Локо Сф без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (София) отново няма да може да разчита от пейката на старши треньора си Любослав Пенев. Вчера сутринта "железничарите" тръгнаха за Варна за гостуването на Черно море без наставника. Мачът на "Тича" е тази вечер от 21:00 ч.

Припомняме, че Ел Голеадор пропусна домакинската загуба от Лудогорец с 1:2 миналия кръг заради вирусно заболяване. Специалистът вече е по-добре, но лекарският щаб е преценил той да остане в София и да си спести дългото и изморително пътуване до морската столица и обратно с клубния автобус.

Пенев е изготвил тактиката за двубоя със своя помощник Атанас Стоилов, който ще води Локомотив от пейката. Именно той отнесе виковете "оставка" след домакинската загуба от Лудогорец. "Червено-черните" продължават да са на дъното на класирането без победа.