Кийт Келог: Войната в Украйна може да приключи утре, Путин трябва да вземе само едно решение

Бившият специален пратеник на САЩ за Украйна - генерал-лейтенант Кийт Келог, заяви, че войната в Украйна може да приключи още утре, ако руският президент Владимир Путин направи само едно нещо.
"За руснаците би било много лесно тази война да приключи утре. Всичко, което трябва да направи Путин, е да обяви победа и да се прибере у дома. Той не може да превземе цяла Украйна, няма способностите да го направи", заяви Келог пред Fox Business.
"Украинците няма да се предадат. Те няма доброволно да се откажат от територии, имат мощни бойни сили и е време да кажем на Путин да се прибере у дома и да прекрати тази война. Русия не печели тази война", каза Кийт Келог.
"Путин не превзе Харков, не превзе Киев. Путин просто жертва своите войници в огромен размер. Съветският съюз загуби в Афганистан общо 18 000 войници, сега Русия губи тази цифра на месец", заяви бившият специален пратеник на САЩ за Украйна.
Кийт Келог е категоричен, че Путин трябва да осъзнае едно - тази война няма да приключи добре за него. По думите му Путин се опасява, че ако спре войната и прибере войниците си в Русия, ще има проблеми по улиците на федерацията.
На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.
Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.
„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава. В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.
„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.
По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“. Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.
Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #71
14:42 27.09.2026
2 даже можеше и да не почва
Коментиран от #39
14:44 27.09.2026
3 Баце ЕООД
14:45 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Келлог
14:45 27.09.2026
6 Ахаха
Коментиран от #15, #18
14:46 27.09.2026
7 Про100 💪👑💯
14:46 27.09.2026
8 Американеца
14:46 27.09.2026
9 Айдеее
14:46 27.09.2026
10 Соломон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато я има нацистка Русия мир няма да има
Коментиран от #17
14:47 27.09.2026
11 Решението е взето!
Ясно ли е другарю Келог?👋
Коментиран от #19
14:47 27.09.2026
12 прав е просто
14:47 27.09.2026
13 Ами
Коментиран от #21
14:47 27.09.2026
14 Мишел
Затова САЩ не са печелили война от 1946г.
14:48 27.09.2026
15 Соломон
До коментар #6 от "Ахаха":И кога точно са били тия провокации
Коментиран от #74
14:48 27.09.2026
16 Русия
14:48 27.09.2026
17 за теб писах ако се съберете сте
До коментар #10 от "Соломон":една тумба диванни специалисти с различни никове .та ако заминете на фронта руснаците просто ще напуснат украйна то бивапедерас@тиама чак такива като вас
Коментиран от #20
14:48 27.09.2026
18 Диктор
До коментар #6 от "Ахаха":Ако Европа и целият свят спират окончателно помощта за Украйна, то е ясно: ВОЙНАТА НЯМА ДА СВЪРШИ. Путин може да нападне още една държава. Тя може да е някоя от балтийските републики (Литва, Естония, Латвия) или Молдова, или някои от Кавказ, или някои от Централна Азия, които са били в състава на СССР. Или може да нападне Финландия. Варварството на монголския император Путин няма край.
Коментиран от #25, #34, #72
14:49 27.09.2026
19 Соломон
До коментар #11 от "Решението е взето!":Кажи ми една причина заради която Украйна е длъжна да капитолира пред Русия
Коментиран от #30, #32, #41
14:49 27.09.2026
20 Соломон
До коментар #17 от "за теб писах ако се съберете сте":И какво да правя на фронта.Украинците добре се справят и без мен.И ми пращат селфи с физиономията на всеки един руснак
Коментиран от #26
14:51 27.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
Коментиран от #29
14:52 27.09.2026
23 Kaлпазанин
14:52 27.09.2026
24 Каква Украйна
Ааааахахаха
14:54 27.09.2026
25 Абе
До коментар #18 от "Диктор":Може иобратното да насочат всичко което имат като помощ за Украйна и с федерацията на злото да се свърши за винаги като бъде заместена накартата от 20-30 независими републики освободили се от кремълското робство
14:54 27.09.2026
26 хаха мечти на една мека
До коментар #20 от "Соломон":кит@ка много добре се спратя след като в ефир Доналд Туск каза че 27 000 украйнци на месец умират леко отиват при свети Петър смях опорките на жълтопаветните - а и ти за фронта не ставаш с меката си душа и сърце хаха сме!!@№@никк
Коментиран от #31
14:54 27.09.2026
27 Атина Палада
Коментиран от #48, #57
14:55 27.09.2026
28 Съдията
14:55 27.09.2026
29 Последният софианец
До коментар #22 от "Анонимен":Я дай инфо!
14:55 27.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соломон
До коментар #26 от "хаха мечти на една мека":Мека е била китката на тоя дето те е дялкал в час по трудово
Коментиран от #35, #37
14:56 27.09.2026
32 споко и това ще стане
До коментар #19 от "Соломон":украйна е тотал щета -ще видим какво ще коментирате от секатат петрохан - за един приятел питам разбрах че си имал ала бала с калушев какво ти прави .добър ли беше с теб или
Коментиран от #54
14:57 27.09.2026
33 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #44, #76
14:57 27.09.2026
34 Ъъъ
До коментар #18 от "Диктор":"Или може да нападне Финландия"
Ама виж....Като си шматка, си кротуваш... И никой не те закача. Като се правиш на мъж, много бързо разбираш, че си в голяма грешка.... По болезнен начин.
14:57 27.09.2026
35 Сюлеймане
До коментар #31 от "Соломон":Защо се правиш на еврей, след като си еврохей?
14:58 27.09.2026
36 Цел Свет е наясно
Нито една Превзета Област и областен град.
Нито една изпълнена цел!
Затова се мъчи да вземе БАМБАС ама некви украинци го млатят като шкембе у дувар
Хихихихи
14:58 27.09.2026
37 трудна работа но може да
До коментар #31 от "Соломон":седнеш в скута ми ще ми говориш за велика украйна а после ша ти дам наденицата до картофите какво ще кажешпеда@л
14:58 27.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Обаче добре го избраха
До коментар #2 от "даже можеше и да не почва":Жертва нещастните украинци, прави яко пачки и знае как да се държи пред камерите.
Накрая ще отиде с парите при Олена.
Ако му позволят, щото може и да не му позволят.
14:58 27.09.2026
40 Обективен
14:59 27.09.2026
41 Ето ти три
До коментар #19 от "Соломон":Няма оръжия,
Няма пари,
Няма хора
Коментиран от #47, #69
14:59 27.09.2026
42 Цел Свет е наясно
Нито една Превзета Област и областен град.
Нито една изпълнена цел!
Хихихихи
Коментиран от #70
14:59 27.09.2026
43 Айляк
По-голяма нелепица не бях чел от началото на руската СВО в Украйна. Чесну.
Да няма грешка в превода, бре,:))
Другият вариант е - с подобни изказвания чобаните да залъгват бандерите, като ги пращат в девета глуха:))
15:00 27.09.2026
44 трола соломон
До коментар #33 от "Много Известен Съветски Актьор":скъпа не ставаш - мога да ти предложа на капитан андреево на буферния паркинг има много турски тирове добри пари ще заработваш с усте@№цето си има една тролак сиси георгиева тя под мой надзор добри кинти прави
15:00 27.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бай онзи
15:01 27.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ъъъ
До коментар #27 от "Атина Палада":"Келог е Ку-ку."
Що да е куку? Човека иска по американски - обявяваш победа и това е...Може и 15-20 пъти да обявиш победа над един и същ противник. Няма ограничения за броя победи....Казваш, че си върнал противника в първи клас и си унищожил нещо, което никога не е го имало, но след няколко месеца пак го унищожаваш.... За по-сигурно....И казваш, че те молят за преговори....Знаеш как става.
Коментиран от #62
15:02 27.09.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
15:02 27.09.2026
50 8777
15:02 27.09.2026
51 456
15:02 27.09.2026
52 Софиянец
15:02 27.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #32 от "споко и това ще стане":Украйна е тотал щета защото 31 пъти по голямата Русия поиска да завземе Малая Токмачка а не защото Украйна е нападнала Русия.27000 убити за месец украинци а колко са убитите руснаци.Дали си е заслужава да завладява територии в Украйна докато подарява територии на Китай
Коментиран от #73
15:03 27.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 хмм е ти нали имаш нет
До коментар #47 от "Хехехе":заработваш в Onl№yFans как ти е ника разпраната
15:04 27.09.2026
57 Не думаме
До коментар #27 от "Атина Палада":За Тридневния пе Ндел
Хехехехе
15:04 27.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Искаш ли?
До коментар #58 от "Соломон":Да те напълня като еклер?
Коментиран от #64
15:05 27.09.2026
61 Бай той Толстой
15:05 27.09.2026
62 Искандер М
До коментар #48 от "Ъъъ":Ахаха, много добре написано.
15:06 27.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Соломон
До коментар #60 от "Искаш ли?":Искам. Да се надуя като балон.
15:06 27.09.2026
65 Гориил
Коментиран от #79
15:06 27.09.2026
66 Анализатор
Ами прав е да се опасява, той и обкръжението му ще бъдат линчувани и набучени на колове на Червения площад оставени на гарваните.Но такава е съдбата на всички самозабравили се диктатори тръгнали да създават "справедливост" според техните разбирания.
Коментиран от #77
15:06 27.09.2026
67 Тити на Кака
Но на Путин не му пука за никакъв Кейлог. Пука му за Кривой Рог.
15:07 27.09.2026
68 Соломон
До коментар #63 от "не скъпа ти си":Много ми е лесно, отверстието ми не е тесно. Широко е като попски ръкав.
15:07 27.09.2026
69 Соломон
До коментар #41 от "Ето ти три":И оръжия има и пари има и хора има.А тия руски освободители дето умират всеки месец .Поголямата част от тях са убити от дронове.А не от войци с автомати
Коментиран от #75, #81, #87
15:07 27.09.2026
70 Атина Палада
До коментар #42 от "Цел Свет е наясно":Цел свЕт е наясно,че правилата,които налагаше западният свят умрЕха..Правилата вече са други и се дирижират от Източният свят,а ти си брой селата и градовете в Украйна:))))
15:07 27.09.2026
71 Ти бе, чугун!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това за бандеровците го знаеш от руската телевизия. Но истината е много, много друга от такива и подобни умотворения в стил тъпня. Като на кремълски вувузел. Много руска телевизия гледаш и ретранслираш нейните глупотевини. Не, че наш Румянчо Радеф и стоте и тридесет кила кандидатка Йотова не го прави. Гняс копейкаджийска сте.
15:07 27.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Руснаци
До коментар #54 от "Соломон":Русия по голяма с 31 пъти от Украйна хахахахахах, маняк ти в час ли си 50 млн Украйна срещу 140 млн Русия, аз ли не мога да ги сметна тея числа хахахахахах, Еми аз като един нормален човек видимо по умен от теб, не събирам информация от украински медии и руски или платенипадни медии, има си про руски и украински сайтове където дават вярна информация-в Про руски против Путин казват, че до момента са за загинали 255-260 хиляди руснаци, голяма част оттях затворници и платени частни военни компании като Вагнер, демек руския народ въобще не е усетил войната, докато Про украински медии които са против Зеленски казват, че най малко 1, 5 млн украинци са загинали от началото
15:08 27.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Соломон
До коментар #69 от "Соломон":Щото укропите не гинат от дронове. Всеки ден има видеа как ги пръскат, както пръскат твоя заден двор.
15:10 27.09.2026
76 Ами
До коментар #33 от "Много Известен Съветски Актьор":Само една малка поправка сега от фронта почети не се връщат от фронта поне не и такива без липсващ поне един крайник. Масово всичко малко по-нормално като хора бяха от Русия за да се спаси от мобилизация. Икономиката изпитва и липса на работна рака на фона на всичко останало като проблеми породени от войната на Путлер. Тези който казват, че тази война няма да се спечели на военния фронт са мого прави, защото тя ще приключи по икономически причини точно както стана и със СССР важното само да се помага на Украйна да издържи още няколко години
Коментиран от #98
15:10 27.09.2026
77 Соломон
До коментар #66 от "Анализатор":Те вече се грижат и за това.В Сибир се изграждат затворени градове за участниците в СВО.Там ще могат да ловят риба,да секат дърва,да се трудят и да се лекуват
Коментиран от #82
15:10 27.09.2026
78 Е, досега какво му казвахте?
Жалки палячовци
15:10 27.09.2026
79 Диктор
До коментар #65 от "Гориил":Защитил 10млн. руснаци... не е реален факт
15:11 27.09.2026
80 Соломон
Коментиран от #91
15:11 27.09.2026
81 Да е
До коментар #69 от "Соломон":Той Зеленски точно това рева в ООН.. Имали дрони и не искат от Великобритания. Мне. Моето момче, да се лекуваш...
15:12 27.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Диктор
15:13 27.09.2026
84 защо
Рядко, но понякога му идва просветление - "руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.
15:13 27.09.2026
85 Соломон
15:13 27.09.2026
86 Мъй великий народ
Нефт море вокруг а бензина все НЕТ
Ааааахахаха
15:13 27.09.2026
87 Значи
До коментар #69 от "Соломон":Само от освободените региони Русия е на +5 000 000 ( пет милиона) жители. Така че..
Като се върнеш в санаториума, да налегнеш малко книжките. Ае, приятно лекуване
Коментиран от #90, #95
15:14 27.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Соломон
До коментар #74 от "Ахаха":Така наречените Мински споразумения са в резултат на това че Русия анексира Крим а след това вкара войските си в Донбас .Представяйки ги за местно опълчение и в защита на измислените пак от Русия ДНР и ЛНР.Изгорените в Одеса не бяха украинци а руски нацисти които прди това маршируваха и сандираха Одеса руский горад.И изгоряха от собстените си коктейли след като се бяха барикадирали в Дома на профсаюзите
Коментиран от #92
15:15 27.09.2026
90 Соломон
До коментар #87 от "Значи":Добре, да оставим различията. Искаш ли да ти направя една ту-туууу както казва един политик?
15:16 27.09.2026
91 Ццццъ
До коментар #80 от "Соломон":Със зараза🦠 не се занимаваме.
Коментиран от #94
15:17 27.09.2026
92 Соломон
До коментар #89 от "Соломон":Да го лухаш сАпАлив.
15:17 27.09.2026
93 Гориил
15:17 27.09.2026
94 Соломон
До коментар #91 от "Ццццъ":Тогава ме препоръчай на някой корав мъжага. Плащам щедро.
15:18 27.09.2026
95 Соломон
До коментар #87 от "Значи":Понеже си голям умник да те питам колко пари похарчи Русия за да ги освободи .Нямаше ли да и излезе по евтино да си ги прибере в Русия.Все пак разполага със 17000000 кв мм земя от които в 13 милиона няма хора
Коментиран от #97
15:19 27.09.2026
96 Мишел
Коментиран от #99, #101
15:21 27.09.2026
97 Соломон
До коментар #95 от "Соломон":Това, че юдите сте умни е опашата лъжа. Само за перилни препарати ставате и за абажури.
15:21 27.09.2026
98 Хахахахаха
До коментар #76 от "Ами":ще ми обясниш ли за 20 млн където избягаха от Украйна хахаха, тях към патриотите ли ги броим хахаха, а клипче с опашки а бягащи руснаци ще видим ли, интересно дори по украинските медии не ги виждаме тея опашки хахаха, поне ксто лъжеш пробвай с доказателства хахаахха
15:21 27.09.2026
99 Соломон
До коментар #96 от "Мишел":За да победи Украйна не е нужно да убива всичките 143 милиона руснаци
15:23 27.09.2026
100 Боби Баламата
15:23 27.09.2026
101 Веков
До коментар #96 от "Мишел":Украйна до този момент е дала 3 млн. убити. Без да се броят непогребаните и т.нар. безследно изчезнали. Реално военния им потенциал вече е на 0.
15:23 27.09.2026