговор
    Всички богаташчета ще сте под земята ! Пролетарията едва ! Уроди крадливи изпихте кръвта на народа!

    Коментиран от #50

    07:37 30.09.2026

  • 29 Жалко

    14 2 Отговор
    Мутренските години се върнаха.

    07:37 30.09.2026

  • 30 СлънчогледкА

    10 0 Отговор
    Казват , че сигналА за убийството бил подаден от ГРАЖДАНИН !
    Като се има предвид , че е станало в квартал Смирненски , който се строи и презастроява и пълни с всевъзможни хора отвсякъде , не може ли да мислим , че не ГРАЖДАНИН , а СЕЛЯНИН се е обадил ?

    07:38 30.09.2026

  • 31 Опа

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "25:07:2025г":

    Най-голямата партия в момента е Прогресивна България.

    07:39 30.09.2026

  • 32 25:07:2025г

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Черно тото, неплащане":

    Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.

    07:40 30.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 КарабасБарабас

    10 1 Отговор
    Кой ли ще поеме бизнеса му ? Транспорт , строителство , футбол , ЖП-терминал ?
    Я да видим кой ще се облажи !

    07:40 30.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Децимация

    8 1 Отговор
    ..........близък до Борисов и Пеевски !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Още един свитетел на тяхното властване си отиде преждевременно !

    07:43 30.09.2026

  • 37 Не знам как Радев ще се бори с олигархия

    12 2 Отговор
    но това е единственият работещ начин, всичко друго е парлами. Започва чистката!

    Коментиран от #51

    07:43 30.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кума ЛисА

    4 2 Отговор
    Сега да не изкарат бат Венци , че е виновен ? Че вече няколко дни по медиите върви караницата им за някакви дреболии !

    07:46 30.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Перо

    4 1 Отговор
    В мутренската демокрация, контингента държавни милионери се самоизбива!

    07:52 30.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 14/88

    2 0 Отговор
    преди 12 минути:
    "жертвата е била простреляна в главата"

    тук:
    "прострелян в областта на главата"

    до довечера Мuлен ще пише, че не е пpострелян, а се е удавил и то не в Пловдив, а в Коста Рика

    07:59 30.09.2026

  • 49 Екзекуция

    3 0 Отговор
    Заповедта е дадена от високо ниво, “бизнесмена” вече го няма.

    07:59 30.09.2026

  • 50 Ахъм

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "604":

    Ти вече си заел позиция до мандрата ли? Разбрахте ли се кой какъв пост ще заеме след победата и направихте ли списък с хора от интелигенцията, че не ви трябват умници?

    08:01 30.09.2026

  • 51 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не знам как Радев ще се бори с олигархия":

    А нещо за закони, ред и ефективна съдебна система чувал ли си? Или не ви е изгодно, че да не попаднете и вие в мелницата.

    08:03 30.09.2026

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