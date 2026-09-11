Майкъл Олисе: Страхотно е да играя в този отбор

Майкъл Олисе вкара два гола при победата на Байерн Мюнхен с 5:0 над Бодьо/Глимт на старта на Шампионска лига. Той сподели, че ключът за разгромния успех е бил търпението на баварците към добре организираната защита на норвежците.

„Мисля, че това беше добро представяне от наша страна. Първото полувреме беше малко трудно. Те се бяха затворили в дълбока отбрана и пространствата бяха изключително тесни. След това, съвсем естествено, играта се отвори, което ни позволи да стигнем до нашите шансове и да ги реализираме“, каза Олисе.

„Ние играем по един и същи начин, независимо какво се случва на терена. На полувремето треньорът ни каза просто да продължим да играем така, както го правехме до момента – че играта ще се отвори и трябва да се възползваме от шансове си, и ние точно това направихме“, допълни французинът.

„Чувството да играя в този отбор е страхотно. Всички вече познаваме движенията си на терена и знаем как да си взаимодействаме заедно. Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно и всички сме щастливи“, завърши звездата на Байерн.