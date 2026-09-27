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Кийт Келог: Войната в Украйна може да приключи утре, Путин трябва да вземе само едно решение
  Тема: Украйна

Кийт Келог: Войната в Украйна може да приключи утре, Путин трябва да вземе само едно решение

27 Септември, 2026 14:41 1 444 101

  • украйна-
  • кийт келог-
  • сащ-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Всичко, което трябва да направи Путин, е да обяви победа и да се прибере у дома, заяви американецът

Кийт Келог: Войната в Украйна може да приключи утре, Путин трябва да вземе само едно решение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият специален пратеник на САЩ за Украйна - генерал-лейтенант Кийт Келог, заяви, че войната в Украйна може да приключи още утре, ако руският президент Владимир Путин направи само едно нещо.

"За руснаците би било много лесно тази война да приключи утре. Всичко, което трябва да направи Путин, е да обяви победа и да се прибере у дома. Той не може да превземе цяла Украйна, няма способностите да го направи", заяви Келог пред Fox Business.

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"Украинците няма да се предадат. Те няма доброволно да се откажат от територии, имат мощни бойни сили и е време да кажем на Путин да се прибере у дома и да прекрати тази война. Русия не печели тази война", каза Кийт Келог.

"Путин не превзе Харков, не превзе Киев. Путин просто жертва своите войници в огромен размер. Съветският съюз загуби в Афганистан общо 18 000 войници, сега Русия губи тази цифра на месец", заяви бившият специален пратеник на САЩ за Украйна.

Кийт Келог е категоричен, че Путин трябва да осъзнае едно - тази война няма да приключи добре за него. По думите му Путин се опасява, че ако спре войната и прибере войниците си в Русия, ще има проблеми по улиците на федерацията.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава. В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.

„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.

По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“. Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.

Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    58 9 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #10, #71

    14:42 27.09.2026

  • 2 даже можеше и да не почва

    44 8 Отговор
    ама си намерихте подходящото еврейче и пробвахте кво ше стане

    Коментиран от #39

    14:44 27.09.2026

  • 3 Баце ЕООД

    38 8 Отговор
    Да изравни със земята територията ли? Ае стига, зеления да вдига белия флаг.

    14:45 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Келлог

    38 5 Отговор
    И тъп американец

    14:45 27.09.2026

  • 6 Ахаха

    52 4 Отговор
    Първо провокират, стрелят, после Путин да спира СВО. Как пък не. А Европа ако спре парите и оръжията? Няма ли да приключи конфликта??

    Коментиран от #15, #18

    14:46 27.09.2026

  • 7 Про100 💪👑💯

    5 34 Отговор
    И като армията на Путин приключи войната, означава ОТНОВО РАЗПАД НА РУСИЯ. ВСИЧКИ РЕПУБЛИКИ В СЪСТАВА НА РУСИЯ (ДАГЕСТАН, СИБИРСКА РЕПУБЛИКА, ЯКУТИЯ, КОМИ И ДР.) ЩЕ СЕ ОТДЕЛЯТ ОТ РУСИЯ И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ГОЛЯМ ИКОНОМИЧЕСКИ КОЛАПС В РУСИЯ.

    14:46 27.09.2026

  • 8 Американеца

    38 4 Отговор
    Да си гледа Америка.

    14:46 27.09.2026

  • 9 Айдеее

    34 5 Отговор
    До последната клета укра. И тия дето са в ЕС, ще почнете да връщате

    14:46 27.09.2026

  • 10 Соломон

    6 49 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато я има нацистка Русия мир няма да има

    Коментиран от #17

    14:47 27.09.2026

  • 11 Решението е взето!

    49 4 Отговор
    Безусловна капитулация, съд за военнопрестъпниците от бивша украйна и техните съучастници от НАТО!
    Ясно ли е другарю Келог?👋

    Коментиран от #19

    14:47 27.09.2026

  • 12 прав е просто

    24 2 Отговор
    трябва да изпратим всички диванни специалисти който са 24/7 на линия в факти спонсорирани от някое нпо и медията фа@кти и войната ще свърши за един ден с меките им души и ръце всички руснаци ще избягат от фронта или пък ша ги вземат за жени

    14:47 27.09.2026

  • 13 Ами

    5 29 Отговор
    Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро.

    Коментиран от #21

    14:47 27.09.2026

  • 14 Мишел

    24 4 Отговор
    Келог съветва Путин да победи като Тръмп САЩ - губи войната, обявява победа и се прибира през Триумфална арка.
    Затова САЩ не са печелили война от 1946г.

    14:48 27.09.2026

  • 15 Соломон

    4 19 Отговор

    До коментар #6 от "Ахаха":

    И кога точно са били тия провокации

    Коментиран от #74

    14:48 27.09.2026

  • 16 Русия

    22 3 Отговор
    Когато свърши войната в Палестина,Иран,Ливан,Африка и тн тогава ще свърши и тази ,с изчезването на територия 404 !

    14:48 27.09.2026

  • 17 за теб писах ако се съберете сте

    23 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    една тумба диванни специалисти с различни никове .та ако заминете на фронта руснаците просто ще напуснат украйна то бивапедерас@тиама чак такива като вас

    Коментиран от #20

    14:48 27.09.2026

  • 18 Диктор

    5 35 Отговор

    До коментар #6 от "Ахаха":

    Ако Европа и целият свят спират окончателно помощта за Украйна, то е ясно: ВОЙНАТА НЯМА ДА СВЪРШИ. Путин може да нападне още една държава. Тя може да е някоя от балтийските републики (Литва, Естония, Латвия) или Молдова, или някои от Кавказ, или някои от Централна Азия, които са били в състава на СССР. Или може да нападне Финландия. Варварството на монголския император Путин няма край.

    Коментиран от #25, #34, #72

    14:49 27.09.2026

  • 19 Соломон

    3 26 Отговор

    До коментар #11 от "Решението е взето!":

    Кажи ми една причина заради която Украйна е длъжна да капитолира пред Русия

    Коментиран от #30, #32, #41

    14:49 27.09.2026

  • 20 Соломон

    2 23 Отговор

    До коментар #17 от "за теб писах ако се съберете сте":

    И какво да правя на фронта.Украинците добре се справят и без мен.И ми пращат селфи с физиономията на всеки един руснак

    Коментиран от #26

    14:51 27.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    19 2 Отговор
    Лъжете се, господин Келог!!! Дори не подозирате, колко сте далече от истината!

    Коментиран от #29

    14:52 27.09.2026

  • 23 Kaлпазанин

    15 3 Отговор
    То да видиш ,с вие ще си вдигнете ли нас@@@@@@ гащи ,или светът още трябва да плаща с милиони погубени от вашата перверзна "демокрация "

    14:52 27.09.2026

  • 24 Каква Украйна

    2 13 Отговор
    Пиздюх и Ким , НЕ МОГАТ...за 13 год да превземат Донбас !!
    Ааааахахаха

    14:54 27.09.2026

  • 25 Абе

    4 14 Отговор

    До коментар #18 от "Диктор":

    Може иобратното да насочат всичко което имат като помощ за Украйна и с федерацията на злото да се свърши за винаги като бъде заместена накартата от 20-30 независими републики освободили се от кремълското робство

    14:54 27.09.2026

  • 26 хаха мечти на една мека

    16 3 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    кит@ка много добре се спратя след като в ефир Доналд Туск каза че 27 000 украйнци на месец умират леко отиват при свети Петър смях опорките на жълтопаветните - а и ти за фронта не ставаш с меката си душа и сърце хаха сме!!@№@никк

    Коментиран от #31

    14:54 27.09.2026

  • 27 Атина Палада

    15 3 Отговор
    Келог е Ку-ку.

    Коментиран от #48, #57

    14:55 27.09.2026

  • 28 Съдията

    17 2 Отговор
    Много е прав, но е объркал човека. Зеленски развява бялото знаме и войната веднага свършва. Друг изход вече няма. Мъка, мъка либерастка.😂

    14:55 27.09.2026

  • 29 Последният софианец

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Я дай инфо!

    14:55 27.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соломон

    2 13 Отговор

    До коментар #26 от "хаха мечти на една мека":

    Мека е била китката на тоя дето те е дялкал в час по трудово

    Коментиран от #35, #37

    14:56 27.09.2026

  • 32 споко и това ще стане

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    украйна е тотал щета -ще видим какво ще коментирате от секатат петрохан - за един приятел питам разбрах че си имал ала бала с калушев какво ти прави .добър ли беше с теб или

    Коментиран от #54

    14:57 27.09.2026

  • 33 Много Известен Съветски Актьор

    3 19 Отговор
    Русия ще приключи, като СССР. Натам са тръгнали и от това ги е страх. След Афганистан, като се "прибраха", по улиците плъзнаха десетки хиляди изперкали бивши военни, които се включиха в различни престъпни групировки, а много от тях станаха политически активисти, които се потивопоставяха на режима в Кремъл. В комбинация с икономическата криза, всичко това доведе до хаоса в края на дните в СССР. Сега ситуацията ще е дори по- лоша. Много повече хора участват в тази престъпна война, много от тях дошли директно от затворите. Един ден, всичката тази тиня, ще се излее по улиците на Русия. То вече се случва редовно, разни психясали бивши и настоящи военни да вършат престъпления. Войната не трябва да спира. Трябва само западняците да снабдяват редовно Украйна с далекобойни оръжия, ПВО системи и пари. Останалото, ще го свършат украинците.

    Коментиран от #44, #76

    14:57 27.09.2026

  • 34 Ъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Диктор":

    "Или може да нападне Финландия"

    Ама виж....Като си шматка, си кротуваш... И никой не те закача. Като се правиш на мъж, много бързо разбираш, че си в голяма грешка.... По болезнен начин.

    14:57 27.09.2026

  • 35 Сюлеймане

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Защо се правиш на еврей, след като си еврохей?

    14:58 27.09.2026

  • 36 Цел Свет е наясно

    0 1 Отговор
    Че Пич КИН загуби позорно войната!
    Нито една Превзета Област и областен град.
    Нито една изпълнена цел!
    Затова се мъчи да вземе БАМБАС ама некви украинци го млатят като шкембе у дувар
    Хихихихи

    14:58 27.09.2026

  • 37 трудна работа но може да

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    седнеш в скута ми ще ми говориш за велика украйна а после ша ти дам наденицата до картофите какво ще кажешпеда@л

    14:58 27.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Обаче добре го избраха

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "даже можеше и да не почва":

    Жертва нещастните украинци, прави яко пачки и знае как да се държи пред камерите.
    Накрая ще отиде с парите при Олена.
    Ако му позволят, щото може и да не му позволят.

    14:58 27.09.2026

  • 40 Обективен

    18 1 Отговор
    Значи американците от срам, че Иран ги разкри за два месеца и ги накара да си прибират жалката армия в краварника наречен САЩ, иска Путин да се откаже от тоталния погром над Украйна и Нато хахахахах, някак си него вярвам, относно какво са си взели руснаците да изчакаме накрая на войната и да коментираме, за сега 100 %луганска област е тяхна, 98 процента Донбас, навлизат дълбоко в Харковска и Сумска, искам да разбера укрите от къде изгониха руснаците и искам да разбера краварника какво завладя в Иран хахахах

    14:59 27.09.2026

  • 41 Ето ти три

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Няма оръжия,
    Няма пари,
    Няма хора

    Коментиран от #47, #69

    14:59 27.09.2026

  • 42 Цел Свет е наясно

    4 11 Отговор
    Че У Йло загуби позорно войната!
    Нито една Превзета Област и областен град.
    Нито една изпълнена цел!

    Хихихихи

    Коментиран от #70

    14:59 27.09.2026

  • 43 Айляк

    12 3 Отговор
    Като четеш какви ги плещи тоя кравар Кийт Келог и разбираш що за идиоти са генерали у краварската армия.
    По-голяма нелепица не бях чел от началото на руската СВО в Украйна. Чесну.
    Да няма грешка в превода, бре,:))

    Другият вариант е - с подобни изказвания чобаните да залъгват бандерите, като ги пращат в девета глуха:))

    15:00 27.09.2026

  • 44 трола соломон

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Много Известен Съветски Актьор":

    скъпа не ставаш - мога да ти предложа на капитан андреево на буферния паркинг има много турски тирове добри пари ще заработваш с усте@№цето си има една тролак сиси георгиева тя под мой надзор добри кинти прави

    15:00 27.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бай онзи

    14 1 Отговор
    Ааааааа,как така? Борел,Урсула,Кая казаха,че Европа е райска градина и войната ще се реши на бойното поле!

    15:01 27.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    "Келог е Ку-ку."

    Що да е куку? Човека иска по американски - обявяваш победа и това е...Може и 15-20 пъти да обявиш победа над един и същ противник. Няма ограничения за броя победи....Казваш, че си върнал противника в първи клас и си унищожил нещо, което никога не е го имало, но след няколко месеца пак го унищожаваш.... За по-сигурно....И казваш, че те молят за преговори....Знаеш как става.

    Коментиран от #62

    15:02 27.09.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 1 Отговор
    Ми тя и войната в Иран може да приключи за ден, трябва само тръмполиното да се обяви за победител както вече се обявява 10 пъти и да се прибере дома, ама не се прибира, що така.

    15:02 27.09.2026

  • 50 8777

    10 2 Отговор
    Заради пионката Зеля загубиха животи толкова хора.

    15:02 27.09.2026

  • 51 456

    12 1 Отговор
    Ясно. Подръжниците реват и гръмки речи ехтят. Положението в 404 е трагично. Руснаците яко удрят.

    15:02 27.09.2026

  • 52 Софиянец

    10 4 Отговор
    Прав е човека! Путин трябва да вземе само едно решение - да избомби яко киiф и лвоf, и да денацифицира хунтата на клоуна! Толкова е просто!

    15:02 27.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    2 11 Отговор

    До коментар #32 от "споко и това ще стане":

    Украйна е тотал щета защото 31 пъти по голямата Русия поиска да завземе Малая Токмачка а не защото Украйна е нападнала Русия.27000 убити за месец украинци а колко са убитите руснаци.Дали си е заслужава да завладява територии в Украйна докато подарява територии на Китай

    Коментиран от #73

    15:03 27.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хмм е ти нали имаш нет

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хехехе":

    заработваш в Onl№yFans как ти е ника разпраната

    15:04 27.09.2026

  • 57 Не думаме

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    За Тридневния пе Ндел
    Хехехехе

    15:04 27.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Искаш ли?

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Соломон":

    Да те напълня като еклер?

    Коментиран от #64

    15:05 27.09.2026

  • 61 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Какви са тия глупости,бе?😁

    15:05 27.09.2026

  • 62 Искандер М

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ъъъ":

    Ахаха, много добре написано.

    15:06 27.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Искаш ли?":

    Искам. Да се надуя като балон.

    15:06 27.09.2026

  • 65 Гориил

    8 2 Отговор
    Путин спаси и защити 10 милиона етнически руснаци. Скъпи Кийт Келг, можеш сам да напуснеш Украйна и да вземеш пиратската си армия със себе си. Ако не го направиш доброволно, Русия ще те принуди.

    Коментиран от #79

    15:06 27.09.2026

  • 66 Анализатор

    1 7 Отговор
    По думите му Путин се опасява, че ако спре войната и прибере войниците си в Русия, ще има проблеми по улиците на федерацията.
    Ами прав е да се опасява, той и обкръжението му ще бъдат линчувани и набучени на колове на Червения площад оставени на гарваните.Но такава е съдбата на всички самозабравили се диктатори тръгнали да създават "справедливост" според техните разбирания.

    Коментиран от #77

    15:06 27.09.2026

  • 67 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    Добър съвет.
    Но на Путин не му пука за никакъв Кейлог. Пука му за Кривой Рог.

    15:07 27.09.2026

  • 68 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "не скъпа ти си":

    Много ми е лесно, отверстието ми не е тесно. Широко е като попски ръкав.

    15:07 27.09.2026

  • 69 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от "Ето ти три":

    И оръжия има и пари има и хора има.А тия руски освободители дето умират всеки месец .Поголямата част от тях са убити от дронове.А не от войци с автомати

    Коментиран от #75, #81, #87

    15:07 27.09.2026

  • 70 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Цел Свет е наясно":

    Цел свЕт е наясно,че правилата,които налагаше западният свят умрЕха..Правилата вече са други и се дирижират от Източният свят,а ти си брой селата и градовете в Украйна:))))

    15:07 27.09.2026

  • 71 Ти бе, чугун!

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това за бандеровците го знаеш от руската телевизия. Но истината е много, много друга от такива и подобни умотворения в стил тъпня. Като на кремълски вувузел. Много руска телевизия гледаш и ретранслираш нейните глупотевини. Не, че наш Румянчо Радеф и стоте и тридесет кила кандидатка Йотова не го прави. Гняс копейкаджийска сте.

    15:07 27.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Руснаци

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Русия по голяма с 31 пъти от Украйна хахахахахах, маняк ти в час ли си 50 млн Украйна срещу 140 млн Русия, аз ли не мога да ги сметна тея числа хахахахахах, Еми аз като един нормален човек видимо по умен от теб, не събирам информация от украински медии и руски или платенипадни медии, има си про руски и украински сайтове където дават вярна информация-в Про руски против Путин казват, че до момента са за загинали 255-260 хиляди руснаци, голяма част оттях затворници и платени частни военни компании като Вагнер, демек руския народ въобще не е усетил войната, докато Про украински медии които са против Зеленски казват, че най малко 1, 5 млн украинци са загинали от началото

    15:08 27.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Соломон":

    Щото укропите не гинат от дронове. Всеки ден има видеа как ги пръскат, както пръскат твоя заден двор.

    15:10 27.09.2026

  • 76 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Само една малка поправка сега от фронта почети не се връщат от фронта поне не и такива без липсващ поне един крайник. Масово всичко малко по-нормално като хора бяха от Русия за да се спаси от мобилизация. Икономиката изпитва и липса на работна рака на фона на всичко останало като проблеми породени от войната на Путлер. Тези който казват, че тази война няма да се спечели на военния фронт са мого прави, защото тя ще приключи по икономически причини точно както стана и със СССР важното само да се помага на Украйна да издържи още няколко години

    Коментиран от #98

    15:10 27.09.2026

  • 77 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #66 от "Анализатор":

    Те вече се грижат и за това.В Сибир се изграждат затворени градове за участниците в СВО.Там ще могат да ловят риба,да секат дърва,да се трудят и да се лекуват

    Коментиран от #82

    15:10 27.09.2026

  • 78 Е, досега какво му казвахте?

    5 0 Отговор
    -Че няма ракети, че няма яйца и масло, че се бият със сапьорски лопатки, че долара стана 200 рубли и икономиката им се разпадна 2 месеца след налагането на санкциите от Байдън, че самият Путин умрятри пъти...
    Жалки палячовци

    15:10 27.09.2026

  • 79 Диктор

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Гориил":

    Защитил 10млн. руснаци... не е реален факт

    15:11 27.09.2026

  • 80 Соломон

    3 1 Отговор
    Търся си млади мъже, за мойто здраво мъжко ду пе.

    Коментиран от #91

    15:11 27.09.2026

  • 81 Да е

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Соломон":

    Той Зеленски точно това рева в ООН.. Имали дрони и не искат от Великобритания. Мне. Моето момче, да се лекуваш...

    15:12 27.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Диктор

    1 2 Отговор
    Помощ за Украйна и Палестина. Помощ за бедните. Помощ за уязвимите. Никога повече война. Господарите на света (САЩ, Русия, Китай) да се разпаднат!

    15:13 27.09.2026

  • 84 защо

    1 0 Отговор
    "Трябва" пак се изцепи - американския президент да налага мита, той само ще се навира да гепне нещо.
    Рядко, но понякога му идва просветление - "руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

    15:13 27.09.2026

  • 85 Соломон

    2 0 Отговор
    Търся си млади мъже, че няма кой да ме...

    15:13 27.09.2026

  • 86 Мъй великий народ

    3 2 Отговор
    Аналогав не т,..так твърди етот Дед!
    Нефт море вокруг а бензина все НЕТ
    Ааааахахаха

    15:13 27.09.2026

  • 87 Значи

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Соломон":

    Само от освободените региони Русия е на +5 000 000 ( пет милиона) жители. Така че..
    Като се върнеш в санаториума, да налегнеш малко книжките. Ае, приятно лекуване

    Коментиран от #90, #95

    15:14 27.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ахаха":

    Така наречените Мински споразумения са в резултат на това че Русия анексира Крим а след това вкара войските си в Донбас .Представяйки ги за местно опълчение и в защита на измислените пак от Русия ДНР и ЛНР.Изгорените в Одеса не бяха украинци а руски нацисти които прди това маршируваха и сандираха Одеса руский горад.И изгоряха от собстените си коктейли след като се бяха барикадирали в Дома на профсаюзите

    Коментиран от #92

    15:15 27.09.2026

  • 90 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Значи":

    Добре, да оставим различията. Искаш ли да ти направя една ту-туууу както казва един политик?

    15:16 27.09.2026

  • 91 Ццццъ

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Соломон":

    Със зараза🦠 не се занимаваме.

    Коментиран от #94

    15:17 27.09.2026

  • 92 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Соломон":

    Да го лухаш сАпАлив.

    15:17 27.09.2026

  • 93 Гориил

    3 0 Отговор
    Министър Вайдфул каза същото на министър Лавров. След което срещата между двамата министри приключи в рамките на 20 минути.

    15:17 27.09.2026

  • 94 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ццццъ":

    Тогава ме препоръчай на някой корав мъжага. Плащам щедро.

    15:18 27.09.2026

  • 95 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "Значи":

    Понеже си голям умник да те питам колко пари похарчи Русия за да ги освободи .Нямаше ли да и излезе по евтино да си ги прибере в Русия.Все пак разполага със 17000000 кв мм земя от които в 13 милиона няма хора

    Коментиран от #97

    15:19 27.09.2026

  • 96 Мишел

    2 1 Отговор
    Украйна реално е вече 15 милиона, а Русия е над 143 милиона. За да победят, украинците трябва да убиват 10 пъти повече руснаци от собствените жертви, а украинците дават 10-15-20 пъти повече жертви от руснаците. Това не е война за победа на Украйна, а война до последния украинец.

    Коментиран от #99, #101

    15:21 27.09.2026

  • 97 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Соломон":

    Това, че юдите сте умни е опашата лъжа. Само за перилни препарати ставате и за абажури.

    15:21 27.09.2026

  • 98 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    ще ми обясниш ли за 20 млн където избягаха от Украйна хахаха, тях към патриотите ли ги броим хахаха, а клипче с опашки а бягащи руснаци ще видим ли, интересно дори по украинските медии не ги виждаме тея опашки хахаха, поне ксто лъжеш пробвай с доказателства хахаахха

    15:21 27.09.2026

  • 99 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    За да победи Украйна не е нужно да убива всичките 143 милиона руснаци

    15:23 27.09.2026

  • 100 Боби Баламата

    0 1 Отговор
    Монгольята у Йло и Ким , Дали влязоха във Киев или оше НЕМА...3... ПЕТИЛЕТКИ?!?

    15:23 27.09.2026

  • 101 Веков

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    Украйна до този момент е дала 3 млн. убити. Без да се броят непогребаните и т.нар. безследно изчезнали. Реално военния им потенциал вече е на 0.

    15:23 27.09.2026