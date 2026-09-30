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Ману Коне разкри как Зинедин Зидан преобразява Франция преди класиката с Италия

Ману Коне разкри как Зинедин Зидан преобразява Франция преди класиката с Италия

30 Септември, 2026 21:21 441 1

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В лагера на „петлите“ вече ясно се усеща огромната тежест и респект

Ману Коне разкри как Зинедин Зидан преобразява Франция преди класиката с Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Настъпи зората на нова, бляскава ера за френския национален отбор по футбол под ръководството на легендарния Зинедин Зидан. В лагера на „петлите“ вече ясно се усеща огромната тежест и респект, които носят неговото присъствие и авторитет. Полузащитникът Ману Коне даде любопитна и подробна представа за атмосферата в тима, който се готви за първия си домакински двубой начело със Зизу.

Срещата има специален, почти съдбовен контекст. Франция приема Италия на емблематичния стадион „Стад дьо Франс“ – съперникът, срещу когото Зидан изигра последния си професионален мач като футболист в незабравимия финал на Световното първенство през 2006 година.

Човешкият подход и неостаряващата класа на Зизу

23-годишният Коне, който бързо се утвърждава като ключова фигура в обновената халфова линия на Франция, говори с възхищение за начина на работа и уникалната аура около новия селекционер. Младият футболист акцентира върху директния, честен и подчертано човешки подход, който Зидан прилага в ежедневната си комуникация.

„За всеки футболист би било истинско удоволствие Зидан да му е треньор. Подхожда към нас по изключително човешки начин; той е напълно искрен и държи на близката, постоянна връзка с играчите. Може да разговаря с нас както насаме, така и пред целия състав. Вдъхва ни огромна увереност и ни насърчава да играем максимално освободено. Всеки от нас има свободата да изявява естествено качествата си на своята позиция и това прави тренировъчния процес истинско удоволствие.

Най-много обаче ме впечатли неговият технически диапазон, който демонстрира дори сега на заниманията. Виждайки, че той все още притежава такива безупречни умения, ме кара да си мисля колко невероятен е бил по негово време. Той самият бе велик халф, така че попивам абсолютно всичко от него и слушам внимателно всяка негова дума. Дава ми изключително ценни съвети за позиционирането ми на терена и за поддържането на баланса в целия отбор“, сподели Коне по време на официалната си пресконференция.

Разликите с ерата „Дешан“: Нов тактически профил

Освен психологическия подход, Коне направи и задълбочено съпоставяне между тактическите концепции на Зинедин Зидан и неговия предшественик Дидие Дешан. Разликата е най-осезаема именно в организацията на средната линия.

„Те залагат на две коренно различни схеми на игра. В момента при Зидан имаме един полузащитник, разположен в дълбочина, докато при Дешан действахме с двама опорни халфове. Един съвременен полузащитник трябва да умее бързо да се адаптира към различни позиции и роли, а аз притежавам тази гъвкавост. Където и да ме постави треньорът, ще играя с удоволствие и ще се наслаждавам. Нямахме твърде много време за съвместна работа, но бързо успяхме да приложим всичко, което Зидан изисква от нас. Той е много горд от видяното и ни каза, че ни смята за изключително качествени играчи, способни лесно да се адаптират към неговата визия“, допълни френският национал.

Сблъсъкът между Франция и Италия на „Стад дьо Франс“ се очаква с огромен интерес от целия футболна свят, като първият домакински тест за Зидан ще покаже доколко новият тактически модел е готов да върне „петлите“ на най-високия световен връх.



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