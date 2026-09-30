Нова енергия за „червените дяволи“: Карлос Балеба е готов за дебют за Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм

Манчестър Юнайтед е напът да включи в игра едно от най-чаканите си летни попълнения. 22-годишният халф Карлос Балеба е напълно възстановен и се очаква да направи официалния си дебют в предстоящото дерби срещу Тотнъм веднага след подновяването на битките във Висшата лига. На „Олд Трафорд“ вярват, че камерунецът притежава точно онези качества, които могат да решат основните дефанзивни пропуски в халфовата линия от началото на сезона.

„Червените дяволи“ следиха и преследваха полузащитника в продължение на цяла година, преди окончателно да финализират трансфера му през изминалото лято. Стартът на кариерата му в Манчестър обаче бе забавен заради лека контузия в глезена, с която той пристигна. Медицинският щаб предприе внимателен подход към възстановяването му, като Балеба бе попаднал в групата и изгледа от резервната пейка успеха над Фулъм непосредствено преди паузата за националните отбори.

Очакванията към камерунския национал са да внесе коренно различно ниво на интензивност, динамика и атлетизъм в центъра на терена. Балеба е известен с агресивния си стил, отличния си усет за пресичане на противникови подавания и способността бързо да прекършва съперниковите контри още в зародиш.

Благодарение на високата си издръжливост, бързина и физическа мощ, той покрива огромни периметри от терена при загуба на владението – компонент, който липсваше на Юнайтед в първите кръгове от шампионата.