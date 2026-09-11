Меркурий се свива по-бързо, отколкото учените смятаха

Меркурий се оказва значително по-свита планета, отколкото учените предполагаха досега. Ново изследване показва, че намаляването на размерите му може да е с 10% до 30% по-голямо от предишните оценки, съобщава CNN.
Според учени от Германския аерокосмически център (DLR), чиито резултати са публикувани в Geophysical Research Letters, диаметърът на Меркурий може да е намалял с до около 23 километра през приблизително 4,5-милиардната история на планетата.
Причината за свиването се крие във вътрешността на Меркурий. След образуването си планетата постепенно се охлажда, а с понижаването на температурата вътрешните ѝ слоеве се свиват. Това създава огромно напрежение в кората и води до образуването на характерни разломи, гънки и стръмни скални откоси.
Оценяването на действителния мащаб на процеса обаче е трудно. Повърхността на Меркурий е осеяна с кратери от милиарди години сблъсъци с астероиди и други космически тела. Част от тези удари са променили или заличили геоложките структури, по които учените изчисляват колко се е свила планетата.
Новият анализ предполага, че досегашните оценки са подценявали именно тези скрити или унищожени следи от глобалното свиване.
Допълнителна информация за геоложката история на Меркурий се очаква да предостави европейско-японската мисия BepiColombo. Нейните наблюдения и детайлното картографиране на повърхността трябва да помогнат на учените да разберат по-добре как най-близката до Слънцето планета се е променяла в продължение на милиарди години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айларипи
Не знаем какво е това само ако знаехме какво е това ,но ние не знаем какво е това
12:52 11.09.2026