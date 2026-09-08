Ето какви ще бъдат организационните мерки за сигурност преди Суперкупата на България

Българската професионална футболна лига оповести футболната общественост и феновете, които имат билети за финала за BET.bg Суперкупа на България между отборите на ПФК Левски София и ПФК ЦСКА София, за мерките за сигурност и организацията, която ще бъде въведена с оглед безпроблемното провеждане на двубоя.

Вратите на Национален стадион "Васил Левски" ще бъдат отворени за привърженици в 16:30 часа на 9 септември (сряда), срещата започва в 18:30 часа.



Влизането на стадиона се осъществява от входовете, отбелязани на билетите. НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ С БИЛЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СЕКТОР ДА ВЛИЗАТ В РАМКИТЕ НА ДРУГ СЕКТОР НЕЗАВИСИМО ОТ СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА.



Около стадиона ще бъдат изградени КПП пунктове, като подходът трябва да бъде:



- За привърженици на ПФК Левски София откъм Сектор Б и Сектор А

- За привърженици на ПФК ЦСКА София откъм Езерото Ариана за Сектор Г и откъм стадион "Българска армия" за Сектор В

- За привърженици на ПФК Левски София откъм Сектор Б и Сектор А - За привърженици на ПФК ЦСКА София откъм Езерото Ариана за Сектор Г и откъм стадион "Българска армия" за Сектор В

За малолетни лица ще бъде необходимо попълването на декларация от пълнолетен придружител. Образец на декларацията може да намерите в края на съобщението. Призоваваме всички придружители да пристигнат на стадиона с попълнени декларации. Такива ще има и на първите КПП пунктове за проверка, но попълването на място ще забави процеса за влизане на стадиона.



Поради големия интерес към футболната среща ви призоваваме да заемете своето място по-рано, за да се избегне струпване по входовете непосредствено преди началото на двубоя.



Проверката на валидността на билетите ще бъде осъществявана от електронни четци осигурени от компанията разпространител на ОБОСОБЕНИТЕ КПП-та.



Преди, по време и след провеждане на мача полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.



БПФЛ уведомява, че на стадион "Васил Левски" няма да бъдат допускани фенове с артикули на други отбори в секторите определени за привържениците на финалистите – ПФК Левски и ПФК ЦСКА. Смесването на привърженици на двата отбора няма да бъде допуснато, независимо дали запалянковците разполагат с валидни билети за съответния сектор, различен от този определен за феновете на дадения клуб.



На изградени контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение ще извършват щателна проверка на всички посетители на футболния мач. Стриктно ще се спазват указанията за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия.



На стадиона НЯМА да бъдат допускани фенове във видимо нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества.



Оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишета с парфюм, чадъри и други (по преценка на органите на реда) ще бъдат изземвани.



Расистките скандирания, както и използването на лазери по трибуните по време на мача е абсолютно забранено.



Няма да се допуска влизането в рамките на спортното съоръжение с бутилки с минерална вода и други течности. В рамките на стадиона ще бъде осигурена възможност за закупуване на вода в пластмасови чаши.



За охраната на срещата са ангажирани частни охранителни фирми, като при необходимост те ще бъдат подпомагани от служители на МВР.

Организация на движението около стадион "Васил Левски" в деня на мача

От 10:00 часа до 20:00 часа на 9 септември се забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобили на участниците в мероприятието, както следва:

- на паркинга на моста пред Национален стадион "Васил Левски"

Движението около стадион "Васил Левски" ще бъде затруднено през целия ден 9 септември, като поетапно ще бъдат затваряни булеварди и улици в непосредствена близост до спортното съоръжение по усмотрение на органите на реда. БПФЛ се извинява на столичани за причиненото неудобство.