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Нова енергия за „червените дяволи“: Карлос Балеба е готов за дебют за Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм

Нова енергия за „червените дяволи“: Карлос Балеба е готов за дебют за Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм

30 Септември, 2026 22:49 359 1

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Полузащитникът е напълно възстановен

Нова енергия за „червените дяволи“: Карлос Балеба е готов за дебют за Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед е напът да включи в игра едно от най-чаканите си летни попълнения. 22-годишният халф Карлос Балеба е напълно възстановен и се очаква да направи официалния си дебют в предстоящото дерби срещу Тотнъм веднага след подновяването на битките във Висшата лига. На „Олд Трафорд“ вярват, че камерунецът притежава точно онези качества, които могат да решат основните дефанзивни пропуски в халфовата линия от началото на сезона.

„Червените дяволи“ следиха и преследваха полузащитника в продължение на цяла година, преди окончателно да финализират трансфера му през изминалото лято. Стартът на кариерата му в Манчестър обаче бе забавен заради лека контузия в глезена, с която той пристигна. Медицинският щаб предприе внимателен подход към възстановяването му, като Балеба бе попаднал в групата и изгледа от резервната пейка успеха над Фулъм непосредствено преди паузата за националните отбори.

Очакванията към камерунския национал са да внесе коренно различно ниво на интензивност, динамика и атлетизъм в центъра на терена. Балеба е известен с агресивния си стил, отличния си усет за пресичане на противникови подавания и способността бързо да прекършва съперниковите контри още в зародиш.

Благодарение на високата си издръжливост, бързина и физическа мощ, той покрива огромни периметри от терена при загуба на владението – компонент, който липсваше на Юнайтед в първите кръгове от шампионата.



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