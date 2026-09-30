Убиха боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов

Собственикът на транспортната и строителна компания ПИМК и ръководна фигура в „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно в града, съобщи Sportal, позовавайки се на Нова телевизия и източник в Министерството на вътрешните работи.
Според информацията бизнесменът е бил прострелян в областта на главата. Данните за точната локация, механизма на нападението и причините за него все още не са официално обявени.
Районът около мястото на стрелбата е отцепен от криминалисти, а движението по околните улици е спряно. На място се извършват процесуално-следствени действия и се събират доказателства.
Няма данни за задържани
Към момента няма официално съобщение за задържан заподозрян или за лице, обявено за издирване. Не са съобщени и водещи версии за нападението.
Очаква се Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да дадат информация за хода на разследването, включително за точните обстоятелства около стрелбата и евентуалните извършители.
Филипов е свързан с „Ботев“ и стадион „Христо Ботев“
Илиян Филипов е основател и собственик на ПИМК, компания с дейност в транспортния и строителния сектор. В Пловдив той е известен и с ролята си в управлението и издръжката на „Ботев“.
ПИМК беше основен изпълнител при изграждането на стадион „Христо Ботев“, известен като „Колежа“. Подробностите около нападението и състоянието на разследването се очаква да бъдат уточнени от компетентните органи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Черно тото, неплащане
Коментиран от #32
07:24 30.09.2026
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4 25:07:2025г
Коментиран от #6, #31
07:27 30.09.2026
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6 ХИПОтеза
До коментар #4 от "25:07:2025г":А има ли някой , който да не е бил излъган от ГЕРб ?
07:29 30.09.2026
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9 УРА и НАПРЕД
07:31 30.09.2026
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12 Петер Брьогел - СТАРИ
07:31 30.09.2026
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20 ЖлъченМЕХУР
07:34 30.09.2026
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28 604
Коментиран от #50
07:37 30.09.2026
29 Жалко
07:37 30.09.2026
30 СлънчогледкА
Като се има предвид , че е станало в квартал Смирненски , който се строи и презастроява и пълни с всевъзможни хора отвсякъде , не може ли да мислим , че не ГРАЖДАНИН , а СЕЛЯНИН се е обадил ?
07:38 30.09.2026
31 Опа
До коментар #4 от "25:07:2025г":Най-голямата партия в момента е Прогресивна България.
07:39 30.09.2026
32 25:07:2025г
До коментар #2 от "Черно тото, неплащане":Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.
07:40 30.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 КарабасБарабас
Я да видим кой ще се облажи !
07:40 30.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Децимация
Още един свитетел на тяхното властване си отиде преждевременно !
07:43 30.09.2026
37 Не знам как Радев ще се бори с олигархия
Коментиран от #51
07:43 30.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кума ЛисА
07:46 30.09.2026
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43 Перо
07:52 30.09.2026
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46 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 14/88
"жертвата е била простреляна в главата"
тук:
"прострелян в областта на главата"
до довечера Мuлен ще пише, че не е пpострелян, а се е удавил и то не в Пловдив, а в Коста Рика
07:59 30.09.2026
49 Екзекуция
07:59 30.09.2026
50 Ахъм
До коментар #28 от "604":Ти вече си заел позиция до мандрата ли? Разбрахте ли се кой какъв пост ще заеме след победата и направихте ли списък с хора от интелигенцията, че не ви трябват умници?
08:01 30.09.2026
51 Ахъм
До коментар #37 от "Не знам как Радев ще се бори с олигархия":А нещо за закони, ред и ефективна съдебна система чувал ли си? Или не ви е изгодно, че да не попаднете и вие в мелницата.
08:03 30.09.2026