Убиха боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов

Собственикът на транспортната и строителна компания ПИМК и ръководна фигура в „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно в града, съобщи Sportal, позовавайки се на Нова телевизия и източник в Министерството на вътрешните работи.

Според информацията бизнесменът е бил прострелян в областта на главата. Данните за точната локация, механизма на нападението и причините за него все още не са официално обявени.

Районът около мястото на стрелбата е отцепен от криминалисти, а движението по околните улици е спряно. На място се извършват процесуално-следствени действия и се събират доказателства.

Няма данни за задържани

Към момента няма официално съобщение за задържан заподозрян или за лице, обявено за издирване. Не са съобщени и водещи версии за нападението.

Очаква се Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да дадат информация за хода на разследването, включително за точните обстоятелства около стрелбата и евентуалните извършители.

Филипов е свързан с „Ботев“ и стадион „Христо Ботев“

Илиян Филипов е основател и собственик на ПИМК, компания с дейност в транспортния и строителния сектор. В Пловдив той е известен и с ролята си в управлението и издръжката на „Ботев“.

ПИМК беше основен изпълнител при изграждането на стадион „Христо Ботев“, известен като „Колежа“. Подробностите около нападението и състоянието на разследването се очаква да бъдат уточнени от компетентните органи.