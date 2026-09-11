Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локо Сф без Любо Пенев и на "Тича"

Локо Сф без Любо Пенев и на "Тича"

11 Септември, 2026 11:29 661 0

  • любослав пенев-
  • локомотив софия-
  • футбол-
  • черно море

Пенев е изготвил тактиката за двубоя със своя помощник Атанас Стоилов, който ще води Локомотив от пейката. Именно той отнесе виковете "оставка" след домакинската загуба от Лудогорец

Локо Сф без Любо Пенев и на "Тича" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) отново няма да може да разчита от пейката на старши треньора си Любослав Пенев. Вчера сутринта "железничарите" тръгнаха за Варна за гостуването на Черно море без наставника. Мачът на "Тича" е тази вечер от 21:00 ч.

Припомняме, че Ел Голеадор пропусна домакинската загуба от Лудогорец с 1:2 миналия кръг заради вирусно заболяване. Специалистът вече е по-добре, но лекарският щаб е преценил той да остане в София и да си спести дългото и изморително пътуване до морската столица и обратно с клубния автобус.

Пенев е изготвил тактиката за двубоя със своя помощник Атанас Стоилов, който ще води Локомотив от пейката. Именно той отнесе виковете "оставка" след домакинската загуба от Лудогорец. "Червено-черните" продължават да са на дъното на класирането без победа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове