Герой от САЩ '94 стана учител по физическо на село

Легендата на Етър и родния футбол Бончо Генчев ще предава опита си на учениците в ОУ „Христо Смирненски“ в село Самоводене, където става преподавател по физическо възпитание и спорт.
Доскоро Генчев бе председател на Зоналния съвет на БФС, където пое поста след кончината на Трифон Иванов, а сега бе наследен от Камен Алексиев.
Бончо Генчев е част от „златното“ поколение на българския футбол – бронзов медалист от САЩ-94 и участник на Евро-1996. През 1992 г. става първият българин във Висшата лига на Англия, у нас е шампион с Етър и голмайстор на страната с ЦСКА.
„От тази учебна година часовете по физическо възпитание и спорт в нашето училище ще бъдат поверени на Бончо Генчев. Горди сме! Той ще има възможността да предаде на нашите ученици не само не само знанията си за футбола и спорта, но и опита, дисциплината, характера и ценностите, които стоят зад големите успехи. За нас е чест човек с такава история, опит и принос към българския спорт да бъде част от нашето училище. Добре дошъл, г-н Генчев! Нека заедно вдъхновим следващото поколение!“, обявиха от ръководството на ОУ „Христо Смирненски“, с. Самоводене.
Откриването на учебната година ще бъде на 15 септември от 9:30 ч. в двора на училището.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:36 11.09.2026
2 По-добре да си
10:48 11.09.2026
3 ррр
Коментиран от #5
10:48 11.09.2026
4 Хммм
Коментиран от #6
10:49 11.09.2026
5 Рамбо
До коментар #3 от "ррр":Нищо вярно няма в това. Бончо е на 62г Германия, Италия е 67г. Франция отскоро 64г и т. н.
10:53 11.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Хммм":що..скромно момче си беше ,а и на село е гот..и се занимава с деца-да са ни живи и здрави//сигурен съм че го прави от доброта и всеотдайност , не за пари
10:55 11.09.2026