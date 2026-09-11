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Герой от САЩ '94 стана учител по физическо на село

Герой от САЩ '94 стана учител по физическо на село

11 Септември, 2026 10:29 699 6

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  • дурбол

Доскоро Генчев бе председател на Зоналния съвет на БФС, където пое поста след кончината на Трифон Иванов, а сега бе наследен от Камен Алексиев

Герой от САЩ '94 стана учител по физическо на село - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Етър и родния футбол Бончо Генчев ще предава опита си на учениците в ОУ „Христо Смирненски“ в село Самоводене, където става преподавател по физическо възпитание и спорт.

Доскоро Генчев бе председател на Зоналния съвет на БФС, където пое поста след кончината на Трифон Иванов, а сега бе наследен от Камен Алексиев.

Бончо Генчев е част от „златното“ поколение на българския футбол – бронзов медалист от САЩ-94 и участник на Евро-1996. През 1992 г. става първият българин във Висшата лига на Англия, у нас е шампион с Етър и голмайстор на страната с ЦСКА.

„От тази учебна година часовете по физическо възпитание и спорт в нашето училище ще бъдат поверени на Бончо Генчев. Горди сме! Той ще има възможността да предаде на нашите ученици не само не само знанията си за футбола и спорта, но и опита, дисциплината, характера и ценностите, които стоят зад големите успехи. За нас е чест човек с такава история, опит и принос към българския спорт да бъде част от нашето училище. Добре дошъл, г-н Генчев! Нека заедно вдъхновим следващото поколение!“, обявиха от ръководството на ОУ „Христо Смирненски“, с. Самоводене.

Откриването на учебната година ще бъде на 15 септември от 9:30 ч. в двора на училището.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Бончо Генчев-навремето ,,префасонирахме,, един припев по дискотеките

    10:36 11.09.2026

  • 2 По-добре да си

    1 1 Отговор
    първи на село отколкото втори в града...

    10:48 11.09.2026

  • 3 ррр

    0 1 Отговор
    В нормалните държави на тази възраст хората отдавна са пенсионери - не даскали.

    Коментиран от #5

    10:48 11.09.2026

  • 4 Хммм

    0 1 Отговор
    Явно доста е закъсал човека, за да стане физкултурни в селско училище

    Коментиран от #6

    10:49 11.09.2026

  • 5 Рамбо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ррр":

    Нищо вярно няма в това. Бончо е на 62г Германия, Италия е 67г. Франция отскоро 64г и т. н.

    10:53 11.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хммм":

    що..скромно момче си беше ,а и на село е гот..и се занимава с деца-да са ни живи и здрави//сигурен съм че го прави от доброта и всеотдайност , не за пари

    10:55 11.09.2026

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