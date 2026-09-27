Кийт Келог: Войната в Украйна може да приключи утре, Путин трябва да вземе само едно решение

Бившият специален пратеник на САЩ за Украйна - генерал-лейтенант Кийт Келог, заяви, че войната в Украйна може да приключи още утре, ако руският президент Владимир Путин направи само едно нещо.

"За руснаците би било много лесно тази война да приключи утре. Всичко, което трябва да направи Путин, е да обяви победа и да се прибере у дома. Той не може да превземе цяла Украйна, няма способностите да го направи", заяви Келог пред Fox Business.

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"Украинците няма да се предадат. Те няма доброволно да се откажат от територии, имат мощни бойни сили и е време да кажем на Путин да се прибере у дома и да прекрати тази война. Русия не печели тази война", каза Кийт Келог.

"Путин не превзе Харков, не превзе Киев. Путин просто жертва своите войници в огромен размер. Съветският съюз загуби в Афганистан общо 18 000 войници, сега Русия губи тази цифра на месец", заяви бившият специален пратеник на САЩ за Украйна.

Кийт Келог е категоричен, че Путин трябва да осъзнае едно - тази война няма да приключи добре за него. По думите му Путин се опасява, че ако спре войната и прибере войниците си в Русия, ще има проблеми по улиците на федерацията.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава. В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.

„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.

По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“. Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.

Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.